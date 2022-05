English French

CBI : Résultats préliminaires de l’exercice 2021-2022

Chiffre d‘affaires consolidé préliminaire 2021-2022 de 4,3 millions d’euros pour environ 4 mois d’activité pleine à compter de d écembre 2021

R ésultat opérationnel consolidé préliminaire 2021-2022 de 1,9 millions d’euros ( 4 5 % du CA) et résultat net consolidé préliminaire de 3, 8 millions d’euros ( 8 9 % du CA)

Objectif de croissance significative de l'activité pour 2022-2023 avec l'ouverture du métaverse et de nombreux univers





CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce ses résultats consolidés préliminaires pour l’exercice 2021-2022. L’exercice d’une durée de 12 mois s’est terminé le 31 mars 2022 et les résultats en cours d’audit ont été examinés par le Conseil d'administration le 9 mai 2022. Les procédures d'audit des états financiers consolidés sont en cours de finalisation. Les rapports des Commissaires aux comptes seront publiés après vérification des notes annexes aux états financiers et des informations figurant dans le rapport financier annuel. Les chiffres figurant dans les tableaux de ce communiqué font l’objet d’arrondis en milliers d’euros.

Il s’agit de l’exercice de démarrage d’activité de CBI dans le domaine de la blockchain, des NFTs et des crypto-monnaies avec en particulier le développement de son métaverse AlphaVerse. CBI a amorcé ses premières ventes fin novembre 2021, et les résultats communiqués correspondent donc à environ 4 mois d’activité pleine.

Frédéric Chesnais, Président – Directeur Général, a déclaré : « Le modèle économique de CBI est de tirer parti du potentiel de croissance et de profitabilité à long terme de la blockchain et des métaverses, ces univers virtuels dans lesquels les utilisateurs réalisent directement leurs transactions, sans intermédiaire. Notre stratégie est axée sur les Jeux et l’Entertainment au sens large du terme, notamment musique, photo, sports, afin de créer et de connecter le maximum d’univers pour disposer d’une offre de services et d’expériences interactives la plus large possible. Pour 2022-2023, CBI a pour objectif de réaliser une croissance significative de son chiffre d’affaires, portée par le lancement d’AlphaVerse et des univers et NFTs associés ».

Chiffres-clés consolidés de l’exercice 2021-2022

IFRS, en milliers d'euros et % du CA 31 mars 2022 31 mars 2021 Variation CHIFFRE D’AFFAIRES 4 280,7 100,0% 0,0 100,0% n/s n/s RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 1 943,0 45,4% (5,0) n/s n/s n/s RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 3 807,0 88,9% (5,0) n/s n/s n/s

CBI : Stratégie et développement d’un métaverse connecté et ouvert

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe et valorise un portefeuille d'activités blockchain en vue de capitaliser sur cette technologie, directement ou par le biais de partenariats.

Le cœur de l’activité est aujourd’hui centré sur le développement d’AlphaVerse, un monde numérique (métaverse), développé dans la blockchain. Prévu pour une ouverture à l’été 2022, le métaverse de CBI entend proposer des expériences plus riches et variées que dans les jeux vidéo traditionnels.

Véritable plateforme d’échange et de partage, AlphaVerse est conçu autour d’une place centrale, le « Hub », qui connecte de nombreux univers dans le domaine des jeux et de l’Entertainment. Certains univers sont développés par CBI pour son propre compte, d’autres sont développés par CBI en association avec des partenaires, et d’autres par des tiers en vue d’être relié à AlphaVerse au travers du Hub. CBI a aujourd’hui axé ses contenus sur les jeux vidéo, l’Entertainment, et notamment la musique et les arts numériques, des centres d’intérêts regroupant des communautés larges, et a également développé un modèle original permettant le financement d’initiatives caritatives. Dans ce cadre, CBI a noué des partenariats et lancé le développement de différents univers et NFTs associés, notamment MetaCoaster, United at Home, Chi Modu, Horyou et Artech.

Les univers proposent des expériences de jeux et d’interaction, de partage et de création de contenu et d’échanges. Les visiteurs et les joueurs pourront notamment créer, partager, commercialiser des contenus à l'intérieur d’AlphaVerse au travers de NFTs et de crypto-monnaies, mais aussi à l’extérieur sur divers plateformes blockchain.

