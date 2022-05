OSB GROUP PLC

ISIN: GB00BLDRH360

10 May 2022

LEI: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the Company)

Transaction in Own Shares

The Company announces that on 9 May 2022 it had purchased a total of 200,000 of its ordinary shares of £0.01 each on the London Stock Exchange through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 Highest price paid (per ordinary share) £5.395 Lowest price paid (per ordinary share) £5.16 Volume weighted average price paid (per ordinary share) £5.2291

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 17 March 2022.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 445,435,918 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 445,435,918.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Enquiries:

OSB GROUP PLC

Nickesha Graham-Burrell

Group Head of Company Secretariat t: 01634 835 796

Investor relations

Email: osbrelations@osb.co.uk t: 01634 838 973

Brunswick

Robin Wrench/Simone Selzer t: 020 7404 5959

Notes to Editors



About OSB GROUP PLC

OSB began trading as a bank on 1 February 2011 and was admitted to the main market of the London Stock Exchange in June 2014 (OSB.L). OSB joined the FTSE 250 index in June 2015. On 4 October 2019, OSB acquired Charter Court Financial Services Group plc and its subsidiary businesses. On 30 November 2020, OSB GROUP PLC became the listed entity and holding company for the OSB Group. OSB is a specialist lending and retail savings Group authorised by the Prudential Regulation Authority, part of the Bank of England, and regulated by the Financial Conduct Authority and Prudential Regulation Authority. The Group reports under two segments, OneSavings Bank and Charter Court Financial Services.

Issuer Name OSB GROUP PLC LEI 213800ZBKL9BHSL2K459 ISIN GB00BLDRH360 Intermediary Name Citigroup Global Markets Limited Intermediary Code SBILGB2L Timezone GMT+1 Currency GBp

