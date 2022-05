LeddarTech lança tecnologia de direção de feixe digital de estado sólido de grau automotivo LeddarSteer para desenvolvedores de sensores LiDAR

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

QUEBEC, May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A LeddarTech ®, líder global no fornecimento da tecnologia de detecção ADAS e AD mais flexível, robusta e precisa, tem o prazer de anunciar o lançamento do LeddarSteer™, uma solução de direção de feixe digital criada para os desenvolvedores de sensores inteligentes LiDAR e fornecedores automotivos Nível 1-2.



A direção do feixe digital refere-se à mudança da direção dos pulsos do laser em um LiDAR. O uso de uma pilha de células de cristal líquido alternadas e grades de polarização permite direcionar a luz em diferentes ângulos em um comprimento de onda específico, a fim de aumentar um campo de visão LiDAR, maximizando seu desempenho, permitindo o alcance da direção de feixe digital para LiDAR.

A direção de feixe digital LeddarSteer oferece uma infinidade de benefícios para os desenvolvedores de sensores inteligentes LiDAR e clientes de Nível 1 e 2, incluindo:

Ajuste instantâneo controlado por software Ajuste quadro a quadro Configuração predefinida ou personalizada Fácil configuração e interface Direção controlada por tensão

Várias aplicações LiDAR Compatibilidade com uma ampla gama de arquiteturas LiDAR Vários casos de uso abordados pelo LiDAR Campo de visão ajustável para várias ações, incluindo curvas, saídas, mudanças de faixa e declives Mesmo LiDAR para condução em rodovias e cidades Redução do número de sensores, permitindo economia de custos

Tecnologia de estado sólido de grau automotivo, resultando em um MTBF significativamente maior (tempo médio entre falhas)

O LeddarSteer pode ser perfeitamente integrado a um LiDAR existente para expandir o campo de visão, ou integrado ao novo desenvolvimento do LiDAR. A solução fornece uma relação sinal-ruído aprimorada, concentrando a potência do laser em uma pequena região de interesse, reduzindo o tamanho, o custo e a complexidade dos componentes LiDAR, mantendo ou aumentando a contagem e resolução de pixels.

“Há mais de 10 anos a LeddarTech tem sido líder no desenvolvimento de soluções de detecção que permitem que nossos clientes entreguem sensores ADAS e AD de alta performance”, disse Charles Boulanger, CEO da LeddarTech. “O LeddarSteer é o único componente inteligente de direção de feixe digital projetado para produção em massa com a flexibilidade, confiabilidade, custo, tamanho e desempenho exigidos pelas aplicações de detecção 3D mais exigentes, e suportado pelo processo de fabricação automotiva padrão”, concluiu o Sr. Boulanger.

Sobre a LeddarTech

Fundada em 2007, a LeddarTech é uma empresa abrangente de sensoriamento ambiental completo, que viabiliza que os clientes resolvam desafios essenciais de sensoriamento, fusão e percepção em toda a cadeia de valor. A LeddarTech fornece soluções de percepção escaláveis econômicas de Nível 2 ADAS ao Nível 5 de plena autonomia com LeddarVision™, uma plataforma de fusão e percepção de sensores de dados brutos que gera um modelo ambiental 3D abrangente a partir de uma variedade de tipos e configurações de sensores. A LeddarTech também dá suporte aos fabricantes LiDAR e aos fornecedores automotivos de Nível 1-2 com os principais blocos de construção de tecnologia, como a direção de feixe digital LeddarSteer™ e LeddarEngine™, que é construído com base na tecnologia Leddar™ da LeddarTech, empregando técnicas patenteadas de aquisição e processamento de sinal para gerar um sinal de retorno mais rico e limpo a um custo menor. O LeddarEngine compreende um LiDAR SoC altamente integrado e escalável e uma combinação de software que permite que os desenvolvedores LiDAR e os fornecedores automotivos de Nível 1-2 projetem suas próprias soluções LiDAR. A empresa é responsável por muitas inovações de aplicações com sensor remoto automotivos e de mobilidade avançadas, com mais de 120 patentes concedidas ou em andamento, aprimoramento de ADAS e capacidade de direção autônoma.

Para mais informação sobre a LeddarTech, visite www.leddartech.com , LinkedIn , Twitter , Facebook e YouTube .

