NEXANS



Head Officel : 4 allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, France

Tel : + 33 (0) 1 78 15 00 00 – www.nexans.com

a French Société Anonyme with a share capital of € 43 755 627 – R.C.S. Nanterre 393 525 852 – Id VAT FR 74 393 525 852

Disclosure of trading in own shares

From May 2, 2022 to May 6, 2022

Issuer : Nexans

Category : treasury shares

Pursuant to applicable law on share buybacks, Nexans declares the following purchases of its own shares from May 2 to May 6, 2022

The trades have been executed within the framework of the description of the buyback program published on March 29, 2021, on the Company's website ( www.nexans.com ) by an investment firm pursuant to a discretionary mandate pursuant to which Nexans may not influence decisions related to the date, the price and the number of shares purchased.

Name of the Issuer Identity Code of the Issuer Day of the transaction Identity Code of Total daily volume (in number of shares) Daily weighted average purchase price of the shares Market (MIC Code)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-05-02 FR0000044448 14,285.00 86.61319566 XPAR

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-05-03 FR0000044448 14,285.00 86.73695135 XPAR

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-05-04 FR0000044448 14,285.00 86.7459503 XPAR

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-05-05 FR0000044448 14,285.00 88.78467623 XPAR

Nexans 96950015FU78G84UIV14 2022-05-06 FR0000044448 14,285.00 85.42742037 XPAR

TOTAL 71,425

Name of the issuer Identity Code of the Issuer Name of the Broker Identity Code of the Broker Day/time of the transaction (Paris Time) Identity Code of the financial instrument Price per unit Currency Quantity bought Identity Code of the Market Reference number of the transaction Purpose of the buyback