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Company Name ISIN Trade Date Trade Time Currency Volume Price Trading Venue Transaction ID OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:27:58 GBp 6 517.00 XLON xHaAkSA@tee OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:27:55 GBp 453 517.00 XLON xHaAkSA@thV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:27:15 GBp 271 516.50 XLON xHaAkSA@tUF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:26:55 GBp 353 516.50 XLON xHaAkSA@qeL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:26:40 GBp 48 516.50 XLON xHaAkSA@q$r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:26:40 GBp 170 516.50 XLON xHaAkSA@q$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:26:25 GBp 74 516.50 XLON xHaAkSA@qDW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:26:25 GBp 211 516.50 XLON xHaAkSA@qDY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:26:10 GBp 295 516.50 XLON xHaAkSA@qJo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:24:11 GBp 1,325 516.50 XLON xHaAkSA@pce OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:22:38 GBp 1,178 517.00 XLON xHaAkSA@mn@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:21:22 GBp 794 517.50 XLON xHaAkSA@ntR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:20:25 GBp 30 517.50 XLON xHaAkSA@@je OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:20:25 GBp 349 517.50 XLON xHaAkSA@@jg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:20:12 GBp 2,156 517.50 XLON xHaAkSA@@m1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:20:10 GBp 17 517.50 XLON xHaAkSA@@yk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:19:32 GBp 2 517.50 XLON xHaAkSA@$bc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:16:57 GBp 1,414 518.00 XLON xHaAkSA@zyb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:13:47 GBp 64 517.50 XLON xHaAkSA@uuS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:13:47 GBp 650 517.50 XLON xHaAkSA@uuU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:13:47 GBp 492 517.00 XLON xHaAkSA@uxc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:13:47 GBp 1,831 517.50 XLON xHaAkSA@uxh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:13:47 GBp 400 517.50 XLON xHaAkSA@uxW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:12:40 GBp 314 517.50 XLON xHaAkSA@vma OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:12:40 GBp 180 517.50 XLON xHaAkSA@vmW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:12:40 GBp 185 517.50 XLON xHaAkSA@vmY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:12:40 GBp 114 517.50 XLON xHaAkSA@vnU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:11:41 GBp 402 517.00 XLON xHaAkSA@vQe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:11:41 GBp 88 517.00 XLON xHaAkSA@vQg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:11:41 GBp 15 517.00 XLON xHaAkSA@vQi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:09:43 GBp 650 517.00 XLON xHaAkSA@dE2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:09:43 GBp 400 517.00 XLON xHaAkSA@dE4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:09:43 GBp 63 517.00 XLON xHaAkSA@dE6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:09:43 GBp 559 517.00 XLON xHaAkSA@dE8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:08:21 GBp 650 517.00 XLON xHaAkSA@a92 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:08:21 GBp 400 517.00 XLON xHaAkSA@a9s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:08:21 GBp 136 517.00 XLON xHaAkSA@a9u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:06:52 GBp 211 517.00 XLON xHaAkSA@bSG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:06:52 GBp 53 517.00 XLON xHaAkSA@bSI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:06:52 GBp 65 517.00 XLON xHaAkSA@bSK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:05:20 GBp 486 517.00 XLON xHaAkSA@Za9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:05:20 GBp 1,103 517.00 XLON xHaAkSA@ZaB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:04:00 GBp 375 517.00 XLON xHaAkSA@WXv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:03:19 GBp 44 517.00 XLON xHaAkSA@WE1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:03:19 GBp 472 517.00 XLON xHaAkSA@WE3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:03:19 GBp 246 517.00 XLON xHaAkSA@WEx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:01:51 GBp 327 517.00 XLON xHaAkSA@XOB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:01:51 GBp 358 517.00 XLON xHaAkSA@XOD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:01:51 GBp 189 517.00 XLON xHaAkSA@XOF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:01:51 GBp 30 517.00 XLON xHaAkSA@XOH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 16:00:52 GBp 407 517.00 XLON xHaAkSA@kQs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:59:53 GBp 173 517.00 XLON xHaAkSA@iei OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:59:53 GBp 331 517.00 XLON xHaAkSA@iek OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:59:53 GBp 382 517.00 XLON xHaAkSA@iem OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:58:54 GBp 274 517.00 XLON xHaAkSA@j@5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:55:01 GBp 98 517.00 XLON xHaAkSA@eHN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:55:01 GBp 696 517.00 XLON xHaAkSA@eHP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:55:01 GBp 853 517.00 XLON xHaAkSA@eHR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:54:55 GBp 1,035 517.50 XLON xHaAkSA@eO8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:54:55 GBp 469 517.50 XLON xHaAkSA@eOA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:53:00 GBp 524 517.50 XLON xHaAkSA@Mvh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:51:02 GBp 249 517.50 XLON xHaAkSA@Ke6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:51:02 GBp 400 517.50 XLON xHaAkSA@Ke8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:51:02 GBp 199 517.50 XLON xHaAkSA@KeA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:51:02 GBp 518 517.50 XLON xHaAkSA@KeC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:47:06 GBp 1,867 517.00 XLON xHaAkSA@JV$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:47:06 GBp 436 517.50 XLON xHaAkSA@JVH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:47:06 GBp 215 517.50 XLON xHaAkSA@JVJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:47:06 GBp 600 517.50 XLON xHaAkSA@JVL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:47:06 GBp 400 517.50 XLON xHaAkSA@JVN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:45:21 