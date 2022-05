BALTIC HORIZON FONDI 2022. AASTA I KVARTALI KONSOLIDEERITUD AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED

English Estonian

Northern Horizon Capital AS-i juhatus on kinnitanud Baltic Horizon Fondi (Fond) auditeerimata konsolideeritud vahearuande tulemused I kvartali 2022. aasta kohta.

Väljamaksed 2022. aasta I kvartali tulemuste eest

28. aprillil 2022 kuulutas Fond osakuomanikele 2022. aasta I kvartali tulemuste eest välja rahalise väljamakse kogusummas 1 555 tuhat eurot (0,013 eurot osaku kohta). See teeb viimase 12 kuu jooksvaks dividenditootluseks 6,3% (osaku sulgemishinna alusel Nasdaq Tallinna börsil 2022. aasta I kvartali viimasel päeval).

Tulem ja puhas renditulu

Kontserni 2022. aasta I kvartali puhaskasum oli 2,0 miljonit eurot (I kv 2021: 1,9 miljonit eurot). Tulemile avaldas suurt mõju Galerija Centrsi majandustulemuste taastumine, sest rentnikele tehti 2022. aastal vähem COVID-19-ga seotud rendisoodustusi. Puhta renditulu kasvu positiivset mõju suurendasid ka väiksemad halduskulud. 2022. aasta I kvartali kasum osaku kohta oli 0,02 eurot (I kv 2021: 0,02 eurot).

2022. aasta l kvartalis teenis kontsern 4,2 miljonit eurot puhast renditulu (I kv 2021: 4,2 miljonit eurot). 2021. aasta I kvartali tulemustes kajastus IV kvartalis müüdud G4S-i peahoone puhas renditulu summas 0,3 miljonit eurot. 2022. aasta I kvartali tulemusi G4S enam ei mõjutanud. Rendihindade indekseerimine ja tulude taastumine suurendasid sama koosseisuga (võrreldava) portfelli puhast renditulu.

Varade brutoväärtus (GAV)

Fondi varade brutoväärtus oli 2022. aasta märtsi lõpuks 345,6 miljonit eurot (31. detsember 2021: 346,3 miljonit eurot). Muutuse peamine põhjus on 2022. aasta I kvartalis tehtud dividendide väljamakse. Kontsern tegi 2022. aasta I kvartalis kapitaliinvesteeringuid (1,9 miljonit eurot) Meraki büroohoone arendusprojekti. Fond kavatseb Meraki büroohoone ehitust 2022. ja 2023. aastal jätkata. Lisaks investeeris Fond 2,2 miljonit eurot teistesse (ümber)arendusprojektidesse.

Varade puhasväärtus (NAV)

Fondi varade puhasväärtus pisut suurenes ja oli 2022. aasta I kvartali lõpu seisuga 133,0 miljonit eurot (31. detsember 2021: 132,6 miljonit eurot). Perioodi positiivseid tegevustulemusi ja positiivset rahavoo riskimaandamise reservi muutust summas 0,7 miljonit eurot tasakaalustas osakuomanikele tehtud väljamakse summas 2,3 miljonit eurot. Seisuga 31. märts 2022 oli osaku IFRS puhasväärtus 1,1114 eurot (31. detsember 2021: 1,1082 eurot) ning EPRA puhas materiaalne põhivara ja EPRA puhas taastamisväärtus olid 1,1902 eurot (31. detsember 2021: 1,1884 eurot) osaku kohta. EPRA puhas võõrandamisväärtus oli 1,1100 eurot (31. detsember 2021: 1,1086 eurot) osaku kohta.