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:01:05Z FR0000044448 87.8 EUR 229 XPAR OD_6qlyeyO-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:01:05Z FR0000044448 87.8 EUR 6 XPAR OD_6qlyeyP-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:01:05Z FR0000044448 87.8 EUR 294 XPAR OD_6qlyeyQ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:01:27Z FR0000044448 87.6 EUR 84 XPAR OD_6qlykY5-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:08:35Z FR0000044448 87.5 EUR 283 XPAR OD_6qm0Y0Z-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:09:53Z FR0000044448 87.35 EUR 140 XPAR OD_6qm0sMf-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:12:22Z FR0000044448 87.2 EUR 68 XPAR OD_6qm1V8u-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:12:23Z FR0000044448 87 EUR 105 XPAR OD_6qm1VPC-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:18:00Z FR0000044448 87.15 EUR 51 XPAR OD_6qm2v2H-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:18:00Z FR0000044448 87.15 EUR 37 XPAR OD_6qm2v2I-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:18:00Z FR0000044448 87.15 EUR 66 XPAR OD_6qm2v2J-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:18:56Z FR0000044448 87 EUR 67 XPAR OD_6qm39UD-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:21:01Z FR0000044448 86.7 EUR 36 XPAR OD_6qm3fyZ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:21:15Z FR0000044448 86.65 EUR 68 XPAR OD_6qm3jb4-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:21:15Z FR0000044448 86.65 EUR 11 XPAR OD_6qm3jb5-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:30:55Z FR0000044448 86.65 EUR 164 XPAR OD_6qm6ARf-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:30:55Z FR0000044448 86.65 EUR 122 XPAR OD_6qm6ARg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:30:55Z FR0000044448 86.65 EUR 29 XPAR OD_6qm6ARh-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:34:38Z FR0000044448 86.45 EUR 96 XPAR OD_6qm76Zy-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:40:54Z FR0000044448 86.45 EUR 12 XPAR OD_6qm8gOM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:40:54Z FR0000044448 86.45 EUR 108 XPAR OD_6qm8gOM-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:47:00Z FR0000044448 86.15 EUR 62 XPAR OD_6qmADcx-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:47:00Z FR0000044448 86.15 EUR 73 XPAR OD_6qmADcy-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:47:00Z FR0000044448 86.15 EUR 5 XPAR OD_6qmADcy-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:57:07Z FR0000044448 86.15 EUR 195 XPAR OD_6qmClX4-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:57:20Z FR0000044448 85.8 EUR 40 XPAR OD_6qmCovo-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T07:59:07Z FR0000044448 83.8 EUR 39 XPAR OD_6qmDGoi-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:03:03Z FR0000044448 83.8 EUR 76 XPAR OD_6qmEGEO-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:12:06Z FR0000044448 85.95 EUR 75 XPAR OD_6qmGXVv-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:12:06Z FR0000044448 85.95 EUR 152 XPAR OD_6qmGXVw-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:14:59Z FR0000044448 85.6 EUR 33 XPAR OD_6qmHGQh-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:15:00Z FR0000044448 85.6 EUR 3 XPAR OD_6qmHGYO-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:22:18Z FR0000044448 85.75 EUR 27 XPAR OD_6qmJ6U0-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:22:18Z FR0000044448 85.75 EUR 137 XPAR OD_6qmJ6U1-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:24:35Z FR0000044448 85.45 EUR 12 XPAR OD_6qmJgID-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:29:59Z FR0000044448 85.55 EUR 8 XPAR OD_6qmL2TR-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:30:15Z FR0000044448 85.55 EUR 75 XPAR OD_6qmL6ms-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:30:15Z FR0000044448 85.55 EUR 41 XPAR OD_6qmL6ms-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:42:49Z FR0000044448 86.05 EUR 11 XPAR OD_6qmOGlG-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:42:54Z FR0000044448 86.05 EUR 42 XPAR OD_6qmOI93-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:42:55Z FR0000044448 86 EUR 13 XPAR OD_6qmOIHB-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:42:55Z FR0000044448 86 EUR 244 XPAR OD_6qmOIHB-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T08:55:41Z FR0000044448 85.9 EUR 280 XPAR OD_6qmRVm2-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T09:08:35Z FR0000044448 86.2 EUR 233 XPAR OD_6qmUkxa-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T09:08:35Z FR0000044448 86.2 EUR 92 XPAR OD_6qmUkxb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T09:18:38Z FR0000044448 86.4 EUR 6 XPAR OD_6qmXHrD-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T09:18:38Z FR0000044448 