GBp 403 517.50 XLON xHaAkSA@HHc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:45:21 GBp 358 517.50 XLON xHaAkSA@HMN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:45:21 GBp 10 517.50 XLON xHaAkSA@HMP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:45:21 GBp 90 517.50 XLON xHaAkSA@HMR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:39:24 GBp 597 518.00 XLON xHaAkSA@R20 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:39:24 GBp 356 518.00 XLON xHaAkSA@R22 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:39:24 GBp 555 518.00 XLON xHaAkSA@R24 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:39:24 GBp 400 518.00 XLON xHaAkSA@R26 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:39:24 GBp 1,138 517.50 XLON xHaAkSA@R2w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:39:13 GBp 560 518.00 XLON xHaAkSA@RMe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:39:13 GBp 474 518.00 XLON xHaAkSA@RMg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:39:13 GBp 508 518.00 XLON xHaAkSA@RMi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:39:13 GBp 400 518.00 XLON xHaAkSA@RMk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:34:19 GBp 386 517.50 XLON xHaAkSA@4o6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:33:48 GBp 72 517.00 XLON xHaAkSA@4N2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:33:48 GBp 453 517.00 XLON xHaAkSA@4N4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:33:48 GBp 223 517.50 XLON xHaAkSA@4Nt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:30:08 GBp 616 516.00 XLON xHaAkSA@0ZC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:28:59 GBp 293 516.50 XLON xHaAkSA@1WI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:28:59 GBp 105 516.50 XLON xHaAkSA@1WK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:28:59 GBp 3 516.50 XLON xHaAkSA@1WP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:28:59 GBp 650 516.50 XLON xHaAkSA@1WR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:28:59 GBp 182 516.50 XLON xHaAkSA@1WT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:28:59 GBp 87 516.50 XLON xHaAkSA@1WV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:28:59 GBp 927 516.50 XLON xHaAkSA@1Zc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:28:53 GBp 203 516.50 XLON xHaAkSA@1f$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:27:59 GBp 406 517.00 XLON xHaAkSA@E5A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:27:59 GBp 945 517.50 XLON xHaAkSA@E5C OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:27:24 GBp 50 517.50 XLON xHaAkSA@EOw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:27:24 GBp 98 517.50 XLON xHaAkSA@EOy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:27:24 GBp 177 517.50 XLON xHaAkSA@EO@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:27:24 GBp 40 517.50 XLON xHaAkSA@EO0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:27:24 GBp 49 517.50 XLON xHaAkSA@EO2 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:27:24 GBp 39 517.50 XLON xHaAkSA@EO4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:27:24 GBp 425 517.50 XLON xHaAkSA@EO6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:25:28 GBp 921 518.00 XLON xHaAkSA@C1A OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:25:28 GBp 72 517.50 XLON xHaAkSA@C1w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:23:29 GBp 4 518.00 XLON xHaAkSA@Atd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:23:29 GBp 77 518.00 XLON xHaAkSA@Atf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:19:47 GBp 830 517.50 XLON xHaAkSA@9jX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:19:47 GBp 502 517.50 XLON xHaAkSA@9jZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:16:31 GBp 589 518.00 XLON xHaAkSA$tHL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:16:31 GBp 671 518.00 XLON xHaAkSA$tHV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:14:39 GBp 88 518.50 XLON xHaAkSA$rea OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:14:39 GBp 105 518.50 XLON xHaAkSA$rec OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:14:39 GBp 400 518.50 XLON xHaAkSA$ree OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:14:39 GBp 484 518.50 XLON xHaAkSA$reg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:14:39 GBp 321 518.50 XLON xHaAkSA$reW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:14:39 GBp 246 518.50 XLON xHaAkSA$reY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:14:39 GBp 939 518.00 XLON xHaAkSA$rfM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:09:13 GBp 84 518.00 XLON xHaAkSA$nVK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:09:13 GBp 2,035 518.00 XLON xHaAkSA$nVz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:09:13 GBp 1,009 518.00 XLON xHaAkSA$nUo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:09:13 GBp 158 518.50 XLON xHaAkSA$nUX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:09:13 GBp 800 518.50 XLON xHaAkSA$nUZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:09:13 GBp 3,300 518.50 XLON xHaAkSA$nV3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:09:13 GBp 367 518.50 XLON xHaAkSA$nV5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:09:13 GBp 352 518.50 XLON xHaAkSA$nV7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:09:13 GBp 561 518.50 XLON xHaAkSA$nV9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:09:13 GBp 242 518.50 XLON xHaAkSA$nVB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:09:13 GBp 137 518.00 XLON xHaAkSA$nVE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:01:38 GBp 311 518.50 XLON xHaAkSA$uS4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:01:38 GBp 308 518.50 XLON xHaAkSA$uVa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 15:00:23 GBp 863 518.00 XLON xHaAkSA$cWN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:59:07 GBp 384 518.50 XLON xHaAkSA$dtO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:59:07 GBp 79 519.00 XLON xHaAkSA$dtT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:59:07 GBp 800 519.00 XLON xHaAkSA$dtV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:54:59 GBp 80 519.00 XLON xHaAkSA$Zwa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:54:59 GBp 167 519.00 XLON xHaAkSA$ZwY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:54:17 GBp 443 519.00 XLON xHaAkSA$Wam OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:54:17 GBp 585 519.00 XLON xHaAkSA$Wao OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:54:17 GBp 136 519.00 XLON xHaAkSA$Waq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:54:17 GBp 84 519.00 XLON xHaAkSA$Was OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:49:05 GBp 884 518.00 XLON xHaAkSA$jch OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:49:05 GBp 78 518.50 XLON xHaAkSA$jcn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:49:05 GBp 330 518.50 XLON xHaAkSA$jcp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:49:05 GBp 623 518.50 XLON xHaAkSA$jcr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:49:05 GBp 400 518.50 XLON xHaAkSA$jct OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:49:05 GBp 334 518.00 XLON xHaAkSA$jd6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:49:05 GBp 386 517.50 XLON xHaAkSA$jdN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:45:26 GBp 449 518.50 XLON xHaAkSA$e$b OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:45:26 GBp 978 519.00 XLON xHaAkSA$e$k OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:43:59 GBp 929 519.00 XLON xHaAkSA$fTW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:43:01 GBp 30 519.00 XLON xHaAkSA$M3a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:43:01 GBp 134 519.00 XLON xHaAkSA$M3j OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:43:01 GBp 1,203 519.00 XLON xHaAkSA$M3s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:40:14 GBp 160 519.00 XLON xHaAkSA$KJl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:40:14 GBp 800 519.00 XLON xHaAkSA$KJn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:40:13 GBp 1,456 519.00 XLON xHaAkSA$KJ0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:38:34 GBp 1,381 519.50 XLON xHaAkSA$ImL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:37:34 GBp 939 519.50 XLON xHaAkSA$JsK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:37:34 GBp 154 519.50 XLON xHaAkSA$Jsu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:37:34 GBp 400 519.50 XLON xHaAkSA$Jsw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:35:04 GBp 615 519.50 XLON xHaAkSA$Ul0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:34:20 GBp 1,192 520.00 XLON xHaAkSA$Vjb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:34:20 GBp 711 520.00 XLON xHaAkSA$Vjd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:33:23 GBp 534 520.00 XLON xHaAkSA$SZb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:33:22 GBp 29 519.50 XLON xHaAkSA$SYK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:32:34 GBp 325 519.50 XLON xHaAkSA$Tn5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:32:29 GBp 433 519.50 XLON xHaAkSA$T$Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:32:22 GBp 253 519.50 XLON xHaAkSA$T1f OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:31:11 GBp 819 519.50 XLON xHaAkSA$QM1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:30:26 GBp 793 519.50 XLON xHaAkSA$R8v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:30:14 GBp 2,058 520.00 XLON xHaAkSA$RQJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:30:14 GBp 147 519.50 XLON xHaAkSA$RQq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:29:14 GBp 937 519.50 XLON xHaAkSA$Pcc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:25:00 GBp 515 519.50 XLON xHaAkSA$4jc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:25:00 GBp 266 519.50 XLON xHaAkSA$4YO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:23:18 GBp 304 519.50 XLON xHaAkSA$5r9 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:23:18 GBp 291 519.50 XLON xHaAkSA$5rE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:23:18 GBp 59 519.50 XLON xHaAkSA$5rG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:23:18 GBp 230 519.50 XLON xHaAkSA$5rR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:20:51 GBp 400 519.50 XLON xHaAkSA$2Jl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:20:51 GBp 20 519.50 XLON xHaAkSA$2Jf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:20:51 GBp 81 519.50 XLON xHaAkSA$2Jh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:20:51 GBp 474 519.50 XLON xHaAkSA$2Jj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:18:21 GBp 367 519.50 XLON xHaAkSA$05L OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:18:21 GBp 400 519.50 XLON xHaAkSA$05N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:11:14 GBp 1,202 519.00 XLON xHaAkSA$DfU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:07:03 GBp 1,262 519.00 XLON xHaAkSA$BQx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:07:02 GBp 760 519.50 XLON xHaAkSA$BQH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:03:57 GBp 121 520.00 XLON xHaAkSAuscH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:03:57 GBp 356 520.00 XLON xHaAkSAuscJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:02:52 GBp 51 520.00 XLON xHaAkSAusGF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:02:52 GBp 461 520.00 XLON xHaAkSAusGH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:02:52 GBp 301 520.00 XLON xHaAkSAusGQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:02:52 GBp 1,200 520.00 XLON xHaAkSAusGS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:02:52 GBp 166 520.00 XLON xHaAkSAusGU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:02:52 GBp 331 520.00 XLON xHaAkSAusJa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:02:52 GBp 59 520.00 XLON xHaAkSAusJW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 14:02:52 GBp 71 520.00 XLON xHaAkSAusJY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:59:46 GBp 46 519.50 XLON xHaAkSAurjT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:59:46 GBp 635 519.50 XLON xHaAkSAurjV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:47:11 GBp 1,243 519.50 XLON xHaAkSAuyTQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:46:09 GBp 39 520.00 XLON xHaAkSAuz3o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:46:09 GBp 87 520.00 XLON xHaAkSAuz3q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:46:09 GBp 400 520.00 XLON xHaAkSAuz3s OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:46:09 GBp 75 520.00 XLON xHaAkSAuz3u OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:46:09 GBp 96 520.00 XLON xHaAkSAuz3w OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:44:11 GBp 240 520.00 XLON xHaAkSAuwHH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:42:13 GBp 705 520.00 XLON xHaAkSAuudg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:40:28 GBp 179 519.50 XLON xHaAkSAuvhk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:40:28 GBp 216 519.50 XLON xHaAkSAuvhm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:40:28 GBp 76 519.50 XLON xHaAkSAuvho OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:40:28 GBp 54 519.50 XLON