EEZY OYJ -- OSAVUOSIKATSAUS -- 10.5.2022 KLO 8.00

Eezy Oyj:n osavuosikatsaus 1–3/2022: Voimakas kasvu jatkui

Tammi–maaliskuu 2022

Liikevaihto oli 50,9 milj. euroa (36,6 milj. euroa tammi–maaliskuussa 2021).

Käyttökate oli 2,5 milj. euroa (2,8).

Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (0,9) ja oli 1,0 % liikevaihdosta (2,5 %).

Osakekohtainen tulos oli 0,00 euroa (0,01) osakkeelta.

Liikevaihto kasvoi 39 % ylittäen markkinakasvun.

Liiketoiminnan normalisoituminen koronasta jatkui, mutta sairaspoissaolot kasvoivat.

Näkymät vuodelle 2022

Eezy odottaa liikevaihdon kasvavan ja liikevoittoprosentin nousevan vuoden 2022 aikana. Näkymiä tarkennetaan vuoden aikana.

Avainluvut (IFRS)

Miljoonaa euroa,

jollei toisin ilmoitettu 1–3/2022 1–3/2021 1–12/2021 Liikevaihto 50,9 36,6 203,3 Käyttökate 2,5 2,8 19,5 Käyttökateprosentti, % 4,9 % 7,5 % 9,6 % Liikevoitto 0,5 0,9 11,8 Liikevoittoprosentti, % 1,0 % 2,5 % 5,8 % Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,00 0,01 0,31 Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa 0,00 0,01 0,30 Nettovelka / käyttökate 2,8 x 4,1 x 2,4 x Ketjuliikevaihto 77,0 56,4 305,5

Toimitusjohtaja Sami Asikainen:

Markkinoita selkeästi nopeampaa kasvua

”Eezyn liikevaihto kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 39 prosenttia ja ylitti 50 miljoonaa euroa. Tämä on hieno suoritus koronaolosuhteissa sekä ajankohtana, joka on normaalisti vuoden pienin neljännes.

Henkilöstöpalvelut kasvoivat orgaanisesti ja selkeästi markkinoita nopeammin. Toteutunut 35 %:n kasvu kertoo iskukyvystämme sekä markkinoiden nopeasta toipumisesta. Teollisuussektorimme on ollut kovassa vedossa jo usean kvartaalin ajan ja horeca-sektorin toiminta lähti nousuun heti rajoitusten päätyttyä helmi-maaliskuussa. Työelämän asiantuntijapalveluidemme liikevaihto lähes tuplaantui (+97%).

Olen erittäin ylpeä siitä, että pystyimme tekemään vuoden pienimpänä neljänneksenä positiivisen 0,5 M€ liikevoiton. Varsinkin kun huomioimme tulosta rasittaneet ennätyskorkeat sairaspoissaolot ja tammi-helmikuun ravintolasektorin täyssulun aiheuttamat menetykset. Sairaspoissaolojen kustannukset olivat 1,5 M€ (n. 3% liikevaihdosta), mikä on yli kaksikertainen normaalitasoon ja aikaisempaan korona-aikaan verrattuna. Kun vielä huomioimme vuoden takaisen ensimmäisen kvartaalin 1,7 M€ kertaluonteiset tuotot, arvioin, että olemme tehneet yli kahden miljoonan euron operatiivisen tulosparannuksen viime vuoden alkuun verrattuna. Hieno startti uuteen vuoteen.

Strategian mukaista laajentumista

Ostimme viime vuoden lopulla Valmennuskeskuksen ja sen yhteistyö Eezyn sisällä on käynnistynyt vauhdilla. Etenkin julkissektorille tarjottavien työllisyyspalveluiden liikevaihtosynergiamahdollisuudet ovat huomattavia, kun voimme hyödyntää Eezyn valtakunnallista toimipisteverkostoa ja tuhansia avoimia työpaikkoja. Valmennuskeskuksen osaaminen mahdollistaa myös meidän valmennustarjontamme laajentamisen.

Julkistimme maaliskuussa ostavamme Farentan, joka on apteekkien henkilöstöpalveluiden markkinajohtaja vajaan 10 miljoonan euron liikevaihdollaan, ja kauppa toteutui huhtikuun alussa. Farenta kasvattaa henkilöstövuokrauspalveluitamme korkeasti koulutetuilla aloilla ja täydentää terveydenhoitosektorin palveluitamme lääkärivuokrauksen rinnalla.

