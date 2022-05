English Finnish

NoHo Partners Oyj



PÖRSSITIEDOTE 10.5.2022 klo 8.00



NoHo Partners on perustanut tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan



NoHo Partners Oyj:n hallitus on päättänyt tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan perustamisesta.

Tarkastusvaliokunta avustaa hallitusta varmistamaan yhtiön taloudellisen raportoinnin ja laskennan menetelmien sekä tilinpäätöksen ja muun yhtiön antaman taloudellisen tiedon lainmukaisuuden, läpinäkyvyyden ja selkeyden. Valiokunnan puheenjohtajaksi on valittu Kai Seikku ja jäseneksi Petri Olkinuora.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta avustaa hallitusta ylimmän johdon nimitys- ja palkitsemisasioissa, ja sen vastuulla on valmistella yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset. Lisäksi valiokunta seuraa ja arvioi yhtiön palkitsemis- ja kannustinjärjestelmien kilpailukykyisyyttä ja niiden kehittämistä. Valiokunnan puheenjohtajaksi on valittu Yrjö Närhinen ja jäseniksi Timo Laine ja Mia Ahlström.

Valiokuntien työjärjestykset on kuvattu yhtiön sijoittajasivuilla osoitteessa: www.noho.fi/sijoittajille/hallituksen-valiokunnat

Tarkastusvaliokunnan kokoonpanon osalta yhtiö poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2020 suosituksesta 15, joka edellyttää, että valiokunnassa on kolme jäsentä. Yhtiö katsoo, että riittävä asiantuntemus tarkastusvaliokunnan osalta on turvattu kahdella jäsenellä. Valiokunta voi halutessaan hakea näkemyksiä myös valiokunnan ulkopuolelta.

Valiokunnat aloittavat toimintansa välittömästi. Valiokuntatyöskentelystä maksetaan varsinaisen yhtiökokouksen määrittelemä palkkio.

