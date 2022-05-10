LeddarTech发布面向LiDAR传感器开发商的LeddarSteer汽车级固态数字波束转向技术

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魁北克, May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供最灵活、最稳健和最准确ADAS及AD传感技术的全球领先企业LeddarTech®欣然宣布正式发布LeddarSteer™，这是一种专为LiDAR智能传感器开发商和1-2级汽车供应商设计的数字波束转向解决方案。



数字波束转向系指改变激光脉冲在LiDAR中的方向。利用交变液晶电池和偏振光栅的堆栈，可以在特定波长以不同角度引导光线，以增强LiDAR视场，同时最大限度地提高其性能，从而实现面向LiDAR的数字波束转向。

LeddarSteer数字波束转向为LiDAR智能传感器开发商以及1级和2级客户提供多种优势，包括：

软件控制即时调整 逐帧调整 预置或自定义配置 简单设置和接口 电压控制转向





多种LiDAR应用 可与各种LiDAR架构兼容 运用 一个LiDAR能够解决多种用途 视场可调节以进行各种操作，包括转弯、出口、车道变换和坡度 同样的LiDAR用于高速公路和城市道路驾驶 减少传感器数量，节省成本





汽车级固态技术，从而显著提高平均故障间隔时间（MTBF）



LeddarSteer可以无缝集成到现有的LiDAR中以扩展视野，也可以集成到新的LiDAR开发中。该解决方案能够将激光功率集中到一个小型兴趣区域，缩小LiDAR元件的尺寸并降低其成本和复杂性，同时保持或增加像素数量和分辨率，提供了更高的信噪比。

LeddarTech首席执行官Charles Boulanger先生表示：“十余年来，LeddarTech一直是开发传感解决方案的领先企业，帮助我们的客户交付高性能ADAS及AD传感器。” Boulanger先生总结道：“LeddarSteer是唯一一款专为批量生产而设计的数字波束转向智能元件，具有要求最苛刻的3D传感应用所需的灵活性、可靠性、成本、尺寸和性能优势，并得到标准汽车制造工艺的加持。”

关于LeddarTech

LeddarTech成立于2007年，是一家综合性端到端环境感应技术公司，帮助客户解决整个价值链上的关键感应、融合与感知技术挑战。LeddarTech提供经济高效的感知解决方案，可通过LeddarVision™从2级ADAS扩展到5级全程自主，LeddarVision™是一款原始数据传感器融合与感知平台，可利用多种传感器类型和配置生成全面的3D环境模型。LeddarTech还通过LeddarSteer™数字光束控制和LeddarEngine™等关键技术构建模块为LiDAR制造商和1-2级汽车供应商提供支持。LeddarEngine™基于LeddarTech的Leddar™技术，采用获得专利的信号采集和处理技术，以较低成本生成更丰富和更清洁的回波信号。LeddarEngine由高度集成的可扩展LiDAR SoC和软件组合组成，能够帮助LiDAR开发商和1-2级汽车供应商设计其自己的LiDAR解决方案。公司为尖端汽车和移动出行遥感应用程序提供了多项创新，已获授权或已申请的旨在提升ADAS及自主驾驶性能的专利超过120项。

关于LeddarTech的更多信息，请见www.leddartech.com或LinkedIn、Twitter、Facebook和YouTube平台。

联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.全球营销、传播和投资者关系副总裁

电话：+1-418-653-9000转分机232daniel.aitken@leddartech.com

投资者关系联系方式：InvestorRelations@leddartech.com

https://investors.leddartech.com/

Leddar、LeddarTech、LeddarSteer、LeddarEngine、LeddarVision、LeddarSP、LeddarCore、LeddarEcho、VAYADrive、VayaVision、XLRator和相关标识是LeddarTech Inc.及其子公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志都是或可能是商标或注册商标，用于标示各自所有者的产品或服务。

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