Kauden aikana sovimme myös Leidenschaftin ja Siqnin ostamisesta ja kauppa toteutui huhtikuun alussa. Siqni on nopeasti kasvava henkilöstökokemuksen mittaaja, joka tarjoaa uudenlaisen tavan ymmärtää henkilöstön prioriteetteja sekä kokemuksia. Leidenschaftilla on puolestaan vahva asema yrityskulttuurin muotoilussa. Heidän konsultointipalvelunsa auttavat asiakkaitamme kehittämään toimintaansa niin että henkilöstön tyytyväisyys ja samalla tuottavuus kasvavat. Siqni ja Leidenschaft täydentävät noin kolmen miljoonan euron liikevaihdollaan hienosti Eezy Flown jo aikaisemmin vahvaa asemaa henkilöstökokemuksen tutkijana ja siihen liittyvän konsultoinnin ja johtamisen kehittäjänä. Eezy Flow on nyt alansa ehdoton ykkönen.

Menestys perustuu sitoutuneeseen henkilöstöön ja jatkuvaan kehittämiseen

Olemme taistelleet hienon tuloksen kahden viime vuoden aikana haastavissa olosuhteissa. Pandemian keskellä olemme integroineet useita yrityksiä yhden Eezy-brändin alle ja olemme rakentaneet ainutlaatuisen Eezyn kulttuurin. Muutoksen keskellä olemme toiminnassamme hyödyntäneet Eezy Flown henkilöstökehittämisen osaamista. Olemme panostaneet henkilöstömme jaksamiseen, esihenkilötyöhön ja vuorovaikutustaitoihin. Eezy Flown People Power-tutkimuksiin vastaa vuosittain lähes 200 000 ihmistä ja näitä samoja kehittämisen työkaluja itsekin käytämme vahvistaaksemme onnistuneen henkilöstökokemuksen. Yksi alkuvuoden suurimpia ilonaiheitamme oli henkilöstökokemuksen jatkuva positiivinen kehitys! Yli 500 eezyläistä toimihenkilöä ovat entistäkin sitoutuneempia palvelemaan asiakkaitamme ja työntekijöitämme. Toimitusjohtajana pidän hyvinvoivaa henkilöstöä tärkeimpänä menestystekijänämme ja kilpailuvalttina. Tulevaisuus näyttää tältä osin erinomaiselta.

Luottavaisin mielin kohti kesää

Kaikesta toimintaympäristön epävarmuuksista huolimatta uskomme liikevaihtomme kasvavan ja liikevoittoprosentin nousevan vuoden 2022 aikana. Huolestuttavia ja vaikeasti ennustettavia asioita on monia. Korona on vielä seuranamme, vaikka uskommekin tilanteen normalisoituvan kesäkauden aikana. Ukrainan sota ja Venäjää koskevien pakotteiden suorat vaikutukset meihin ovat hyvin pienet, koska meillä ei ole liiketoimintaa Venäjällä tai Ukrainassa. Sodasta ja Kiinan koronatilanteesta johtuvat materiaalisaatavuusongelmat ja komponenttipula saattaa heijastua jonkin verran meidänkin toimintaamme. Lisäksi kiihtyvä inflaatio voi vaikuttaa talousnäkymiin.

Työvoimapula näkyy kaikilla toimialoillamme ja tämä lisää strategista merkitystämme työmarkkinoilla. Meillä on käynnissä monia työvoimanhankintaan liittyviä hankkeita ja uskon, että pystymme laajan toimipisteverkostomme avulla palvelemaan asiakkaitamme ympäri Suomea.

Olemme tälläkin kvartaalilla todistaneet kykymme toteuttaa kasvustrategiaamme. Lähdemme vahvassa kunnossa ja luottavaisin mielin kohti kesän pääsesonkiamme."

Tulosjulkistustilaisuus:

Suomenkielinen tiedotustilaisuus tiistaina 10.5.2022 klo 13 järjestetään webcast-lähetyksenä osoitteessa https://eezy.videosync.fi/2022-q1



Tilaisuutta isännöivät toimitusjohtaja Sami Asikainen ja talousjohtaja Hannu Nyman. Tilaisuuden aikana voit esittää kysymyksiä verkon välityksellä. Esitysaineisto on saatavilla ennen tiedotustilaisuutta yhtiön kotisivuilla osoitteessa https://eezy.fi/sijoittajille/taloudellinen-informaatio/raportit-ja-esitykset/

Tilaisuuden nauhoitus on saatavilla samassa osoitteessa myöhemmin päivän aikana.

Liite: Osavuosikatsaus tammi–maaliskuu 2022 PDF-muodossa