86.4 EUR 161 XPAR OD_6qmXHrJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T09:36:23Z FR0000044448 86.8 EUR 50 XPAR OD_6qmbkwf-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T09:52:19Z FR0000044448 86.8 EUR 73 XPAR OD_6qmflZu-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T09:52:19Z FR0000044448 86.8 EUR 293 XPAR OD_6qmflZu-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T10:16:42Z FR0000044448 87 EUR 157 XPAR OD_6qmlu8J-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T10:16:42Z FR0000044448 87 EUR 8 XPAR OD_6qmlu8K-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T10:24:24Z FR0000044448 87.1 EUR 247 XPAR OD_6qmnqLg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T10:24:24Z FR0000044448 87.1 EUR 169 XPAR OD_6qmnqLh-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T10:36:18Z FR0000044448 87.3 EUR 76 XPAR OD_6qmqq4S-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T10:36:18Z FR0000044448 87.3 EUR 3 XPAR OD_6qmqq5k-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T10:42:35Z FR0000044448 87.25 EUR 35 XPAR OD_6qmsQKg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T10:58:57Z FR0000044448 87.2 EUR 62 XPAR OD_6qmwXmc-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:09:50Z FR0000044448 87.15 EUR 93 XPAR OD_6qmzHYn-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:09:50Z FR0000044448 87.15 EUR 133 XPAR OD_6qmzHYo-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:16:25Z FR0000044448 87.05 EUR 82 XPAR OD_6qn0wEP-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:20:07Z FR0000044448 86.85 EUR 34 XPAR OD_6qn1s0i-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:20:27Z FR0000044448 86.8 EUR 40 XPAR OD_6qn1xKl-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:29:27Z FR0000044448 86.8 EUR 71 XPAR OD_6qn4Dpv-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:29:27Z FR0000044448 86.8 EUR 61 XPAR OD_6qn4Dpv-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:29:53Z FR0000044448 86.75 EUR 65 XPAR OD_6qn4Kdk-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:34:26Z FR0000044448 86.45 EUR 35 XPAR OD_6qn5TUg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:34:29Z FR0000044448 86.35 EUR 45 XPAR OD_6qn5UHb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:38:50Z FR0000044448 86.2 EUR 34 XPAR OD_6qn6aBf-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:54:07Z FR0000044448 86.15 EUR 65 XPAR OD_6qnAQo7-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:55:23Z FR0000044448 86.15 EUR 72 XPAR OD_6qnAkSX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:55:23Z FR0000044448 86.15 EUR 118 XPAR OD_6qnAkSY-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T11:55:23Z FR0000044448 86.15 EUR 61 XPAR OD_6qnAkSY-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:03:22Z FR0000044448 86.05 EUR 59 XPAR OD_6qnCl3z-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:03:22Z FR0000044448 86.05 EUR 10 XPAR OD_6qnCl40-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:03:22Z FR0000044448 86.05 EUR 73 XPAR OD_6qnCl41-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:08:41Z FR0000044448 85.9 EUR 39 XPAR OD_6qnE6Dl-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:08:41Z FR0000044448 85.9 EUR 56 XPAR OD_6qnE6Dm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:14:09Z FR0000044448 85.8 EUR 35 XPAR OD_6qnFTMG-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:15:45Z FR0000044448 85.85 EUR 69 XPAR OD_6qnFsVD-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:31:09Z FR0000044448 85.8 EUR 109 XPAR OD_6qnJkx4-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:31:09Z FR0000044448 85.8 EUR 159 XPAR OD_6qnJkx5-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:44:52Z FR0000044448 86.1 EUR 250 XPAR OD_6qnNCxv-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:44:52Z FR0000044448 86.1 EUR 40 XPAR OD_6qnNCxw-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:51:38Z FR0000044448 86.1 EUR 64 XPAR OD_6qnOuSg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T12:51:38Z FR0000044448 86.1 EUR 64 XPAR OD_6qnOuSg-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:21:50Z FR0000044448 86.4 EUR 406 XPAR OD_6qnWVqp-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:21:50Z FR0000044448 86.4 EUR 80 XPAR OD_6qnWVqp-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:25:26Z FR0000044448 86.45 EUR 15 XPAR OD_6qnXQCd-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:25:26Z FR0000044448 86.45 EUR 57 XPAR OD_6qnXQCe-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:25:26Z FR0000044448 86.45 EUR 267 XPAR OD_6qnXQCf-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:30:13Z FR0000044448 87 EUR 140 XPAR OD_6qnYclr-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:30:13Z FR0000044448 87 EUR 32 XPAR OD_6qnYcls-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:30:23Z