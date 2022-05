Agfa-Gevaert: Gereglementeerd informatie - EBITDA van de Agfa-Gevaert Groep stijgt jaar-op-jaar met 22% in een buitengewone inflatiecontext

English Dutch





Gereglementeerde informatie – 10-05-2022 - 7:45 uur CET



EBITDA van de Agfa-Gevaert Groep stijgt jaar-op-jaar met 22% in een buitengewone inflatiecontext

Voortdurende omzetgroei onder impuls van sterke prestaties van Offset Solutions en Digital Print & Chemicals

Bestendige brutowinstmarge dankzij succesvolle prijsacties en strikt kostenbeheer

Stijging van aangepaste EBITDA met 22% – ondanks bredere inflatiedruk en problemen in de toeleveringsketen

Verdere vooruitgang in de transformatieprogramma’s

Vrije kasstroom beïnvloed door periodegebonden toename van het werkkapitaal, versterkt door verstoringen van de toeleveringsketen en kosteninflatie





Mortsel (België), 10 mei 2022 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het eerste kwartaal van 2022.

"We leven in een tijd met uitzonderlijke inflatie, met geopolitieke onzekerheden en met name het conflict tussen Rusland en Oekraïne, ongeziene volatiliteit in onze toeleveringsketens en voortdurende COVID-effecten, vooral in China. Alle inputkosten voor grondstoffen, energie, verpakkingsmateriaal, transport en lonen blijven substantieel stijgen en ook verstoringen van de toeleveringsketen beïnvloeden onze activiteiten sterk. In deze complexe inflatiecontext kunnen we onze marges behouden dankzij prijsacties en kostenbeheersingsmaatregelen. Onder impuls van de sterke prestatie van de divisie Offset Solutions verbeterden we onze aangepaste EBITDA aanzienlijk, wat aantoont dat onze prijsstrategie en ons strikt kostenbeheer vruchten afwerpen. We zetten de laatste maanden bovendien opnieuw grote stappen in ons transformatieprogramma. De maatregelen die we recent namen op het vlak van onze interne IT-diensten en onze interne financiële diensten zijn voorbeelden van de manier waarop we ons bedrijfsmodel vereenvoudigen. Een paar weken geleden kondigden we aan dat we van plan zijn om Inca Digital Printers over te nemen. Deze investering zal onze positie versterken in de markt van de ultrasnelle breedformaatdruk als geheel en het veelbelovende verpakkingssegment in het bijzonder. Digitaal drukken is een rendabele groeimotor met een geweldig potentieel, dat met de toevoeging van Inca nog groter zal worden,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Aandeleninkoopprogramma op schema

Op 10 maart 2021 kondigde de Agfa-Gevaert Groep een aandeleninkoopprogramma met een volume tot 50 miljoen euro aan. Het programma ging van start op 1 april 2021. De Groep publiceert wekelijks een persbericht over de status van het programma. Sinds het begin van het programma tot 3 mei 2022 kocht de Groep 11,1 miljoen aandelen. Dit resulteerde in de annulering van 9,5 miljoen aandelen, of 5,69% van het aandelentotaal. In het eerste kwartaal kocht de Groep 2,3 miljoen aandelen voor een totaal bedrag van 8,5 miljoen euro.

Agfa-Gevaert Groep – Q1 2022

in miljoen euro Q1 2022

Q1 2021





Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten) Omzet 424 396 7,2% (3,5%) Brutowinst (*) 123 117 5,5% % van de omzet 29,0% 29,5% Aangepaste EBITDA (*) 19 15 22,2% % van de omzet 4,4% 3,9% Aangepaste EBIT(*) 4 (1) % van de omzet 0,8% -0,1%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep steeg met 7,2%, vooral onder impuls van de divisies Digital Print & Chemicals en Offset Solutions. Dankzij succesvolle prijsverhogingen en volumetoenames konden zowel de divisie Digital Print & Chemicals als de divisie Offset Solutions hun omzet gevoelig verhogen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. In de divisie Radiology Solutions veerde de omzet van de Direct Radiography-activiteiten op na een aantal mindere kwartalen. Na een sterk vierde kwartaal van 2021, boekte de HealthCare IT-divisie zoals verwacht een bescheiden omzetdaling tegenover het eerste kwartaal van 2021.