xHaAkSAuvhq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:40:28 GBp 400 519.50 XLON xHaAkSAuvhs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:40:28 GBp 355 519.50 XLON xHaAkSAuvhY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:35:20 GBp 587 519.00 XLON xHaAkSAuagc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:30:58 GBp 748 518.50 XLON xHaAkSAuYD$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:28:21 GBp 724 518.50 XLON xHaAkSAuWnR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:24:53 GBp 414 518.50 XLON xHaAkSAuk@7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:24:31 GBp 1,018 519.00 XLON xHaAkSAukE1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:24:31 GBp 93 518.50 XLON xHaAkSAukEn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:24:31 GBp 191 519.00 XLON xHaAkSAukEs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:24:31 GBp 97 519.00 XLON xHaAkSAukEu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:17:32 GBp 275 519.50 XLON xHaAkSAugHt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:17:11 GBp 41 519.50 XLON xHaAkSAugRm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:16:18 GBp 421 519.50 XLON xHaAkSAuhy0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:15:14 GBp 64 519.50 XLON xHaAkSAuhQC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:15:14 GBp 258 519.50 XLON xHaAkSAuebe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:15:14 GBp 1,104 520.00 XLON xHaAkSAuebo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:10:41 GBp 711 520.50 XLON xHaAkSAuM@@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:10:38 GBp 92 520.50 XLON xHaAkSAuMvu OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:10:38 GBp 39 520.50 XLON xHaAkSAuMvw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:10:38 GBp 100 520.50 XLON xHaAkSAuMvy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:05:58 GBp 906 520.50 XLON xHaAkSAuKUE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:05:50 GBp 124 520.50 XLON xHaAkSAuLcK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:05:50 GBp 45 520.50 XLON xHaAkSAuLcM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:05:50 GBp 400 520.50 XLON xHaAkSAuLcO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:03:52 GBp 432 520.50 XLON xHaAkSAuLRG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:03:00 GBp 356 520.00 XLON xHaAkSAuIo@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 13:03:00 GBp 703 520.00 XLON xHaAkSAuIo0 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:58:41 GBp 278 519.50 XLON xHaAkSAuGLg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:57:58 GBp 244 519.50 XLON xHaAkSAuHaM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:56:00 GBp 296 519.50 XLON xHaAkSAuHSG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:54:02 GBp 554 519.50 XLON xHaAkSAuUTQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:50:53 GBp 637 519.50 XLON xHaAkSAuS1@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:50:53 GBp 400 519.50 XLON xHaAkSAuS10 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:50:53 GBp 86 519.50 XLON xHaAkSAuS12 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:50:53 GBp 99 519.50 XLON xHaAkSAuS1y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:50:19 GBp 94 519.00 XLON xHaAkSAuSJs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:44:04 GBp 396 519.50 XLON xHaAkSAuRSv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:44:04 GBp 353 519.50 XLON xHaAkSAuRSx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:44:04 GBp 72 519.50 XLON xHaAkSAuRT8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:44:04 GBp 358 519.50 XLON xHaAkSAuRTA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:44:04 GBp 61 519.50 XLON xHaAkSAuRTE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:44:04 GBp 200 519.50 XLON xHaAkSAuRTG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:44:04 GBp 295 519.50 XLON xHaAkSAuRTI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:44:04 GBp 123 519.50 XLON xHaAkSAuRTK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:37:38 GBp 64 519.50 XLON xHaAkSAu7l8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:37:38 GBp 17 519.50 XLON xHaAkSAu7lA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:33:13 GBp 807 519.00 XLON xHaAkSAu561 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:33:13 GBp 467 518.50 XLON xHaAkSAu56x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:32:07 GBp 531 519.50 XLON xHaAkSAu2Zl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:32:07 GBp 879 519.50 XLON xHaAkSAu2Zn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:32:07 GBp 400 519.50 XLON xHaAkSAu2Zp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:25:37 GBp 544 519.50 XLON xHaAkSAu1ro OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:24:02 GBp 13 519.50 XLON xHaAkSAuEiq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:24:02 GBp 21 519.50 XLON xHaAkSAuEis OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:24:02 GBp 113 519.50 XLON xHaAkSAuEiy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:21:34 GBp 382 519.00 XLON xHaAkSAuFw1 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:21:34 GBp 531 519.00 XLON xHaAkSAuFwB OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:21:34 GBp 400 519.00 XLON xHaAkSAuFwD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:14:07 GBp 675 518.50 XLON xHaAkSAuB50 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:12:44 GBp 72 519.00 XLON xHaAkSAu8hw OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:12:44 GBp 400 519.00 XLON xHaAkSAu8hy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:10:20 GBp 288 519.00 XLON xHaAkSAu9zC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:04:39 GBp 424 519.00 XLON xHaAkSAvqqc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:04:39 GBp 424 518.50 XLON xHaAkSAvqr4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:03:07 GBp 675 519.50 XLON xHaAkSAvrWF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:03:02 GBp 9 519.50 XLON xHaAkSAvrYT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:03:02 GBp 244 519.50 XLON xHaAkSAvrjb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 12:03:02 GBp 400 519.50 XLON xHaAkSAvrjd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:57:45 GBp 94 519.00 XLON xHaAkSAvmYh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:57:44 GBp 84 519.00 XLON xHaAkSAvmj@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:57:44 GBp 132 519.00 XLON xHaAkSAvmj7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:57:44 GBp 754 519.50 XLON xHaAkSAvmj8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:57:44 