FR0000044448 87.1 EUR 255 XPAR OD_6qnYfPC-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:31:11Z FR0000044448 86.7 EUR 38 XPAR OD_6qnYrqr-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:31:28Z FR0000044448 86.5 EUR 37 XPAR OD_6qnYwOb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:34:01Z FR0000044448 86.3 EUR 35 XPAR OD_6qnZa1o-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:36:04Z FR0000044448 86.2 EUR 135 XPAR OD_6qna611-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:37:12Z FR0000044448 86.05 EUR 78 XPAR OD_6qnaNmz-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:37:12Z FR0000044448 86.05 EUR 45 XPAR OD_6qnaNmz-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:40:04Z FR0000044448 86.35 EUR 59 XPAR OD_6qnb6Sj-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:40:04Z FR0000044448 86.35 EUR 135 XPAR OD_6qnb6Sk-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:40:40Z FR0000044448 86.15 EUR 35 XPAR OD_6qnbFro-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:44:45Z FR0000044448 86.6 EUR 16 XPAR OD_6qncHYU-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:44:45Z FR0000044448 86.6 EUR 140 XPAR OD_6qncHYU-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:45:17Z FR0000044448 86.5 EUR 54 XPAR OD_6qncQ0n-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:49:00Z FR0000044448 86.7 EUR 206 XPAR OD_6qndM4t-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:50:00Z FR0000044448 86.6 EUR 40 XPAR OD_6qndbi1-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:53:27Z FR0000044448 86.8 EUR 5 XPAR OD_6qneTPH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:53:40Z FR0000044448 86.8 EUR 14 XPAR OD_6qneWgm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:53:40Z FR0000044448 86.8 EUR 164 XPAR OD_6qneWgn-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:59:59Z FR0000044448 86.85 EUR 75 XPAR OD_6qng7XI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T13:59:59Z FR0000044448 86.85 EUR 134 XPAR OD_6qng7XJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:02:03Z FR0000044448 86.95 EUR 115 XPAR OD_6qngdjM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:02:03Z FR0000044448 86.95 EUR 112 XPAR OD_6qngdjN-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:02:07Z FR0000044448 86.8 EUR 76 XPAR OD_6qngeen-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:05:35Z FR0000044448 86.85 EUR 10 XPAR OD_6qnhWjy-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:05:35Z FR0000044448 86.85 EUR 29 XPAR OD_6qnhWjy-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:05:58Z FR0000044448 86.8 EUR 136 XPAR OD_6qnhcrg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:07:03Z FR0000044448 86.5 EUR 36 XPAR OD_6qnhtgS-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:10:08Z FR0000044448 86.5 EUR 47 XPAR OD_6qnifu3-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:12:26Z FR0000044448 86.55 EUR 75 XPAR OD_6qnjFf6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:12:26Z FR0000044448 86.55 EUR 75 XPAR OD_6qnjFf6-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:12:26Z FR0000044448 86.55 EUR 63 XPAR OD_6qnjFf7-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:12:36Z FR0000044448 86.5 EUR 57 XPAR OD_6qnjIQ5-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:12:36Z FR0000044448 86.5 EUR 6 XPAR OD_6qnjIQ6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:16:37Z FR0000044448 86.45 EUR 40 XPAR OD_6qnkIy0-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:22:33Z FR0000044448 86.5 EUR 15 XPAR OD_6qnlneX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:22:33Z FR0000044448 86.5 EUR 311 XPAR OD_6qnlneY-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:31:49Z FR0000044448 86.95 EUR 75 XPAR OD_6qno8BU-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:31:49Z FR0000044448 86.95 EUR 196 XPAR OD_6qno8BV-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:34:59Z FR0000044448 87.25 EUR 74 XPAR OD_6qnovqc-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:34:59Z FR0000044448 87.25 EUR 82 XPAR OD_6qnovqd-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:35:18Z FR0000044448 87.2 EUR 22 XPAR OD_6qnp0br-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:35:18Z FR0000044448 87.2 EUR 294 XPAR OD_6qnp0br-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:36:13Z FR0000044448 87.1 EUR 36 XPAR OD_6qnpF3C-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:38:32Z FR0000044448 87 EUR 80 XPAR OD_6qnpp0z-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:44:32Z FR0000044448 87 EUR 262 XPAR OD_6qnrKkm-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:53:01Z FR0000044448 86.9 EUR 172 XPAR OD_6qntTCi-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:53:06Z FR0000044448 86.85 EUR 253 XPAR