Omdat prijsacties de Groep in staat stelden om de kosteninflatie deels te compenseren, bleef de brutowinstmarge nagenoeg stabiel op 29,0% van de omzet.

De verkoop- en algemene beheerskosten bleven als percentage van de omzet bijna stabiel, maar ze lagen 8,5% boven het niveau van het eerste kwartaal van 2021. Dat was vooral het gevolg van een verhoogde businessactiviteit (wat een invloed had op de verkoopkosten) en van de bredere kosteninflatie en wisselkoerseffecten (die een impact hadden op het geheel).

De O&O-kosten daalden van 25 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021 tot 24 miljoen euro.

Ondanks de inflatiedruk en problemen in de toeleveringsketen steeg de aangepaste EBITDA van 15 miljoen euro (3,9% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2021 tot 19 miljoen euro (4,4% van de omzet). De aangepaste EBIT bereikte 4 miljoen euro, tegenover min 1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 9 miljoen euro, tegenover een kost van 1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021. Deze verhoging weerspiegelt investeringen in verscheidene transformatieprojecten, waaronder de organisatie van de Offset Solutions-activiteiten in een zelfstandige vennootschapsstructuur en het partnerschap met Atos voor Agfa’s interne IT-activiteiten.

De nettofinancieringsinkomsten bedroegen 2 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 3 miljoen euro tegenover 4 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021.

Door de hoger genoemde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 7 miljoen euro.

Balans en kasstroom

De netto financiële schuld (inclusief IFRS 16) evolueerde van een kasoverschot van 325 miljoen euro eind 2021 tot een kasoverschot van 262 miljoen euro.

Door problemen in de toeleveringsketen, periodegebonden effecten en hoge grondstofkosten, nam het werkkapitaal van 26% van de omzet eind 2021 toe tot 28% eind maart 2022. In absolute cijfers evolueerde het werkkapitaal van 449 miljoen euro eind 2021 tot 507 miljoen euro.

De Groep genereerde een vrije kasstroom van min 54 miljoen euro.







Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep verwacht de volle impact van de kosteninflatie in het tweede kwartaal, dat ook beïnvloed zal worden door de onzekere geopolitieke situatie en de COVID-gerelateerde lockdowns in China. Bijkomende prijsacties worden ondernomen om de kosteninflatie aan te pakken. Ervan uitgaande dat de onzekerheid op de meeste markten niet zal toenemen, wordt verwacht dat de tweede helft van het jaar beter zal zijn dankzij extra prijsacties die van kracht worden.

Over het algemeen blijft de Agfa-Gevaert Groep zich concentreren op werkkapitaalverbeteringen en kostenbeheersing. Verwacht wordt dat de aan de gang zijnde transformatieacties de Groep wendbaarder zullen maken en de werking van de Groep zullen vereenvoudigen. Ze zullen de Groep ook in staat stellen om vanaf 2023 de kosten te verminderen.

HealthCare IT – Q1 2022

in miljoen euro Q1 2022

Q1 2021

Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten) Omzet 55 55 -0,5% (-5,2%) Aangepaste EBITDA (*) 4,4 6,5 -32,3% % van de omzet 8,0% 11,8% Aangepaste EBIT (*) 2,5 4,1 -38,1% % van de omzet 4,6% 7,4%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zoals verwacht kende de HealthCare IT-divisie een minder eerste kwartaal van 2022 na een sterk vierde kwartaal van 2021. In Noord-Amerika boekte de divisie evenwel een omzetstijging tegenover het eerste kwartaal van 2021. Schommelingen tussen kwartalen zijn normaal, aangezien een aanzienlijk deel van de omzet en de marges gerealiseerd wordt wanneer projecten belangrijke mijlpalen bereiken.