GBp 20 519.00 XLON xHaAkSAvmjx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:57:44 GBp 92 519.00 XLON xHaAkSAvmjy OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:53:42 GBp 389 519.50 XLON xHaAkSAv@dx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:51:03 GBp 767 521.00 XLON xHaAkSAv$qd OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:51:03 GBp 536 520.50 XLON xHaAkSAv$qZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:48:08 GBp 859 520.00 XLON xHaAkSAvzYs OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:46:11 GBp 150 520.50 XLON xHaAkSAvwna OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:46:11 GBp 45 520.50 XLON xHaAkSAvwnc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:46:11 GBp 400 520.50 XLON xHaAkSAvwne OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:39:46 GBp 544 520.00 XLON xHaAkSAvv9p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:39:46 GBp 107 520.00 XLON xHaAkSAvv9r OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:39:46 GBp 269 520.00 XLON xHaAkSAvvET OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:39:46 GBp 61 520.00 XLON xHaAkSAvvEV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:35:21 GBp 288 521.00 XLON xHaAkSAvaY5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:35:21 GBp 22 520.50 XLON xHaAkSAvaYD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:35:21 GBp 436 521.00 XLON xHaAkSAvaYL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:31:27 GBp 441 522.00 XLON xHaAkSAvY0N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:31:27 GBp 7 522.00 XLON xHaAkSAvY0P OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:31:27 GBp 604 522.50 XLON xHaAkSAvY3a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:31:27 GBp 38 522.50 XLON xHaAkSAvY3c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:27:08 GBp 404 523.50 XLON xHaAkSAvXmQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:27:08 GBp 437 524.00 XLON xHaAkSAvXpj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:25:12 GBp 26 524.00 XLON xHaAkSAvk$7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:25:12 GBp 314 524.00 XLON xHaAkSAvk$F OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:24:08 GBp 442 524.50 XLON xHaAkSAvla6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:23:39 GBp 710 525.00 XLON xHaAkSAvlmo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:21:50 GBp 442 525.00 XLON xHaAkSAviwW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:21:50 GBp 288 525.00 XLON xHaAkSAvixM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:21:50 GBp 29 525.00 XLON xHaAkSAvixU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:13:57 GBp 525 525.00 XLON xHaAkSAveu8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:13:57 GBp 443 525.00 XLON xHaAkSAveuY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:13:44 GBp 137 525.50 XLON xHaAkSAve0$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:13:44 GBp 47 525.50 XLON xHaAkSAve0t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:13:44 GBp 400 525.50 XLON xHaAkSAve0v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:13:44 GBp 275 525.50 XLON xHaAkSAve0x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:10:47 GBp 149 525.50 XLON xHaAkSAvfIN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:10:47 GBp 496 525.50 XLON xHaAkSAvfIP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:10:47 GBp 25 525.50 XLON xHaAkSAvfIR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:06:46 GBp 720 525.50 XLON xHaAkSAvNEJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:05:52 GBp 445 525.50 XLON xHaAkSAvKfN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 11:04:10 GBp 522 525.50 XLON xHaAkSAvLa7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:58:32 GBp 259 525.00 XLON xHaAkSAvGW7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:57:15 GBp 334 524.50 XLON xHaAkSAvGVK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:57:04 GBp 480 525.00 XLON xHaAkSAvHjR OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:57:01 GBp 186 525.50 XLON xHaAkSAvHfA OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:57:01 GBp 207 525.50 XLON xHaAkSAvHfC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:57:01 GBp 207 525.50 XLON xHaAkSAvHfE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:57:01 GBp 66 525.50 XLON xHaAkSAvHfG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:57:01 GBp 79 525.50 XLON xHaAkSAvHfI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:57:01 GBp 120 525.50 XLON xHaAkSAvHfK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:53:55 GBp 72 525.50 XLON xHaAkSAvUU$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:53:55 GBp 400 525.50 XLON xHaAkSAvUUa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:53:55 GBp 159 525.50 XLON xHaAkSAvUUc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:53:55 GBp 432 525.50 XLON xHaAkSAvUUe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:53:55 GBp 150 525.50 XLON xHaAkSAvUUv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:53:55 GBp 168 525.50 XLON xHaAkSAvUUx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:53:55 GBp 415 525.50 XLON xHaAkSAvUUY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:53:55 GBp 60 525.50 XLON xHaAkSAvUUz OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:53:55 GBp 239 525.50 XLON xHaAkSAvUVM OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:53:55 GBp 415 525.50 XLON xHaAkSAvUVO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:53:55 GBp 670 525.50 XLON xHaAkSAvUVQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:46:25 GBp 460 524.50 XLON xHaAkSAvRc7 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:39:40 GBp 643 525.50 XLON xHaAkSAv6Pj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:39:40 GBp 400 525.50 XLON xHaAkSAv6Pl OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:39:40 GBp 800 525.50 XLON xHaAkSAv6Pn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:39:40 GBp 70 525.00 XLON xHaAkSAv6PO OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:39:40 GBp 246 525.00 XLON xHaAkSAv6PQ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:39:40 GBp 456 525.50 XLON xHaAkSAv6PU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:27:34 GBp 763 525.50 XLON xHaAkSAv1yW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:27:31 GBp 203 526.50 XLON xHaAkSAv1$a OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:27:31 GBp 423 526.50 XLON xHaAkSAv1$e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:27:31 GBp 261 526.50 XLON xHaAkSAv1$W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:27:31 GBp 43 526.50 