GERMITEC poursuit une ambitieuse expansion commerciale grâce à une levée de fonds de 11 millions d'euros auprès d'investisseurs français de référence du secteur de la santé

Financière Arbevel , Kurma Partners via son fonds Kurma Growth Opportunities et Sham Innovation Santé conseillé par Turenne Capital , investisseurs de référence d u secteur de la santé, entrent au capital de GERMITEC

Des investisseurs privés et des fonds régionaux du Sud-Ouest ( Aquiti Gestion via le fonds NACO et Galia Gestion) participent également à ce tour de table

Une n ouvelle équipe de direction expérimentée, partageant une expérience conjointe réussie, est en place sous la direction de Vincent Gardès, D irecteur G énéral

Un plan d'expansion commerciale est lancé en Europe et à l'international , pour renforcer la place de la désinfection de Haut Niveau par UV-C sur un marché estimé à 2 45 M € 1

GERMITEC continue à mener la bataille contre les infections nosocomiales qui touche nt 1 patient hospitalisé sur 20 en France 2 , et notamment le s infections croisées à papillomavirus

La stratégie d'implantation sur le marché américain est prête et sera mise en œuvre dès le feu vert de la FDA

Bordeaux, France, le 10 mai 2022

GERMITEC, leader mondial dans le domaine de la santé, annonce aujourd'hui une levée de fonds de 11 M€ et la nomination de sa nouvelle équipe de direction. La Société conçoit et commercialise des systèmes de désinfection de haut niveau par UV-C pour les différentes sondes d'échographie, qui simplifient radicalement la vie des professionnels de santé en termes de sécurité, de rapidité et de responsabilité.

Lauréat du Prix Galien en 2020 du meilleur dispositif médical3, GERMITEC a validé un plan de financement solide avec ses nouveaux actionnaires : Financière Arbevel, Sham Innovation Santé conseillé par Turenne Capital, Kurma Partners et des fonds basés en Nouvelle-Aquitaine ainsi que des investisseurs privés. Cette levée de fonds signe un fort engagement et une validation du potentiel de marché de la technologie et des automates de désinfection de haut niveau (ou HLD, High-Level Disinfection) par UV-C que GERMITEC a développés et qu'elle commercialise.

L'objectif principal de ce nouveau financement est de soutenir un plan ambitieux d'expansion commerciale internationale visant à transformer une société historiquement technologique en un leader commercial international implanté sur les marchés stratégiques. GERMITEC travaille activement à l'obtention, dans les prochains mois, de l'autorisation de la FDA pour commercialiser Hypernova Chronos aux États-Unis, pays pionnier dans le domaine de la HLD depuis les recommandations du centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de 2008 préconisant la HLD. Au-delà de cette expansion, la Société continuera à structurer ses opérations et à être à la pointe de l'innovation sur le marché de la HLD des sondes d'échographie.

« Avec le soutien de nos actionnaires historiques et de nos nouveaux actionnaires, je suis convaincu que nous allons rapidement transformer GERMITEC en une société commerciale à forte croissance apportant, au quotidien, son soutien aux professionnels de santé du monde entier pour assurer la sécurité de leurs patients lors des examens d'échographie. Telle est la mission que cette nouvelle équipe de direction s’efforcera d’accomplir comme elle l'a déjà fait auparavant dans d'autres sociétés leader dans le domaine des dispositifs médicaux », a déclaré Vincent Gardès, DG de GERMITEC.

« Au nom des nouveaux actionnaires, nous sommes très enthousiastes à l'idée de prendre part à ce projet. Nous avons été très impressionnés et rapidement convaincus par le travail accompli par GERMITEC et par la formidable opportunité qui peut se concrétiser grâce à ce financement. Fournir aux professionnels de santé et aux patients des solutions innovantes, sûres et simples pour résoudre le problème majeur que représentent les infections croisées dans les centres de soins est la pierre angulaire de notre engagement. Nous sommes convaincus que la nouvelle équipe de direction aura un impact fort et mènera à bien la mission de GERMITEC », a déclaré Louis Geslin, co-Gérant du fonds Arbevel Life Sciences Crossover.

« Nous sommes ravis et très honorés d'accueillir de nouveaux actionnaires et de mettre en place cette nouvelle équipe de direction. Cela récompense les efforts que les équipes de GERMITEC ont mis en œuvre, depuis sa création, pour développer des produits et des technologies au potentiel aujourd'hui reconnu », a déclaré Clément Deshays, Président du Conseil d'Administration de GERMITEC.

Dans le cadre de ce tour de financement, une nouvelle équipe de direction a été nommée dans le but de soutenir et d'accélérer le développement de GERMITEC et de conduire sa stratégie sur le long terme :

Vincent Gardès, DG et membre du Conseil d'Administration : Vincent bénéficie d'une expérience réussie de 25 ans dans le secteur des dispositifs médicaux, à la fois dans de grandes entreprises internationales (Medtronic, Stryker, Bard) et dans le développement de start-ups innovantes (Vexim, Kumovis, Amber Implants). Il apporte à GERMITEC une solide expertise des ventes en Europe et à l'international, du marketing, des ressources humaines et une expérience de direction financière (introduction en bourse, offres secondaires, fusions et acquisitions). Parmi ses succès, Vincent a contribué à l'acquisition de Vexim (spécialiste du traitement des fractures par compression vertébrale avec son dispositif SpineJack®) par Stryker, fin 2017, pour un montant de 183 M€. Il a récemment accompagné l'acquisition de Kumovis par 3D Systems (montant non communiqué).