Vooral door mixeffecten en door de toegenomen kosteninflatie daalde de brutowinstmarge van 45,5% van de omzet in het eerste kwartaal van 2021 tot 44,9%. De aangepaste EBITDA kwam uit op 4,4 miljoen euro (8,0% van de omzet) tegenover 6,5 miljoen euro (11,8% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2021. De aangepaste EBIT bedroeg in het eerste kwartaal van 2022 2,5 miljoen euro (4,6% van de omzet).

Het orderboek van HealthCare IT blijft op een zeer gezond niveau en in het eerste kwartaal werd een sterke order intake genoteerd. De divisie blijft nieuwe klanten aantrekken en het bereik van zijn oplossingen bij bestaande klanten uitbreiden. In het eerste kwartaal werd het Martina Hansens Hospital het eerste ziekenhuis in Noorwegen dat de Enterprise Imaging-oplossing van de divisie in gebruik nam. Ook het Policlinico Umberto I in Rome – het op een na grootste publieke ziekenhuis in Italië – koos voor Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging-oplossing. In de VS werkte Agfa HealthCare samen met ALKO om een hoogstaand Cloud VNA (vendor neutral archive) te leveren aan de Veterans Integrated Service Network 19 - Rocky Mountain Network. De oplossing is gebaseerd op Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging-oplossing en het AWS Cloud platform.

Op het HIMSS22-evenement ontving Agfa HealthCare de prestigieuze erkenning als Cybersecurity Transparent Leader, uitgereikt door KLAS Research en Censinet. Deze erkenning demonstreert Agfa HealthCare’s engagement om zijn klanten te ondersteunen bij het leveren van veilige patiëntenzorgen.

Het meest recente Middle East & Africa PACS 2022 report van KLAS Research noemt Agfa HealthCare als een van de meest frequent overwogen leveranciers in het Midden-Oosten en Afrika. Deelnemers aan de bevraging door KLAS Research zeggen dat Agfa HealthCare – in samenwerking met een verdeler en d.m.v. de geleverde support – een klantenvertrouwen heeft opgebouwd door zich aan beloftes te houden en door de kosten onder controle te houden.

Voor de HealthCare IT-divisie zal 2022 een jaar van consolidatie zijn, aangezien de focus verschuift in de richting van rendabele groei. De divisie heeft er vertrouwen in dat haar strategie om zich te richten op klantsegmenten en geografische gebieden waarvoor haar Enterprise Imaging-oplossing het meest geschikt is en om prioriteit te geven aan inkomstenstromen met een hogere waarde, haar uiteindelijk in staat zal stellen om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

Radiology Solutions – Q1 2022

in miljoen euro Q1 2022

Q1 2021





Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten) Omzet 101 99 2,7% (-1,0%) Aangepaste EBITDA (*) 7,0 7,2 -2,9% % van de omzet 6,9% 7,3% Aangepaste EBIT (*) 1,0 1,5 -35,2% % van de omzet 1,0% 1,5%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Radiology Solutions steeg met 2,7% tegenover het eerste kwartaal van 2021, wat een merkelijk betere prestatie is dan in de voorgaande kwartalen.

Op basis van de sterke order intake in de tweede helft van 2021 begon de omzet van het Direct Radiography-segment op te veren in het eerste kwartaal van 2022. Over het algemeen blijft de post-COVID marktvolatiliteit onzekerheid creëren, aangezien zorgaanbieders keuzes moeten maken m.b.t. hun investeringsprioriteiten binnen radiologie en daarbuiten. Agfa onderneemt acties om zich beter aan te kunnen passen aan deze marktomstandigheden.