XLON xHaAkSAv1$Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:23:08 GBp 512 525.50 XLON xHaAkSAvF0c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:21:21 GBp 474 526.00 XLON xHaAkSAvC$Q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:21:04 GBp 358 526.50 XLON xHaAkSAvC1N OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:18:16 GBp 57 526.50 XLON xHaAkSAvDOE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:18:16 GBp 388 526.50 XLON xHaAkSAvDOG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:17:39 GBp 279 526.50 XLON xHaAkSAvAyH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:17:39 GBp 474 527.00 XLON xHaAkSAvAyJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:17:39 GBp 343 526.50 XLON xHaAkSAvAy6 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:17:39 GBp 382 526.50 XLON xHaAkSAvAy8 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:17:39 GBp 187 526.50 XLON xHaAkSAvAy4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:11:06 GBp 497 526.00 XLON xHaAkSAv92W OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:11:06 GBp 187 526.00 XLON xHaAkSAv92Y OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:10:48 GBp 162 526.00 XLON xHaAkSAv9La OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:10:48 GBp 21 526.00 XLON xHaAkSAv9Lf OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:10:48 GBp 173 526.00 XLON xHaAkSAv9Lh OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:07:17 GBp 603 526.00 XLON xHaAkSAwtuU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:05:37 GBp 638 526.50 XLON xHaAkSAwqt5 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:01:05 GBp 416 527.00 XLON xHaAkSAwo3v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 10:01:05 GBp 550 527.00 XLON xHaAkSAwo3$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:58:34 GBp 690 527.50 XLON xHaAkSAwmaW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:58:34 GBp 379 527.50 XLON xHaAkSAwmbP OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:55:49 GBp 467 528.00 XLON xHaAkSAwnvp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:54:24 GBp 732 528.00 XLON xHaAkSAw@js OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:51:17 GBp 460 528.00 XLON xHaAkSAw$Gb OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:51:17 GBp 121 528.00 XLON xHaAkSAw$GZ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:50:09 GBp 392 528.00 XLON xHaAkSAwy$$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:50:09 GBp 223 528.00 XLON xHaAkSAwy$t OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:50:09 GBp 178 528.00 XLON xHaAkSAwy$v OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:50:09 GBp 63 528.00 XLON xHaAkSAwy$x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:50:09 GBp 76 528.00 XLON xHaAkSAwy$z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:48:11 GBp 122 527.50 XLON xHaAkSAwzmp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:48:11 GBp 271 527.50 XLON xHaAkSAwzmr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:45:02 GBp 484 527.00 XLON xHaAkSAwwUL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:42:00 GBp 271 526.50 XLON xHaAkSAwuxv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:40:34 GBp 41 527.50 XLON xHaAkSAwvgt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:40:34 GBp 80 527.50 XLON xHaAkSAwvgv OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:40:34 GBp 165 527.50 XLON xHaAkSAwvgx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:39:53 GBp 224 527.50 XLON xHaAkSAwvFE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:39:53 GBp 323 528.00 XLON xHaAkSAwvFG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:39:16 GBp 417 528.50 XLON xHaAkSAwcXS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:37:56 GBp 601 529.00 XLON xHaAkSAwcS4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:34:18 GBp 246 530.00 XLON xHaAkSAwbvU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:33:55 GBp 141 530.00 XLON xHaAkSAwbAD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:32:36 GBp 516 530.00 XLON xHaAkSAwY4x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:32:36 GBp 86 530.00 XLON xHaAkSAwY4z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:32:35 GBp 83 530.50 XLON xHaAkSAwY4G OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:32:35 GBp 614 530.50 XLON xHaAkSAwY4I OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:30:08 GBp 505 531.00 XLON xHaAkSAwWhE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:26:42 GBp 195 531.50 XLON xHaAkSAwkAk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:26:42 GBp 302 531.50 XLON xHaAkSAwkAm OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:26:42 GBp 712 532.00 XLON xHaAkSAwkAo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:24:35 GBp 14 532.50 XLON xHaAkSAwiWn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:24:35 GBp 879 532.50 XLON xHaAkSAwiWp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:21:38 GBp 704 532.00 XLON xHaAkSAwgjo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:21:38 GBp 400 532.00 XLON xHaAkSAwgjq OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:18:58 GBp 531 532.00 XLON xHaAkSAweak OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:18:58 GBp 400 532.00 XLON xHaAkSAweam OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:13:07 GBp 409 530.50 XLON xHaAkSAwK1X OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:12:14 GBp 717 531.00 XLON xHaAkSAwLye OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:11:47 GBp 717 531.50 XLON xHaAkSAwLNE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:10:09 GBp 266 532.00 XLON xHaAkSAwIVJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:10:09 GBp 384 532.50 XLON xHaAkSAwIVL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:07:20 GBp 167 531.50 XLON xHaAkSAwHhH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:07:20 GBp 100 531.50 XLON xHaAkSAwHhJ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:07:06 GBp 787 532.00 XLON xHaAkSAwHz4 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:07:06 GBp 385 532.00 XLON xHaAkSAwHzC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:05:57 GBp 1 531.50 XLON xHaAkSAwUgY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:05:34 GBp 242 531.00 XLON xHaAkSAwU7n OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:05:34 GBp 143 531.00 XLON xHaAkSAwU7p OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:05:34 GBp 384 531.00 XLON xHaAkSAwU7z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:01:20 GBp 610 531.50 XLON xHaAkSAwTGG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 09:01:19 GBp 384 532.00 