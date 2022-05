English Dutch

Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 9 mei 2022

Aandeelhouders Fagron keuren alle stempunten AVA en BAVA goed

Fagron heeft vandaag haar jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (AVA) en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (BAVA) gehouden. De AVA en de BAVA keurden alle stempunten goed.

De AVA heeft, onder andere, Fagron’s jaarrekening 2021 goedgekeurd en het brutodividend van € 0,20 per aandeel over 2021. Ook zijn Vera Bakker, Ann Desender en Neeraj Sharma benoemd als onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurders en is Management Deprez BV, vertegenwoordigd door Veerle Deprez, herbenoemd als onafhankelijke en niet-uitvoerende bestuurder, ieder voor een termijn van vier jaar. Rafael Padilla en Karin de Jong zijn als uitvoerende bestuurders herbenoemd, ook ieder voor een termijn van vier jaar. Andere stempunten die door de AVA zijn goedgekeurd omvatten onder meer het remuneratieverslag en het remuneratiebeleid van Fagron.

De BAVA stemde onder andere in met de hernieuwing van de machtiging toegestaan kapitaal en de bijbehorende wijziging van de statuten van de vennootschap.

De volledige agenda van beide vergaderingen, met daarin alle stempunten, en alle overige relevante vergaderstukken zijn beschikbaar op de website van Fagron. De notulen van de vergaderingen zullen daar ook beschikbaar komen.

Samenstelling Raad van Bestuur

Vandaag zijn Vanzel G. Comm.V., vertegenwoordigd door Giulia van Waeyenberge, en Alychlo NV, vertegenwoordigd door Marc Coucke, teruggetreden als niet-uitvoerende bestuurders. Hiermee bestaat de raad van bestuur van Fagron per heden suit de volgende 9 leden: AHOK BV, vertegenwoordigd door Koen Hoffman (voorzitter), Rafael Padilla (CEO), Karin de Jong (CFO), Management Deprez BV, vertegenwoordigd door Veerle Deprez, Michael Schenck BV, vertegenwoordigd door Michael Schenck, Robert ten Hoedt, Vera Bakker, Ann Desender en Neeraj Sharma. De raad van bestuur van Fagron heeft Karin de Jong per heden benoemd als lid van de raad van bestuur verantwoordelijk voor ESG.

Dividendkalender

De dividendkalender is als volgt:

Ex dividend datum: 16 mei 2022

Registratiedatum: 17 mei 2022

Betaaldatum: 18 mei 2022





Voor meer informatie

Karen Berg

Global Investor Relations Manager

Tel. +31 6 53 44 91 99

karen.berg@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 35 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Open onderstaande link voor het persbericht:

Aandeelhouders Fagron keuren alle stempunten AVA en BAVA goed.pdf