In uitvoering van zijn DR-transformatiestrategie kondigde Agfa de ondertekening aan van een langetermijncontract met Spire Healthcare, een van de grootste private zorgverleners in het VK. De organisatie selecteerde Agfa’s DR-oplossingen voor een aanzienlijk aantal van haar 40 ziekenhuizen. Algemeen gezien wordt verwacht dat het contract meer dan 60 vaste en mobiele DR-systemen zal inhouden.

Om innovatie te versnellen en om de opleiding van de nieuwe generatie van radiografen te ondersteunen, installeerde Agfa een DR 600-röntgenkamer in het Seacroft Hospital (VK) als onderdeel van een joint venture tussen Leeds Teaching Hospitals NHS Trust, de universiteit van Leeds en Agfa. Deze DR-kamer werd opgezet als een hybride röntgenkamer voor zowel live beeldvorming als simulaties. Daardoor kan ze gebruikt worden om radiografiestudenten op te leiden, om patiënten van het ziekenhuis te behandelen en om verdere innovatie in DR te ondersteunen.

Vooral in China bleef de COVID-situatie wegen op de medische filmactiviteiten, aangezien zendingen en factureringen verstoord werden door de lockdowns. Voorts had ook de huidige geopolitieke situatie een impact. Deze effecten werden niet volledig gecompenseerd door de prijsverhogingen die voor alle filmtypes doorgevoerd werden om de kosteninflatie aan te pakken.

Door marktevoluties, componententekorten en transportproblemen bleef de omzet van de Computed Radiography-activiteiten achteruitgaan. Agfa bleef de CR-business beheren met het oog op het behouden van gezonde winstmarges.

Ondanks een verbeterde prestatie van DR volstonden het strikte kostenbeheer en prijsacties niet om de volumedalingen, de mixeffecten en de kosteninflatie volledig te compenseren. Daardoor daalde de brutowinstmarge van 32,1% van de omzet tot 30,1%.

De aangepaste EBITDA-marge van de divisie bedroeg 6,9% van de omzet, tegenover 7,3% in het eerste kwartaal van 2021. In absolute cijfers bedroeg de aangepaste EBITDA 7,0 miljoen euro (7,2 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021). De aangepaste EBIT kwam uit op 1,0 miljoen euro (1,0% van de omzet), tegenover 1,5 miljoen euro (1,5% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Digital Print & Chemicals – Q1 2022

in miljoen euro Q1 2022

Q1 2021





Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten) Omzet 79 73 9,1% (7,2%) Aangepaste EBITDA (*) 4,1 5,2 -21,8% % van de omzet 5,2% 7,2% Aangepaste EBIT (*) 1,5 2,3 -36,3% % van de omzet 1,9% 3,2%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals groeide aanzienlijk ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. In bijna alle activiteitsgebieden werden prijsverhogingen doorgevoerd om de stijgende grondstof-, verpakkings-, energie- en vrachtkosten aan te pakken. De volledige impact van deze prijsverhogingen zal in de tweede jaarhelft zichtbaar worden. Verdere prijsverhogingen zullen in de nabije toekomst bekendgemaakt worden.

Vooral onder invloed van de sterke kosteninflatie, logistieke uitdagingen en mixeffecten daalde de brutowinstmarge van de divisie licht tot 30,4% van de omzet (31,1% in het eerste kwartaal van 2021). De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 7,2% van de omzet (5,2 miljoen euro in absolute cijfers) in het eerste kwartaal van 2021 tot 5,2% (4,1 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT bereikte 1,5 miljoen euro (1,9% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2022, tegenover 2,3 miljoen euro (3,2% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2021.

Op het vlak van digitaal drukken zetten de sign & display-activiteiten hun opwaartse trend voort, zowel op het vlak van de omzet als op het vlak van de rendabiliteit. De inktportfolio voor sign & display-toepassingen bleef goed presteren en overtrof duidelijk de niveaus van voor de COVID-pandemie. Ondanks de logistieke uitdagingen in de hele sector, bleef de business voor grootformaatprinters zich herstellen van de sterke impact van COVID-19.