XLON xHaAkSAwTJg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:58:54 GBp 133 533.00 XLON xHaAkSAwRAC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:58:54 GBp 700 533.00 XLON xHaAkSAwRAE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:58:54 GBp 350 532.50 XLON xHaAkSAwRAL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:58:54 GBp 350 533.00 XLON xHaAkSAwRLt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:53:22 GBp 578 533.50 XLON xHaAkSAw7Mp OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:52:08 GBp 347 534.50 XLON xHaAkSAw4Ep OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:52:08 GBp 665 534.50 XLON xHaAkSAw4Er OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:49:23 GBp 500 534.50 XLON xHaAkSAw20T OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:49:23 GBp 400 534.50 XLON xHaAkSAw20V OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:49:23 GBp 2,332 534.50 XLON xHaAkSAw23c OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:49:23 GBp 161 534.50 XLON xHaAkSAw23e OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:42:03 GBp 58 532.50 XLON xHaAkSAwF43 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:42:03 GBp 236 532.50 XLON xHaAkSAwF45 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:42:03 GBp 152 532.50 XLON xHaAkSAwF47 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:39:21 GBp 280 533.00 XLON xHaAkSAwDvS OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:39:21 GBp 740 533.00 XLON xHaAkSAwDvU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:37:00 GBp 339 533.00 XLON xHaAkSAwARa OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:37:00 GBp 400 533.00 XLON xHaAkSAwARc OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:37:00 GBp 459 532.50 XLON xHaAkSAwARn OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:37:00 GBp 1,303 533.00 XLON xHaAkSAwARW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:37:00 GBp 520 533.00 XLON xHaAkSAwARY OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:36:00 GBp 610 533.00 XLON xHaAkSAwBEg OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:35:59 GBp 596 533.00 XLON xHaAkSAwBEH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:35:59 GBp 597 533.00 XLON xHaAkSAwBEN OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:35:59 GBp 461 533.00 XLON xHaAkSAwBEU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:28:32 GBp 151 533.00 XLON xHaAkSAxrVe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:28:31 GBp 15 533.00 XLON xHaAkSAxrUi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:28:31 GBp 390 533.00 XLON xHaAkSAxrUk OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:23:19 GBp 330 533.50 XLON xHaAkSAx@Dx OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:22:53 GBp 312 534.00 XLON xHaAkSAx$ko OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:21:38 GBp 36 534.00 XLON xHaAkSAxylC OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:21:38 GBp 322 534.00 XLON xHaAkSAxylE OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:21:38 GBp 36 534.00 XLON xHaAkSAxylG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:21:27 GBp 406 534.50 XLON xHaAkSAxypt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:21:19 GBp 560 535.50 XLON xHaAkSAxy5$ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:21:19 GBp 407 535.50 XLON xHaAkSAxy57 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:21:19 GBp 508 535.50 XLON xHaAkSAxy5o OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:21:19 GBp 560 535.50 XLON xHaAkSAxy5q OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:21:19 GBp 440 535.50 XLON xHaAkSAxy5z OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:19:35 GBp 288 536.00 XLON xHaAkSAxwoj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:19:35 GBp 407 536.50 XLON xHaAkSAxwor OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:16:42 GBp 116 537.50 XLON xHaAkSAxvZF OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:16:42 GBp 800 537.00 XLON xHaAkSAxvZH OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:16:42 GBp 409 537.00 XLON xHaAkSAxvZK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:16:22 GBp 253 537.50 XLON xHaAkSAxvzU OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:16:22 GBp 156 537.50 XLON xHaAkSAxvyW OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:15:00 GBp 407 538.00 XLON xHaAkSAxc2x OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:12:16 GBp 234 538.50 XLON xHaAkSAxaLr OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:11:40 GBp 1,178 538.00 XLON xHaAkSAxbem OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:11:40 GBp 400 538.00 XLON xHaAkSAxbeo OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:11:40 GBp 400 538.00 XLON xHaAkSAxbeX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:11:40 GBp 412 537.50 XLON xHaAkSAxbex OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:11:40 GBp 112 538.00 XLON xHaAkSAxbfV OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:10:28 GBp 246 538.00 XLON xHaAkSAxYz3 OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:10:28 GBp 247 538.00 XLON xHaAkSAxYzD OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:10:28 GBp 413 537.00 XLON xHaAkSAxYzL OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:10:02 GBp 413 537.50 XLON xHaAkSAxYHt OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:08:55 GBp 413 538.00 XLON xHaAkSAxZHK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:08:00 GBp 414 538.00 XLON xHaAkSAxWCI OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:07:55 GBp 416 539.00 XLON xHaAkSAxWA@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:07:55 GBp 257 539.00 XLON xHaAkSAxWAi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:07:01 GBp 415 537.50 XLON xHaAkSAxXAK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:06:02 GBp 415 538.50 XLON xHaAkSAxkD@ OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:06:02 GBp 288 538.00 XLON xHaAkSAxkDX OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:03:57 GBp 48 539.00 XLON xHaAkSAxiPK OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:03:57 GBp 352 539.00 XLON xHaAkSAxiPT OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:03:45 GBp 64 538.50 XLON xHaAkSAxjhG OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:03:05 GBp 415 539.50 XLON xHaAkSAxghj OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:01:01 GBp 288 539.00 XLON xHaAkSAxfwi OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:01:01 GBp 179 538.50 XLON xHaAkSAxfwe OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 09-May-2022 08:01:01 GBp 206 538.50 XLON xHaAkSAxfwg

