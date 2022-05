LHV Groupi tulemused aprillis 2022

English Estonian

AS LHV Group teenis aprillis 5,2 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 6,1 miljonit eurot, sellest 0,8 miljonit Ühendkuningriigi filiaaliga seotud klientide teenindamisest. AS LHV Varahaldus teenis aprillis 64 tuhat eurot puhaskahjumit ja AS LHV Kindlustus 182 tuhat eurot puhaskahjumit. LHV UK Limitedi puhaskahjum ulatus aprillis 0,7 miljoni euroni. Alates aprillist sisaldavad konsolideeritud tulemused ka uue tütarettevõtte EveryPay AS-i finantstulemusi.

Aprillis LHV klientide aktiivsus võrreldes märtsi ja veebruariga tõusis. Geopoliitiline olukord püsis küll endiselt ärev, kuid LHV jätkas aktiivselt plaanide elluviimist. Laenuportfelli kvaliteet püsib hea, mistõttu allahindlused jäid plaanitust väiksemaks.

LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell suurenes aprillis 49 miljoni euro võrra: ettevõtete laenud kasvasid seejuures 28 miljonit eurot ja jaelaenud 21 miljonit eurot. Konsolideeritud hoiuste maht vähenes aprillis 126 miljoni euro võrra peamiselt maksevahendajate hoiuste vähenemise tõttu. LHV juhitud fondide maht kasvas aprillis 2 miljoni euro võrra. Aprillis töödeldi 2,1 miljonit finantsvahendajatest klientidega seotud makset.

Pangaklientide arv kasvas aprillis 4800 võrra ning klientide aktiivsus on kasvamas. Panga intressitulu jäi tugevale tasemele, kuid teenustasutulud on paranemas ning edaspidi aitab sellele kaasa finantsvahendajatest klientidele kontohaldustasude tõstmine. Ühendkuningriigi äri osas püsib fookus võtmeisikute värbamisel ja krediidiasutuse litsentsi taotlemisel. Osade kliendilepingute lõpetamisest tingituna on vähenenud nii panga hoiused kui ka maksete arv, kuid edaspidi on oodata taas aktiivsuse kasvu ka finantsvahendajate ärisuunas.

Aktsiaturgudel oli aprill languskuu ja see mõjutas ka Varahalduse tulemusi. Pensionifondid L ja M suutsid väärtust hoida, XL langes kuuga 0,6%. Jätkuvalt on tegemist kõige paremini turu kukkumisele vastu pidanud fondidega Eestis. Aktiivsete II samba klientide arv jäi varasemaga sarnasele tasemele. II sambast väljumiste arv oli aprillis madalaimal tasemel pärast pensionireformi jõustumist.

LHV Kindlustuse ärimahtude kasv aprillis kiirenes seoses uute vahendajate lisandumisega ja klientide aktiivsuse kasvuga. Klientide arv suurenes 1200 võrra ja rahulolu kahjukäsitlusega püsis väga kõrgel tasemel. COVID-19 mõju reisikindlustuskahjudes on vähenemas.

LHV finantsplaan püsib. Mahajäämus puhaskasumi osas on vähenemas.

Aprillis lisandus gruppi uus tütarettevõte EveryPay. Lisaks tegi AS LHV Group 1 miljoni euro suuruse investeeringu kaubamärki Tuum kandvasse ettevõttesse Modular Technologies. Vastavalt 30. märtsil aktsionäride üldkoosolekul tehtud otsustele on LHV Group ette valmistamas täiendavat aktsiaemissiooni, et kaasata investoreilt kapitali kasvuplaanide rahastamiseks, peamiselt Ühendkuningriiki rajatava panga kapitaliseerimiseks.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 740 inimese. LHV pangateenuseid kasutab aprilli seisuga 342 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 135 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 148 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