In januari bekroonde de European Digital Press Association niet minder dan drie in 2021 geïntroduceerde innovaties: de hybride grootformaatprinter Jeti Tauro H3300 UHS LED, de op water gebaseerde drukpers van decorpapier voor laminaatoppervlakten InterioJet en het Alussa-druksysteem voor het bedrukken van leder.

In april drukte Agfa de intentie uit om Inca Digital Printers over te nemen, een in het VK gebaseerde toonaangevende ontwikkelaar en producent van geavanceerde ultrasnelle druk- en productietechnologieën voor sign & display-toepassingen en voor de snel groeiende markt van de digitale verpakkingsdruk.

Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Het Orgacon-gamma van geleidende materialen, bijvoorbeeld, wordt gebruikt in technologie voor elektrische en hybride wagens. Ondanks de COVID-impact (vooral in China), bleef deze business groeien. De volumes zitten terug op het niveau van voor de COVID-pandemie.

Met zijn Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse zet Agfa een nieuwe efficiëntiestandaard in de groene waterstofproductie. De membranen worden door klanten en experts beschouwd als de referentie in de industrie. In maart kondigde Agfa aan dat het een aanzienlijk volume van zijn Zirfon-scheidingsmembranen zal leveren aan Thyssenkrupp Nucera in het kader van een aantal grootschalige waterstofprojecten. Dit bevestigt de positie van Agfa als technologieleider in dit gebied.

Agfa’s gamma van producten voor de productie van gedrukte schakelingen werd beïnvloed door de kosteninflatie. De hoge zilverkosten werden slechts gedeeltelijk gecompenseerd door prijsverhogingen.

De gespecialiseerde films en folies van de divisie worden vooral gebruikt in industrieën die getroffen werden door de COVID-19-pandemie, zoals de luchtvaartindustrie, de olie- en gassector en de drukindustrie. In sommige van deze gebieden is de vraag nog niet hersteld tot het niveau van voor de pandemie. De verkoopcijfers van het synthetische papierassortiment Synaps groeiden sterk dankzij het herstel van de relevante drukmarkten en het succes van bepaalde nieuwe toepassingen. Alle Synaps XM-papieren (Xerographic Matt) bevatten nu een stof die de vestiging en groei van bacteriën en virussen op het oppervlakte tegengaat. Deze nieuwe versie van Synaps XM werd geïntroduceerd in november 2021.

Offset Solutions – Q1 2022

in miljoen euro Q1 2022

Q1 2021





Evolutie

(excl. wisselkoers-effecten) Omzet 189 169 11,6% (7,6%) Aangepaste EBITDA (*) 7,9 1,6 392,0% % van de omzet 4,2% 1,0% Aangepaste EBIT (*) 3,4 (3,2) % van de omzet 1,8% -1,9%

(*) voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Offset Solutions verbeterde met 11,6% tegenover het eerste kwartaal van 2021. De omzetstijging werd bevorderd door succesvolle prijsverhogingen die werden ingevoerd om een antwoord te bieden op de inflatie van de grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten.

Ondanks de invloed van de kosteninflatie verbeterde de brutowinstmarge van de divisie dankzij de doorgevoerde prijsaanpassingen van 22,2% van de omzet in het eerste kwartaal van 2021 tot 23,1%.

Doelgerichte acties ter verbetering van de rendabiliteit resulteerden in lagere verkoop-, algemene en administratiekosten als percentage van de omzet. De aangepaste EBITDA verbeterde sterk tot 7,9 miljoen euro (4,2% van de omzet) tegenover 1,6 miljoen euro (1,0% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2021. De aangepaste EBIT bedroeg 3,4 miljoen euro (1,8% van de omzet), tegenover min 3,2 miljoen euro (min 1,9% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2021.

Verwacht wordt dat de kosteninflatie de komende maanden een impact op de business zal blijven hebben. Deze impact zal verlicht worden door prijsacties. De meest recente golf van prijsverhogingen trad in mei 2022 in werking.

