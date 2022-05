Courtin Real Estate et Foncière Magellan annoncent la signature en VEFA du bâtiment A (4.625 m2) du programme immobilier « COR NATURA » à Sophia Antipolis

COURTIN REAL ESTATE, groupe constitué d’une foncière indépendante non-cotée et d’une structure de promotion immobilière, annonce avoir signé une VEFA (vente en l’état de futur achèvement) le 28 avril 2022, portant sur le bâtiment A de l’actif immobilier COR NATURA à l’investisseur FONCIERE MAGELLAN, pour le compte de l’un de ses fonds d’investissement.

Le site COR NATURA développé par COURTIN REAL ESTATE à SOPHIA ANTIPOLIS (06) comporte 3 bâtiments, développant une surface totale de 10.732 m2. Cette vente concerne le bâtiment A totalisant 4.625m2.

Ce bâtiment est labellisé BREEAM EXCELLENT et sera livré au T2 2024.

Cet actif comporte des terrasses à tous les étages et bénéficie d’une vue mer panoramique en plein cœur de la première technopole d’Europe (2500 entreprises).

Pour rappel, les bâtiments B et C du programme COR NATURA d’une surface de 6.107 m² avaient été vendus également en VEFA le 30 septembre 2021 à l’investisseur TIVOLI CAPITAL / KKR.

Christophe Courtin, Fondateur et Président de COURTIN REAL ESTATE déclare :

« Nous sommes ravis de cette transaction avec Foncière Magellan que nous remercions pour leur confiance. Depuis notre création il y a 5 ans, COURTIN REAL ESTATE a misé exclusivement sur la réhabilitation et la construction de bâtiments de très grandes qualités, avec une belle architecture, prime, durable et responsable et aux besoins serviciels, conformément à notre vision de ce que sera le bureau de demain. Avec le contexte postpandémie, cette mutation s’est accélérée et de nombreux institutionnels et utilisateurs recherchent désormais exclusivement ce type d’actifs ».

Steven Perron, Fondateur et Président de Foncière Magellan, déclare :

« Nous sommes très heureux d’acquérir notre premier immeuble à Sophia Antipolis sur ce site exceptionnel qu’est COR NATURA, au cœur de la première technopole d’Europe. Le programme correspond exactement à la stratégie de notre fonds d’investissement, à savoir des bâtiments de bureaux neufs très qualitatifs, green et labellisés, avec une belle situation locative. »

Dans cette transaction, COURTIN REAL ESTATE était représenté par Me Olivier DAGRENAT de l’étude notariale MICHELEZ. Foncière Magellan était représentée par Maître Estelle DUMET de l’étude VXL NOTAIRES. CBRE et BNPPRE étaient mandatés en co-exclusivité et ont réalisé un appel d’offres compétitif.