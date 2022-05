ALBIOMA : Assemblée Générale Mixte du 25 mai 2022 - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires

Producteur d’énergie renouvelable indépendant, Albioma est engagé dans la transition énergétique grâce aux énergies renouvelables (biomasse, solaire et géothermie).



Le Groupe est implanté en Outre-Mer français, dans l’Hexagone, à l’Île Maurice, au Brésil et en Turquie.



Il a développé depuis 30 ans un partenariat unique avec le monde sucrier pour produire de l’énergie renouvelable à partir de la bagasse, résidu fibreux de la canne à sucre.



Albioma est aussi le premier producteur d’énergie photovoltaïque en Outre-mer où il construit et exploite des projets innovants avec stockage, ainsi que dans l’Hexagone.



En 2021, le Groupe fait l’acquisition d’une première centrale de géothermie en Turquie. L’activité se développe en 2022 avec une deuxième centrale dans la même zone géographique.