Kinnisvarainvesteeringud

Seisuga 31. märts 2022 oli Fondi kinnisvarainvesteeringute portfelli täitumus 92,4% (31. detsember 2021: 92,1%). Portfelli üldine täitumus tõusis North Stari kontorihotelli eduka avamise ja selle pindade väikerentnikega täitmise järel. Täitumust aitasid parandada ka Lincona ja Europa uued rendilepingud. Büroosegmendi täitumus on tänu uutele rendilepingutele jätkuvalt kõrge (98%). Büroopindade väljarentimine peaks jätkuma ka 2022. aasta II kvartalis. Kaubanduspindade rentimisega tegelevaid meeskondi on laiendatud, et rendiprotsessi kiirendada. Alanud on põhjalikud läbirääkimised ostukeskuste võimalike ankurrentnikega. Keskmine otsene tootlus kasvas 2022. aasta I kvartalis märkimisväärse 5,0%-ni (IV kv 2021: 4,5%) ja esmane puhastootlus 5,3%-ni (IV kv 2021: 4,8%). Kinnisvarainvesteeringute tootlused kasvasid 2021. aasta IV kvartaliga võrreldes tänu Galerija Centrsi tulemuste taastumisele pärast piirangute leevendamist 2021. aasta lõpus ja kogu portfelli rendihindade indekseerimise positiivsele mõjule.

Baltic Horizoni portfelli kuulub 14 Balti riikide pealinnades asuvat rahavooga kinnisvarainvesteeringut ja üks lõpetamata kinnisvarainvesteering Meraki maatükil. 2022. aasta I kvartali lõpus oli Fondi portfelli õiglane väärtus 331,8 miljonit eurot (31. detsember 2021: 327,4 miljonit eurot) ja renditavat netopinda oli kokku 144 071 ruutmeetrit. 2022. aasta I kvartalis investeeris kontsern 0,3 miljonit eurot olemasolevasse kinnisvarainvesteeringute portfelli ja 4,1 miljonit eurot rekonstrueerimis- või arendusprojektidesse.

Peamised kasumlikkuse näitajad

Tuhandetes eurodes I kv 2022 I kv 2021 Muutus (%) Puhas renditulu 4 193 4 173 0,5% Halduskulud -659 -745 -11,5% Muu äritulu 7 - - Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -6 -4 50,0% Ärikasum 3 535 3 424 3,2% Finantstulud ja -kulud (neto) -1 442 -1 390 -3,7% Maksueelne kasum 2 093 2 034 2,9% Tulumaks -97 -129 -24,8% Perioodi puhaskasum 1 996 1 905 4,8% Ringluses olevate osakute kaalutud keskmine arv 119 635 429 119 635 429 - Kasum osaku kohta (eurodes) 0,02 0,02 -

Peamised finantsseisundi näitajad

Tuhandetes eurodes 31.03.2022 31.12.2021 Muutus (%) Kasutuses olevad kinnisvarainvesteeringud 318 430 315 959 0,8% Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 13 393 11 400 17,5% Varade brutoväärtus (GAV) 345 592 346 338 -0,2% Intressikandvad laenud ja võlakirjad 198 425 198 571 -0,1% Kohustised kokku 212 628 213 754 -0,5% IFRS varade puhasväärtus (IFRS NAV) 132 964 132 584 0,3% EPRA puhas taastamisväärtus (EPRA NRV) 142 387 142 176 0,1% Ringluses olevate osakute arv 119 635 429 119 635 429 - Osaku puhasväärtus – IFRS (eurodes) 1,1114 1,1082 0,3% EPRA puhas taastamisväärtus (NRV) osaku kohta (eurodes) 1,1902 1,1884 0,2% Laenu tagatuse suhtarv (%) 59,8% 60,7% - Keskmine sisemine intressimäär (%) 2,8% 2,7% -