Dans le cadre de cette nouvelle organisation, un nouveau Conseil d'Administration a été constitué comme suit :

Clément Deshays : l'ancien PDG et co-fondateur de GERMITEC sera Président non-exécutif du Conseil d'Administration

l'ancien PDG et co-fondateur de GERMITEC sera Président non-exécutif du Conseil d'Administration Louis Geslin : administrateur, représentant Financière Arbevel

administrateur, représentant Financière Arbevel Bervin Bouani : administrateur, représentant Turenne Capital

administrateur, représentant Turenne Capital Jean-François Rivassou : administrateur, représentant Kurma Partners

administrateur, représentant Kurma Partners Patrice Taisson : PDG de Softway Medical, membre indépendant du Conseil d'Administration

PDG de Softway Medical, membre indépendant du Conseil d'Administration Vincent Gardès : DG, membre du Conseil d'Administration

DG, membre du Conseil d'Administration Claudia Daugan (GALIA Gestion) : censeur





Les équipes de TP ICAP MIDCAP ont accompagné GERMITEC à l’occasion de l’entrée au capital de Financière Arbevel et Sham Innovation Santé conseillé par Turenne Capital.

Les cabinet Degroux Brugère (Jérémie Swiecznik, Benoît Courtet) et Mermoz (Tristan Segonds et Éléanore Griffiths) ont également conseillé les nouveaux investisseurs.

GERMITEC a été également accompagnée par le cabinet GOODWIN sur les aspects juridiques : Anne-Charlotte Rivière (associée), Aude Steinberg (collaboratrice) et Coralie Davis (paralégale) et le cabinet Fidufrance.

***

À propos de GERMITEC

GERMITEC s'engage à fournir aux professionnels de santé et aux patients des solutions UV-C sûres, simples et automatisées pour la désinfection des sondes d'échographie, remplaçant la chimie par des photons pour simplifier radicalement la vie des professionnels de santé en matière de sécurité, de délai et de responsabilité.

Avec 15 ans d'expérience dans la conception et le développement de solutions durables d'hygiène hospitalière, GERMITEC est un des leaders du marché qui a fait ses preuves en matière de développement de produits et de croissance des ventes et dispose de fortes perspectives d'expansion.

À propos de la gamme de produits GERMITEC

Les automates GERMITEC remplacent les lingettes chimiques imprégnées, les stations de trempage et l'utilisation du peroxyde d'hydrogène par un système automatisé plus rapide, plus simple et plus propre pour un processus sans faille de désinfection de haut niveau (HLD - High-Level Disinfection) des sondes d'échographie.

Hypernova Chronos dédié aux sondes d'échographie externe, vaginale et rectale, offre une HLD ultra rapide en 90 secondes associée à une traçabilité numérique. Ce système sans produit chimique modifie la pratique clinique, permettant à la HLD par UV-C de devenir la norme dans tous les services hospitaliers et cliniques. Hypernova Chronos a reçu le Prix Galien 2020 dans la catégorie « Meilleur dispositif médical ».

Antigermix AE1 , dédié aux sondes d'échographie transœsophagienne (ETO), est conçu pour garantir que toute la longueur de la sonde ETO, y compris la poignée, soit désinfectée en seulement 3 minutes, grâce à la lumière UV-C.

PROUV est un système de traçabilité numérique avancé, conçu pour être utilisé avec les automates de GERMITEC. PROUV offre un nouveau niveau de conformité et de sécurité pour une traçabilité numérique avancée, garantissant des résultats sanitaires de qualité et améliorant l'efficacité du travail lors de l'utilisation des échographes.

Hypernova Chronos et Antigermix AE1 sont approuvés dans plus de 35 pays dans le monde, couvrant l'Asie, le Moyen-Orient, l'Europe et les Amériques.

À propos des infections associées aux soins (IAS)

Le CDC définit les infections associées aux soins (IAS) comme un évènement infectieux diagnostiqué plus de 48 heures après l'admission en centre de soins ou l'examen, sans preuve que l'agent pathogène était déjà en phase d'incubation. Les IAS comprennent les infections nosocomiales mais aussi les infections qui auraient pu être contractées dans d'autres environnements de soins.

L'Enquête Nationale de Prévalence menée en 2017 en France a confirmé que la prévalence des infections nosocomiales représente environ 5% de tous les patients hospitalisés dans l'année.

Une vaste étude rétrospective menée entre 2010 et 2016 en Écosse a établi un lien entre les procédures de désinfection de bas niveau et la survenue d'infection. Comparé aux patients non exposés, ceux qui avaient fait l'objet d'une échographie transœsophagienne, transvaginale ou transrectale étaient plus susceptibles de contracter une infection conduisant éventuellement à la prescription d'antibiotiques4.

Sans une désinfection adéquate, comme le prévoit la classification de Spaulding5, les examens de routine peuvent mettre en danger la santé des patients, y compris à long terme dans le cas d'infections par le papillomavirus (HPV) 6.

Contacts

GERMITEC :

Vincent Gardès, CEO

v.gardes@germitec.com







Relations Media : ATCG PARTNERS

Marie Puvieux / Jérôme Marino

+33 (0)6 10 54 36 72 / +33 6 11 56 98 91

germitec@atcg-partners.com





