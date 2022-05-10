LeddarTech 為 LiDAR 感應器開發人員發佈其 N. Steer 汽車級、固態數碼光束轉向技術

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魁北克, May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech® 是提供最靈活、最強大和最準確的先進駕駛輔助系統 (ADAS) 及無人駕駛 (AD) 感應技術的全球領導者，欣然宣佈正式推出 LeddarSteer™，這是專為 LiDAR 智能感應器開發人員和 1-2 級汽車供應商設計的數碼光束轉向解決方案。



數碼光束轉向是指在 LiDAR 中改變激光脈衝的方向。使用一堆交替液晶體元件和偏振光柵，能夠以特定波長的不同角度上引導光線，以增強 LiDAR 視野，同時在最大程度上提高其性能，從而實現 LiDAR 的數碼光束轉向。

LeddarSteer 數碼光束轉向為 LiDAR 智能感應器開發人員和 1 級與 2 級客戶提供無數好處，包括：

軟件控制的動態調整 逐幀調整 預設或定制的 configuration Easy 設定及介面 電壓控制轉向





多種 LiDAR 應用 與各種 LiDAR 架構兼容 讓一個 LiDAR 能夠處理多個用例 視野，並可針對各種動作進行調整包括轉彎、出口、變道和坡度相同的 LiDAR 用於高速公路和城市駕駛 以減少感應器數量，從而節省成本





汽車級固態技術，顯著提高 MTBF（故障的平均間隔時間）



LeddarSteer 能夠無縫整合至現有 LiDAR，以擴展視野或整合至新的 LiDAR 開發中。該解決方案透過將激光功率集中在感興趣的小區域上，同時減少 LiDAR 組件的尺寸、成本和複雜性，從而提高訊噪比，並同時保持或增加像素數量及解像度。

LeddarTech 行政總裁 Charles Boulanger 先生表示：「十多年來，LeddarTech 一直是開發感應解決方案的領導者，使我們的客戶能夠提供高性能的先進駕駛輔助系統及無人駕駛的感應器。Boulanger 先生總結說：「LeddarSteer 是唯一一款數碼光束轉向智能組件，設計用於大規模生產，具有最苛刻的 3D 感應應用所需的靈活性、可靠性、成本、尺寸和性能，並獲得標準汽車製造流程的支援。」

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全面的端到端環境感應公司，其客戶可以解決汽車及流動市場整個價值鏈中關鍵的感應、融合以及感知挑戰。LeddarTech 透過 LeddarVision™ 提供具符合成本效益的感應解決方案，可從 2+ ADAS 擴展到 5 級完全自主，這是一個原始數據感應器融合和感知平台，可從各種感應器類型和配置產生全面的 3D 環境模型。LeddarTech 還為 LiDAR 製造商和 1-2 級汽車供應商提供關鍵的技術構建模塊，例如 LeddarSteer™ 數字波束控制和 LeddarEngine™，它建立在 LeddarTech 的 Leddar™ 技術之上，採用專利信號採集及處理技術，以更低的成本產生更豐富、更清晰的返回信號。LeddarEngine 由高度整合的可擴展 LiDAR SoC 和軟件組合組成，讓 LiDAR 開發人員和 1-2 級汽車供應商能夠設計自己的 LiDAR 解決方案。該公司推出了多項尖端的汽車及流動遙控感應應用創新，其超過 120 項的專利技術（已授予或已申請）提高先進駕駛輔助系統及無人駕駛能力。

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聯絡人：

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｜電話：+ 1-418-653-9000 (內線 232)｜電郵：daniel.aitken@leddartech.com

投資者關係聯絡：InvestorRelations@leddartech.com

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