RENAULT GROUP: Geely Automobile Holdings va acquérir 34,02 % des actions de Renault Korea Motors

Geely Automobile Holdings va acquérir 34,02 % des actions de Renault Korea Motors

Geely Automobile Holdings (Geely Auto, code boursier sur SEHK : 0175) et Renault Group ont conclu un accord selon lequel Geely Auto souscrira 34,02% des actions de Renault Korea Motors (RKM) par un mécanisme d'augmentation de capital. L'opération sera soumise aux approbations des autorités compétentes.

Cela renforcera la collaboration entre Renault Group et Geely Auto dans les projets futurs autour du lancement d'une toute nouvelle gamme de véhicules pour le marché sud-coréen, comme annoncé le 21 janvier 2022.

10 mai 2022, Hong Kong, Chine et Boulogne-Billancourt, France – Renault Group et Geely Auto, le plus grand groupe automobile privé de Chine, ont conclu un accord de souscription d'actions et un accord de coentreprise suite à un accord-cadre signé en janvier 2022 entre Renault Group et le Groupe Geely Holding.

À l'issue de l'opération, Geely Automobile Holdings (0175.hk), à travers sa filiale Centurion Industries Limited, détiendra 34,02 % du capital social total émis de Renault Korea Motors (RKM). Renault Group reste l'actionnaire majoritaire de RKM et continuera à consolider entièrement l'entité.

En janvier 2022, Geely Holding, société mère de Geely Auto et Renault Group avaient annoncé conjointement une nouvelle collaboration visant à proposer une toute nouvelle gamme de véhicules hybrides électriques (HEV) aux meilleurs niveaux de consommation et de modèles thermiques (ICE) pour le marché sud-coréen ainsi qu’à l’exportation. Les nouveaux véhicules seront produits dans l'usine actuelle de Renault Korea Motors à Busan, en Corée du Sud, et la production devrait commencer en 2024.

Les nouveaux produits utiliseront l'architecture modulaire compacte (CMA) de classe mondiale de Geely Holding Group, développée par le centre de R&D du groupe en Suède, tout en tirant parti des technologies avancées de motorisation hybride du groupe Geely Holding. Renault et RKM apporteront leurs technologies de pointe, leur expertise en matière de design et d’expérience client, afin de dépasser les attentes du marché local.

La nouvelle gamme de produits sera vendue dans le réseau de vente et d'après-vente existant de RKM. Le service après-vente de RKM a été classé meilleur de sa catégorie pendant six années consécutives jusqu'en 2021 dans l'enquête nationale sur la consommation automobile de Consumer Insight.

Cette augmentation de capital reflète la grande confiance du groupe Geely Holding et de Renault Group dans le fort potentiel du marché sud-coréen, qui renforcera le " plan Renaulution " de Renault Group. Les deux entreprises s'engagent pleinement en faveur de Renault Korea Motors en introduisant un nouveau portefeuille de produits qui permettra d'accroître les parts de marché sur le marché intérieur sud-coréen tout en explorant les opportunités du marché à l'exportation.

A propos de Zhejiang Geely Holding Group

Le groupe Zhejiang Geely Holding (Geely Holding) est un groupe automobile mondial qui possède plusieurs marques automobiles internationales bien connues. Ses activités couvrent toute la chaîne de valeur de l'automobile, de la recherche, du développement et du design à la production, la vente et l'entretien.

Fondée en 1986 par Eric Li, le président de la société, dans la ville de Taizhou, dans la province chinoise du Zhejiang, Geely Holding a lancé son activité automobile en 1997 et son siège social se trouve désormais à Hangzhou, en Chine. Aujourd'hui, Geely Holding exploite un certain nombre de marques, dont Geely Auto, Lynk & Co, ZEEKR, Geometry, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto et Cao Cao Mobility.

Geely Holding a vendu plus de 2,2 millions de véhicules en 2021, les ventes de Volvo Cars atteignant 698 693 unités au niveau mondial et l'entité de Geely Auto Group cotée à Hong Kong déclarant des ventes atteignant

1 328 029 unités.

Geely Holding emploie plus de 120 000 personnes dans le monde et fait partie du classement Fortune Global 500 depuis dix ans.

Pour plus d'informations sur le groupe Zhejiang Geely Holding, veuillez consulter le site officiel à l'adresse www.zgh.com

A propos de Geely Automobile Holdings

Geely Automobile Holdings Limited launched on the Hong Kong Stock Exchange in 2005 and officially entered the Hang Seng Index in 2017. The controlling shareholder of the Company is Zhejiang Geely Holding Group.

Geely Automobile Holdings Limited est un constructeur automobile qui se concentre sur le développement, la fabrication et la vente de véhicules particuliers.

Ses produits sont exportés en Asie du Sud-Est, en Europe, en Amérique latine et dans d'autres pays. La société dispose de 11 sites de production en Chine continentale, avec plus de 40 000 employés.

Geely Automobile Holdings Limited a été lancée à la Bourse de Hong Kong en 2005 et est entrée officiellement dans l'indice Hang Seng en 2017. L'actionnaire de contrôle de la société est Zhejiang Geely Holding Group.

A propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Fort de son alliance avec Nissan et Mitsubishi Motors, et de son expertise unique en termes d’électrification, Renault Group s’appuie sur la complémentarité de ses 5 marques - Renault – Dacia – LADA – Alpine et Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans plus de 130 pays, le Groupe a vendu 2,7 millions de véhicules en 2021. Il réunit près de 160 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Etre, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres. Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur. Celle-ci est centrée sur le développement de technologies et de services inédits, d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040. https://www.renaultgroup.com/https://www.renaultgroup.com/en/

