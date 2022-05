Ease2pay en Rabobank introduceren parkeren met de Rabo App

Rabobank-klanten kunnen vanaf vandaag gemakkelijk parkeren via de Rabo App. Hierdoor hebben klanten geen muntgeld, betaalpas of aparte parkeerapp meer nodig. De betaling verloopt via Rabobank zodat de parkeerkosten direct van de betaalrekening worden betaald. Rabobank is de eerste Nederlandse bank die parkeren aanbiedt. We zijn zeer verheugd dat Rabobank voor het aanbieden van deze parkeerdienst voor Ease2Pay heeft gekozen. De samenwerking met Rabobank past goed in de strategie van Ease2pay om haar diensten zowel via eigen apps als via strategische partners met een groot en/of gericht klantbereik aan te bieden.

Ease2pay biedt een intelligent activatie- en betaalplatform. Wij stellen beheerders van tankstations, laadpalen, parkeergarages, camperterreinen, jachthavens, binnenvaarthavens en truck parkings in staat om er een self-service locatie van te maken, waarmee de energietransitie voor hun klanten eenvoudiger wordt. Book – Park – Charge & Pay: alles direct en eenvoudig beschikbaar in één app.