OD_6qntUbW-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:53:06Z FR0000044448 86.85 EUR 54 XPAR OD_6qntUbX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:54:53Z FR0000044448 86.9 EUR 55 XPAR OD_6qntwOo-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T14:56:33Z FR0000044448 86.8 EUR 63 XPAR OD_6qnuMDz-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:02:49Z FR0000044448 86.65 EUR 65 XPAR OD_6qnvwAC-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:03:20Z FR0000044448 86.65 EUR 208 XPAR OD_6qnw4Cs-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:07:46Z FR0000044448 86.55 EUR 12 XPAR OD_6qnxBUA-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:11:19Z FR0000044448 86.5 EUR 285 XPAR OD_6qny4jc-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:16:51Z FR0000044448 86.5 EUR 203 XPAR OD_6qnzTGP-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:16:53Z FR0000044448 86.5 EUR 54 XPAR OD_6qnzTbp-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:17:16Z FR0000044448 86.4 EUR 32 XPAR OD_6qnzZcl-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:17:16Z FR0000044448 86.4 EUR 91 XPAR OD_6qnzZcl-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:17:16Z FR0000044448 86.4 EUR 60 XPAR OD_6qnzZcm-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:23:57Z FR0000044448 86.3 EUR 48 XPAR OD_6qo1G0h-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:23:57Z FR0000044448 86.3 EUR 12 XPAR OD_6qo1G0i-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-02T15:24:30Z FR0000044448 86.3 EUR 177 XPAR OD_6qo1OYJ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:00:37Z FR0000044448 86.2 EUR 400 XPAR OD_6qrp47j-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:00:37Z FR0000044448 86.2 EUR 10 XPAR OD_6qrp47k-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:00:37Z FR0000044448 86.2 EUR 200 XPAR OD_6qrp47l-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:00:40Z FR0000044448 86.05 EUR 50 XPAR OD_6qrp54h-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:11:31Z FR0000044448 86.9 EUR 59 XPAR OD_6qrroGb-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:11:31Z FR0000044448 86.9 EUR 384 XPAR OD_6qrroGc-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:11:31Z FR0000044448 86.9 EUR 11 XPAR OD_6qrroGd-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:11:31Z FR0000044448 86.95 EUR 85 XPAR OD_6qrroGa-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:11:31Z FR0000044448 86.95 EUR 82 XPAR OD_6qrroGb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:15:38Z FR0000044448 86.75 EUR 286 XPAR OD_6qrsqaK-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:22:54Z FR0000044448 87 EUR 192 XPAR OD_6qrug33-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:25:50Z FR0000044448 87.15 EUR 5 XPAR OD_6qrvPt8-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:25:50Z FR0000044448 87.15 EUR 109 XPAR OD_6qrvPtg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:26:51Z FR0000044448 87.15 EUR 153 XPAR OD_6qrvfo4-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:36:01Z FR0000044448 86.8 EUR 75 XPAR OD_6qrxymb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:36:01Z FR0000044448 86.8 EUR 248 XPAR OD_6qrxymc-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:38:13Z FR0000044448 86.65 EUR 5 XPAR OD_6qryX2c-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:46:00Z FR0000044448 86.9 EUR 236 XPAR OD_6qs0Uaj-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:46:00Z FR0000044448 86.9 EUR 6 XPAR OD_6qs0Uaj-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T07:47:46Z FR0000044448 86.75 EUR 101 XPAR OD_6qs0wGT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T08:11:12Z FR0000044448 87.15 EUR 27 XPAR OD_6qs6pw7-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T08:11:12Z FR0000044448 87.15 EUR 157 XPAR OD_6qs6pw7-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T08:11:12Z FR0000044448 87.15 EUR 144 XPAR OD_6qs6pw8-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T08:11:13Z FR0000044448 87.1 EUR 304 XPAR OD_6qs6qCg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T08:13:36Z FR0000044448 87.15 EUR 55 XPAR OD_6qs7RUY-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T08:29:38Z FR0000044448 86.9 EUR 75 XPAR OD_6qsBTeH-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T08:29:38Z FR0000044448 86.9 EUR 75 XPAR OD_6qsBTeH-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T08:29:38Z FR0000044448 86.9 EUR 115 XPAR OD_6qsBTeI-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T08:33:06Z FR0000044448 86.9 EUR 250 XPAR OD_6qsCLpn-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T08:45:46Z FR0000044448 86.8 EUR 335 XPAR OD_6qsFXPM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T08:53:50Z FR0000044448 86.6 EUR 20 XPAR OD_6qsHZHs-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:06:15Z