Om de rendabiliteit te verbeteren en om de achteruitgang van de marktvraag aan te pakken, herbekijkt Agfa zijn businessmodel voor offset, vereenvoudigt het zijn organisatie en stroomlijnt het zijn productaanbod.

Agfa drukte de intentie uit om de activiteiten van Offset Solutions te organiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep. De uitvoering van dit project verloopt volgens plan.

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.

"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd – maar niet uitsluitend – met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."

De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:

Viviane Dictus

Director Corporate Communication

Septestraat 27

2640 Mortsel - Belgium

T +32 (0) 3 444 7124

E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs

Corporate Press Relations Manager

T +32 (0) 3 444 8015

E johan.jacobs@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com.



Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen e uro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q1 2022



Q1 2021



Opbrengsten 424 396 Kostprijs van verkopen (301) (279) Brutowinst 123 117 Verkoopkosten (60) (55) Algemene beheerskosten (42) (38) Kosten van onderzoek en ontwikkeling (24) (25) Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 1 (1) Overige bedrijfsopbrengsten 7 14 Overige bedrijfskosten (10) (13) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (6) (1) Financieringsbaten/(-kosten) - netto - - Financieringsbaten - - Financieringskosten (1) (1) Overige financieringsbaten/(kosten) - netto 2 - Overige financieringsbaten 7 5 Overige financieringskosten (5) (5) Nettofinancieringslasten 2 - Aandeel van de Groep in het netto-resultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen - - Winst (verlies) voor belastingen (4) (2) Winstbelastingen (3) (4) Winst (verlies) over de verslagperiode (7) (6) Winst (verlies) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Onderneming (4) (5) Minderheidsbelangen (3) (1) Winst uit bedrijfsactiviteiten (6) (1) Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten (9) (1) Aangepaste EBIT 4 (1) Gewone winst per aandeel Groep (€) (0,02) (0,03)



Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in maart 20 2 1 / maart 20 2 2 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q1 2022

Q1 2021



Winst (verlies) van de periode (7) (7) Niet-gerealiseerde resultaten Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: 9 13 Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten 9 13 Kasstroomafdekkingen: - (3) Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen (1) - Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening 1 (1) Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - (2) Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: - 1 Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde 1 1 Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen - - Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen - - Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen 10 11 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 3 4 Toewijsbaar aan Aandeelhouders van de Onderneming 5 4 Minderheidsbelangen (2) -

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

31/03/2022



31/12/2021



Vaste activa 762 756 Goodwill 285 280 Immateriële activa 13 13 Materiële vaste activa 129 129 ‘Recht-op-gebruik’ activa 65 68 Investeringen in geassocieerde deelnemingen 1 1 Overige financiële activa 9 8 Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding 39 40 Handelsvorderingen 11 12 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 70 70 Overige activa 11 11 Uitgestelde belastingsvorderingen 129 124 Vlottende activa 1.351 1.339 Voorraden 478 418 Handelsvorderingen 325 307 Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 81 76 Actuele vorderingen uit winstbelastingen 62 63 Overige belastingsvorderingen 20 19 Overige financiële activa 2 2 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 26 30 Overige vorderingen 7 4 Overige activa 18 18 Derivaten 1 1 Geldmiddelen en kasequivalenten 330 398 Vaste activa aangehouden voor verkoop 2 3 TOTAAL ACTIVA 2.113 2.095





31/03/2022



31/12/2021



Eigen vermogen 680 685 Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming 629 632 Maatschappelijk kapitaal 187 187 Uitgiftepremies 210 210 Ingehouden winsten 1.272 1.284 Reserves - (1) Valutakoersverschillen (7) (15) Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen (1.034) (1.033) Toewijsbaar aan minderheidsbelangen 51 54 Langlopende verplichtingen 803 812 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 729 735 Overige personeelsbeloningen 11 11 Rentedragende verplichtingen 43 46 Voorzieningen 13 12 Uitgestelde belastingverplichtingen 7 6 Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 1 1 Kortlopende verplichtingen 630 597 Rentedragende verplichtingen 25 27 Voorzieningen 39 42 Handelsschulden 264 252 Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 123 111 Actuele verplichtingen uit winstbelastingen 30 28 Overige belastingverplichtingen 19 28 Overige te betalen posten 10 9 Personeelsbeloningen 112 99 Overige verplichtingen 1 - Derivaten 7 2 TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 2.113 2.095



Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q1 2022



Q1 2021 Winst (verlies) over de periode (7) (6) Winstbelastingen 3 4 Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen - - Nettofinancieringskosten (2) - Bedrijfsresultaat (6) (1) Afschrijvingen 8 9 Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa 7 7 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op goodwill, immateriële activa en materiële vaste activa - - Bijzondere waardeverminderingsverliezen op recht-op-gebruik activa - - Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten 4 3 Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve 1 (1) Overheids- en andere subsidies (1) (2) Winst/verlies op de verkoop van immateriële activa, materiële vaste activa en herwaardering van leaseovereenkomsten - (7) Resultaat uit de verkoop van beëindigde activiteiten - - Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen 7 7 Opbouw van personeelsverplichtingen 20 21 Afwaarderingen/terugname op voorraden 4 4 Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen (1) 1 Opbouw/terugname van voorzieningen 1 2 Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal 44 42 Wijziging in de voorraden (59) (35) Wijziging in de handelsvorderingen (9) 11 Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten (3) (8) Wijziging in de werkkapitaalactiva (71) (32) Wijziging in de handelsschulden 3 32 Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 10 9 Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen 13 41 Wijziging in het werkkapitaal (58) 9





Q1 2022



Q1 2021 Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen (24) (43) Uitgaande kasstroom voor voorzieningen (4) (12) Veranderingen in de leaseportfolio 4 (1) Veranderingen in ander werkkapitaal (8) 1 Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten (1) 3 Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten (46) (2) Betaalde belastingen (2) (2) Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten (48) (4) Investeringsuitgaven (7) (6) Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 1 10 Investeringen in geassocieerde deelnemingen en overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - Terugbetaling van aan derden verstrekte leningen - - Ontvangen rente 1 1 Ontvangen dividenden - - Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten (5) 4 Betaalde rente (1) (1) Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen - - Betaalde rente en dividenden (1) (1) Inkoop van eigen aandelen (8) - Verandering in eigen vermogen (8) - Ontvangsten uit leningen - - Terugbetalingen van leningen (1) (2) Betaling van leaseschulden (7) (8) Verandering in rentedragende verplichtingen (8) (10) Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten (2) 1 Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald 7 3 Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten (13) (7) Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (66) (6) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 398 585 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten (66) (6) Impact van valutakoersverschillen (2) (1) Winsten (verliezen) uit verhandelbare effecten - - Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 330 578

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





in miljoen euro Maatschappelijk kapitaal Uitgiftepremie Ingehouden winsten Eigen aandelen Reële waarde reserve Afdekkingsreserve Herwaardering van de netto-verplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingen Valutakoersverschillen Totaal TOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN Balans op 1 januari 2021 187 210 1.412 (82) - 7 (1.122) (42) 570 51 620 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (5) - - - - - (5) (1) (7) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - 1 (3) - 11 9 2 11 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (5) - 1 (3) - 11 4 - 4 Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - - - - - - - - - - Balans op 31 maart 2021 187 210 1.407 (82) 1 4 (1.122) (31) 574 51 625 Balans op 1 januari 2022 187 210 1.284 - 2 (2) (1.033) (15) 632 54 685 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (4) - - - - - (4) (3) (7) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - 1 - - 8 9 1 10 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (4) - 1 - - 8 5 (2) 3 Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Inkoop Eigen Aandelen - - - (8) - - - - (8) - (8) Vernietiging Eigen Aandelen - - (8) 8 - - - - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - (8) - - - - - (8) - (8) Balans op 31 maart 2022 187 210 1.272 - 2 (2) (1.034) (7) 629 51 680