Ülevaade Fondi kinnisvarainvesteeringutest seisuga 31. märts 2022

Kinnisvarainvesteering Segment Õiglane väärtus1

(tuhandetes eurodes) Renditav netopind

(m2) Otsene tootlus

I kv 20222 Esmane puhastootlus

I kv 20223 Täitumuse määr Vilnius, Leedu Duetto I Büroo 17 347 8 587 8,0% 6,9% 100,0% Duetto II Büroo 19 683 8 674 7,6% 7,1% 100,0% Europa ostukeskus Kaubandus 38 951 16 844 1,3% 1,4% 81,8% Domus Pro ostukeskus Kaubandus 16 268 11 226 8,0% 7,8% 98,7% Domus Pro ärikeskus Büroo 7 823 4 831 8,3% 6,8% 100,0% North Star ärikeskus Büroo 20 031 10 550 6,2% 6,5% 97,1% Meraki arendus 13 393 - - - - Vilniuses kokku 133 496 60 712 5,3% 5,2% 94,2% Riia, Läti Upmalas Biroji bürookompleks Büroo 21 959 10 459 7,6% 8,3% 100,0% Vainodes I Büroo 18 161 8 052 6,5% 7,8% 100,0% LNK Centre Büroo 16 840 7 452 6,4% 6,6% 100,0% Sky ostukeskus Kaubandus 5 106 3 249 8,2% 8,2% 97,4% Galerija Centrs Kaubandus 65 576 20 022 3,2% 3,6% 74,1% Riias kokku 127 642 49 234 5,0% 5,6% 89,3% Tallinn, Eesti Postimaja ja CC Plaza Kaubandus 29 775 9 147 2,6% 3,2% 93,9% Postimaja ja CC Plaza Vaba aeg 14 442 8 664 7,2% 5,9% 100,0% Lincona Büroo 16 996 10 870 6,6% 6,1% 90,8% Pirita ostukeskus Kaubandus 9 472 5 444 4,5% 5,9% 89,2% Tallinnas kokku 70 685 34 125 4,5% 4,8% 93,7% Portfell kokku 331 823 144 071 5,0% 5,3% 92,4%

Põhineb viimasel, seisuga 31. märts 2022 teostatud hindamisel, hilisematel kapitalikuludel ja kajastatud kasutusõiguse varadel. Otsese tootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumuse ja hilisemate kapitalikulude summaga. Esmase puhastootluse leidmiseks jagatakse puhas äritulu kinnisvarainvesteeringu turuväärtusega.

KONSOLIDEERITUD KASUMI- JA MUU KOONDKASUMI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 01.01.2022-

31.03.2022 01.01.2021-

31.03.2021 Renditulu 4 959 4 677 Teenustasutulu 1 304 1 217 Renditegevuse kulud -2 070 -1 721 Puhas renditulu 4 193 4 173 Halduskulud -659 -745 Muu äritulu 7 - Kinnisvarainvesteeringute ümberhindluse kahjum -6 -4 Ärikasum 3 535 3 424 Finantstulud - - Finantskulud -1 442 -1 390 Finantstulud ja -kulud kokku -1 442 -1 390 Maksueelne kasum 2 093 2 034 Tulumaks -97 -129 Perioodi kasum 1 996 1 905 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav muu koondkasum/-kahjum Rahavoogude riskimaandamise puhaskasum 721 210 Rahavoogude riskimaandamise puhaskasumiga seotud tulumaks -64 -15 Tulevikus kasumisse või kahjumisse ümberliigitatav tulumaksujärgne muu koondkasum kokku 657 195 Perioodi tulumaksujärgne koondkasum kokku 2 653 2 100 Tava- ja lahustatud kasum osaku kohta (eurodes) 0,02 0,02

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

Tuhandetes eurodes 31.03.2022 31.12.2021 Põhivarad Kinnisvarainvesteeringud 318 430 315 959 Lõpetamata kinnisvarainvesteeringud 13 393 11 400 Immateriaalsed põhivarad 8 9 Materiaalsed põhivarad 2 2 Muud põhivarad 23 23 Põhivarad kokku 331 856 327 393 Käibevarad Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2 959 2 708 Ettemaksed 315 137 Raha ja raha ekvivalendid 10 462 16 100 Käibevarad kokku 13 736 18 945 Varad kokku 345 592 346 338 Omakapital Sissemakstud kapital 145 200 145 200 Rahavoogude riskimaandamise reserv -172 -829 Jaotamata kahjum -12 064 -11 787 Omakapital kokku 132 964 132 584 Pikaajalised kohustised Intressikandvad võlakohustised 152 806 157 471 Edasilükkunud tulumaksukohustised 6 456 6 297 Tuletisinstrumendid 94 756 Muud pikaajalised kohustised 1 185 1 103 Pikaajalised kohustised kokku 160 541 165 627 Lühiajalised kohustised Intressikandvad võlakohustised 46 189 41 676 Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 095 5 223 Tulumaksukohustis 8 5 Tuletisinstrumendid 50 109 Muud lühiajalised kohustised 745 1 114 Lühiajalised kohustised kokku 52 087 48 127 Kohustised kokku 212 628 213 754 Omakapital ja kohustised kokku 345 592 346 338





