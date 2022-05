Les actionnaires de Fortis Inc. approuvent l’élection des administrateurs, la nomination de l’auditeur, la résolution sur la rémunération et la modification du régime d’achat d’actions à l’intention des employés

ST. JOHN’S, Terre-Neuve-et-Labrador, 09 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortis Inc. (« Fortis » ou la « Société ») (TSX/NYSE:FTS) a annoncé les résultats des scrutins de l’assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue aujourd’hui. Les actionnaires ont voté en faveur de tous les points à l’ordre du jour, soit l’élection des candidats aux postes d’administrateurs, la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur de la Société, la résolution consultative sur l’approche de la Société à l’égard de la rémunération de la haute direction et la modification du régime d’achat d’actions à l’intention des employés de 2012 modifié et refondu pour augmenter sa provision d’actions.



Élection des administrateurs

Les actionnaires de Fortis ont élu les 13 candidats suivants comme administrateurs de la Société. Ils siégeront au conseil jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à l’élection ou la nomination de leurs successeurs.

Candidats En faveur En faveur (%) Abstentions Abstentions (%) Tracey C. Ball 265 928 710 99,28 1 931 201 0,72 Pierre J. Blouin 265 750 372 99,21 2 109 461 0,79 Paul J. Bonavia 265 675 613 99,18 2 184 298 0,82 Lawrence T. Borgard 267 242 225 99,77 617 687 0,23 Maura J. Clark 265 605 461 99,16 2 254 450 0,84 Lisa Crutchfield 266 408 831 99,46 1 451 081 0,54 Margarita K. Dilley 267 222 596 99,76 637 091 0,24 Julie A. Dobson 265 906 217 99,27 1 947 326 0,73 Lisa L. Durocher 265 800 566 99,23 2 059 345 0,77 Douglas J. Haughey 261 130 296 97,49 6 729 615 2,51 David G. Hutchens 267 329 571 99,80 524 091 0,20 Gianna M. Manes 266 405 931 99,46 1 452 632 0,54 Jo Mark Zurel 267 125 556 99,73 734 055 0,27

Nomination de l’auditeur

Les actionnaires de la Société ont approuvé la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur de la Société jusqu’à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires.

En faveur En faveur (%) Abstentions Abstentions (%) 275 474 477 99,73 745 609 0,27

Vote sur la rémunération

Les actionnaires ont approuvé la résolution consultative non contraignante sur l’approche de la Société à l’égard de la rémunération de la haute direction.

En faveur En faveur (%) Contre Contre (%) 248 590 139 92,81 19 269 766 7,19

Modification du régime d’achat d’actions à l’intention des employés

Les actionnaires ont approuvé la modification du régime d’achat d’actions à l’intention des employés de 2012 modifié et refondu pour augmenter sa provision de 3 000 000 d’actions ordinaires.

En faveur En faveur (%) Contre Contre (%) 264 513 143 98,75 3 346 763 1,25

À propos de Fortis

Fortis est une société bien diversifiée qui se positionne parmi les géants nord-américains du secteur réglementé de l’électricité et du gaz, forte d’un revenu de 9,4 milliards de dollars en 2021 et d’un actif de 58 milliards de dollars au 31 mars 2022. Ses 9 100 employés servent des clients dans cinq provinces canadiennes, neuf États américains et trois pays des Caraïbes.

Les actions de Fortis sont inscrites à la cote de la TSX et de la NYSE sous le symbole « FTS ». Pour en savoir plus, consultez le www.fortisinc.com, le www.sedar.com, ou le www.sec.gov .