FR0000044448 86.55 EUR 75 XPAR OD_6qsKhE6-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:06:15Z FR0000044448 86.55 EUR 65 XPAR OD_6qsKhE7-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:10:16Z FR0000044448 86.6 EUR 149 XPAR OD_6qsLhrT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:12:18Z FR0000044448 86.55 EUR 107 XPAR OD_6qsMDdf-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:20:19Z FR0000044448 86.6 EUR 90 XPAR OD_6qsOElg-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:20:19Z FR0000044448 86.6 EUR 19 XPAR OD_6qsOElg-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:20:19Z FR0000044448 86.6 EUR 28 XPAR OD_6qsOElh-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:45:00Z FR0000044448 86.65 EUR 50 XPAR OD_6qsUS3o-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:45:00Z FR0000044448 86.65 EUR 3 XPAR OD_6qsUS3p-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:45:00Z FR0000044448 86.65 EUR 277 XPAR OD_6qsUS3p-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:45:00Z FR0000044448 86.65 EUR 78 XPAR OD_6qsUS3q-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:57:21Z FR0000044448 86.85 EUR 71 XPAR OD_6qsXYhk-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:57:21Z FR0000044448 86.85 EUR 71 XPAR OD_6qsXYhl-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:57:21Z FR0000044448 86.85 EUR 71 XPAR OD_6qsXYhl-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T09:57:21Z FR0000044448 86.85 EUR 59 XPAR OD_6qsXYhm-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:08:32Z FR0000044448 87 EUR 4 XPAR OD_6qsaNPt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:08:32Z FR0000044448 87 EUR 51 XPAR OD_6qsaNPu-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:08:32Z FR0000044448 87 EUR 108 XPAR OD_6qsaNPv-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:08:32Z FR0000044448 87 EUR 61 XPAR OD_6qsaNPv-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:18:16Z FR0000044448 87.05 EUR 80 XPAR OD_6qscpEp-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:18:16Z FR0000044448 87.05 EUR 56 XPAR OD_6qscpEp-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:20:08Z FR0000044448 87 EUR 73 XPAR OD_6qsdINA-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:20:08Z FR0000044448 87 EUR 188 XPAR OD_6qsdINB-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:22:18Z FR0000044448 86.95 EUR 26 XPAR OD_6qsdq7d-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:22:18Z FR0000044448 86.95 EUR 17 XPAR OD_6qsdq7d-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:22:18Z FR0000044448 86.95 EUR 36 XPAR OD_6qsdq7e-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:24:38Z FR0000044448 86.8 EUR 2 XPAR OD_6qseQh9-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:27:58Z FR0000044448 86.65 EUR 1 XPAR OD_6qsfGjc-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:29:29Z FR0000044448 86.65 EUR 4 XPAR OD_6qsfeMa-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:29:29Z FR0000044448 86.65 EUR 25 XPAR OD_6qsfeMb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:29:29Z FR0000044448 86.65 EUR 47 XPAR OD_6qsfeMb-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:29:29Z FR0000044448 86.65 EUR 13 XPAR OD_6qsfeMZ-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:29:29Z FR0000044448 86.65 EUR 12 XPAR OD_6qsfeMZ-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:45:33Z FR0000044448 86.6 EUR 50 XPAR OD_6qsjh9V-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:45:33Z FR0000044448 86.6 EUR 16 XPAR OD_6qsjh9W-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:54:29Z FR0000044448 86.7 EUR 16 XPAR OD_6qslweV-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:54:29Z FR0000044448 86.7 EUR 13 XPAR OD_6qslweW-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:54:29Z FR0000044448 86.7 EUR 134 XPAR OD_6qslweW-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:54:29Z FR0000044448 86.75 EUR 209 XPAR OD_6qslwdp-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T10:59:34Z FR0000044448 86.55 EUR 36 XPAR OD_6qsnDst-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T11:18:02Z FR0000044448 86.6 EUR 8 XPAR OD_6qsrsBT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T11:18:02Z FR0000044448 86.6 EUR 35 XPAR OD_6qsrsBT-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T11:18:02Z FR0000044448 86.6 EUR 2 XPAR OD_6qsrsBU-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T11:18:50Z FR0000044448 86.6 EUR 29 XPAR OD_6qss4fC-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T11:18:50Z FR0000044448 86.6 EUR 10 XPAR OD_6qss4fC-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T11:22:51Z FR0000044448 86.55 EUR 12 XPAR OD_6qst5MM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T11:22:51Z FR0000044448 86.55 EUR 19 XPAR OD_6qst5MN-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T11:45:38Z