LeddarTech เปิดตัว LeddarSteer ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการบังคับเลี้ยวด้วยลำแสงดิจิทัลแบบโซลิดสเตตเกรดยานยนต์สำหรับนักพัฒนาเซ็นเซอร์ LiDAR

May 10, 2022 00:07 ET | Source: LeddarTech inc. LeddarTech inc.

Quebec, Quebec, CANADA