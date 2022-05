EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 30.04.2022

English Estonian

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus (NAV) oli seisuga 30.04.2022 18,9039 eurot, vähenedes aprilli jooksul 3,3%. EPRA aktsia puhasväärtus (EPRA NRV - raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 30.04.2022 seisuga 20,08 eurot. EPRA NAV vähenes aprillis 3,1% võrra. Vähenemine on seotud fondi aprillis tehtud üldkoosoleku otsusega maksta dividende kogusummas 4 058 tuhat eurot (80 eurosenti aktsia kohta). Ilma dividende välja kuulutamata oleks fondi NAV kasvanud aprillis tavapärased 0,8%.

Aprillis teenis fond konsolideeritud üüritulu kokku 1 102 tuhat eurot, mis on 7 tuhat eurot rohkem kui kuu varem. Fondi konsolideeritud EBITDA oli aprillis 963 tuhat eurot (märtsis: 971 tuhat eurot).

2022. aasta esimese nelja kuu jooksul on fond teeninud kokku 4 386 tuhat eurot üüritulu ning 3 870 tuhat eurot EBITDA-d, s.h võrreldavatel alustel arvestatud EBITDA nende kinnisvarainvesteeringute osas, mis olid fondi bilansis ka eelmise aasta nelja kuu jooksul, oli kokku 3 634 tuhat eurot (13% rohkem kui eelmisel aastal). EBITDA on kasvanud enamike kinnisvarainvesteeringute puhul, s.h on Saules Miestase kaubanduskeskuse tulemus sellel 33% kõrgem.

Fondi selle aasta esimese nelja kuu EPRA kasum aktsia kohta on 62,66 senti (eelmise aasta esimesed neli kuud: 60,11 senti). Fondi kulud moodustavad üüritulust 12,9% (eelmisel aastal: 11,9%)

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud omakapital oli 30.04.2022 seisuga 95,891miljonit eurot (31.12.2021: 96,914 miljonit eurot).







Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee







Manus