FR0000044448 86.65 EUR 56 XPAR OD_6qsyoz2-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T11:45:38Z FR0000044448 86.65 EUR 311 XPAR OD_6qsyoz2-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T11:47:19Z FR0000044448 86.55 EUR 19 XPAR OD_6qszFHr-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:00:46Z FR0000044448 86.65 EUR 312 XPAR OD_6qt2dDC-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:00:46Z FR0000044448 86.65 EUR 71 XPAR OD_6qt2dDD-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:00:46Z FR0000044448 86.65 EUR 2 XPAR OD_6qt2dDD-03 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:20:27Z FR0000044448 87.15 EUR 118 XPAR OD_6qt7aOM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:20:27Z FR0000044448 87.2 EUR 4 XPAR OD_6qt7aNL-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:20:27Z FR0000044448 87.2 EUR 25 XPAR OD_6qt7aNM-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:20:27Z FR0000044448 87.2 EUR 100 XPAR OD_6qt7aNM-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:20:33Z FR0000044448 87.15 EUR 63 XPAR OD_6qt7bue-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:32:30Z FR0000044448 87.05 EUR 64 XPAR OD_6qtAcTi-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:32:30Z FR0000044448 87.05 EUR 136 XPAR OD_6qtAcTj-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:37:20Z FR0000044448 86.95 EUR 12 XPAR OD_6qtBpw8-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:37:25Z FR0000044448 87.2 EUR 78 XPAR OD_6qtBrIX-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:45:12Z FR0000044448 87.15 EUR 98 XPAR OD_6qtDopL-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:45:12Z FR0000044448 87.15 EUR 15 XPAR OD_6qtDopL-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:50:45Z FR0000044448 87.05 EUR 40 XPAR OD_6qtFDPz-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:50:45Z FR0000044448 87.05 EUR 73 XPAR OD_6qtFDQ0-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:59:05Z FR0000044448 86.85 EUR 35 XPAR OD_6qtHJPs-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:59:05Z FR0000044448 86.85 EUR 5 XPAR OD_6qtHJPt-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T12:59:05Z FR0000044448 86.85 EUR 78 XPAR OD_6qtHJPt-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:02:31Z FR0000044448 86.7 EUR 92 XPAR OD_6qtIAwY-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:15:09Z FR0000044448 86.7 EUR 50 XPAR OD_6qtLMDr-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:15:09Z FR0000044448 86.7 EUR 4 XPAR OD_6qtLMDs-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:19:11Z FR0000044448 86.7 EUR 15 XPAR OD_6qtMNB2-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:19:11Z FR0000044448 86.7 EUR 4 XPAR OD_6qtMNB3-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:19:11Z FR0000044448 86.7 EUR 44 XPAR OD_6qtMNB3-03 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:19:11Z FR0000044448 86.7 EUR 18 XPAR OD_6qtMNB4-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:30:15Z FR0000044448 86.6 EUR 23 XPAR OD_6qtP9ud-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:30:15Z FR0000044448 86.6 EUR 262 XPAR OD_6qtP9ue-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:30:15Z FR0000044448 86.6 EUR 87 XPAR OD_6qtP9ue-03 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:30:15Z FR0000044448 86.65 EUR 47 XPAR OD_6qtP9na-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:30:15Z FR0000044448 86.65 EUR 56 XPAR OD_6qtP9na-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:30:15Z FR0000044448 86.65 EUR 26 XPAR OD_6qtP9nb-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:30:15Z FR0000044448 86.65 EUR 76 XPAR OD_6qtP9nb-02 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:30:40Z FR0000044448 86.45 EUR 150 XPAR OD_6qtPGUw-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:30:40Z FR0000044448 86.45 EUR 39 XPAR OD_6qtPGUx-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:36:08Z FR0000044448 86.65 EUR 205 XPAR OD_6qtQdiT-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:37:45Z FR0000044448 86.6 EUR 71 XPAR OD_6qtR2q9-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:37:45Z FR0000044448 86.6 EUR 37 XPAR OD_6qtR2qA-01 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:44:59Z FR0000044448 86.55 EUR 193 XPAR OD_6qtSrzK-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:44:59Z FR0000044448 86.55 EUR 62 XPAR OD_6qtSrzL-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T13:55:39Z FR0000044448 86.5 EUR 206 XPAR OD_6qtVYLK-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T14:06:00Z FR0000044448 86.8 EUR 12 XPAR OD_6qtY9rN-00 MAR Art.5 §2a)

Nexans 96950015FU78G84UIV14 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2022-05-03T14:06:00Z FR0000044448 86.8 EUR 225 XPAR OD_6qtY9rO-00 MAR Art.5 §2a)