Les projets de CBI incluent, outre le metaverse, le développement et la commercialisation de jetons non fongibles (« NFTs ») et de cryptomonnaies, et notamment Crystal, la cryptomonnaie d’Alphaverse, donc 600 millions d’unités ont été créées sur la blockchain avec de premières ventes privées déjà complétées, et plus généralement l’investissement dans des projets liés à la technologie blockchain.

Principales réalisations de l’exercice 2021-2022

L’exercice 2021-2022 a permis de poser les premières bases de développement et le démarrage de l’activité. Les derniers mois ont été marqués par les opérations suivantes :

septembre 2021 : Réalisation définitive de l'apport en nature d'actifs à la Société, comme indiqué ci-dessous

septembre 2021 : Création du token Crystal (CRYS), la crypto-monnaie qui sera utilisée dans AlphaVerse - 600 millions d'unités créées sur la Smart Chain de Binance

octobre 2021 : Cotation des actions CBI sur Euronext Growth

novembre 2021 : Premières ventes de CRYS et de NFT

janvier 2022 : Division de la valeur nominale de l'action par 10 en janvier 2022

février 2022 : Attribution d’actions gratuites dans une proportion de 1 gratuite pour 4 détenues

mars 2022 : Rachat et annulation du warrant qui permettait à Atari d'acquérir 5% du capital de CBI au prix de 0,1 euro par action, contre résiliation de la licence Atari, paiement de 100 000 USD, 12 000 euros et remise à Atari de 3 500 000 actions Atari détenues par CBI.





Objectifs pour l’exercice 2022-2023

Pour l'exercice 2022-2023, l’objectif est de continuer à développer AlphaVerse pour devenir l'un des principaux acteurs de l’univers des métaverses au niveau mondial.

CBI a pour objectif de réaliser une croissance significative de son chiffre d’affaires, porté par le lancement d’AlphaVerse et des premiers univers associés notamment MetaCoasters (jeu de parc d’attraction), Chi Modu (artiste photographe du monde du hip-hop), Horyou (fondation dédiée à la préservation de la planète), Art Tech (art digital), Rave Age (musique électronique) et Xave (musique, en cours d’acquisition).

Le niveau de profitabilité 2022-2023 dépendra de la composition du chiffre d’affaires et reste ainsi difficilement prévisible à ce stade.

Comptes consolidés préliminaires de l’exercice 2021-2022

Les comptes consolidés préliminaires au 31 mars 2022 sont établis conformément aux principes comptables et normes IFRS.

Ils intègrent notamment les activités des sociétés d'exploitation Crypto Blockchain Industries, SA, OP Productions, LLC et Free Reign East, LLC du 1er avril 2021 au 31 mars, ainsi que l'apport en nature d'espèces, d'actions Atari, de jetons Atari et l'investissement dans National Carrier Exchange, LLC (apport réalisé le 24 septembre 2021) et enfin le rachat par CBI, le 29 mars 2022, du warrant qui permettait au Groupe Atari d'acquérir 5% du capital de CBI pour un prix par action égal à la valeur nominale, soit 0,1 euro par action.



COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PRÉLIMINAIRE

IFRS, en milliers d'euros et en % du CA 31 mars 2022 31 mars 2021 Variation Chiffre d'affaires 4 280,7 100,0% 0,0 100,0% n/s n/s Coût des produits vendus (487,1) -11,4% - 0,0% n/s n/s MARGE BRUTE 3 793,6 88,6% 0,0 100,0% n/s n/s Frais de recherche et de développement (538,5) -12,6% (0,0) 0,0% n/s n/s Frais de marketing et de vente (562,5) -13,1% (0,0) 0,0% n/s n/s Frais généraux et administratifs (749,6) -17,5% (5.0) 0,0% n/s n/s Autres bénéfices (charges) d'exploitation - - - 0,0% n/s n/s RÉSULTAT OPÉRATIONEL 1 943,0 45,4% (5,0) n/s n/s n/s Autres produits (charges) - - - 0,0% n/s n/s RÉSULTAT OPÉRATIONEL COURANT 1 943,0 45,4% (5,0) n/s n/s n/s Coût de l’endettement (62,2) -1,4% - 0,0% n/s n/s Autres produits (charges) financiers 2 044,7 47,7% - 0,0% n/s n/s Impôts sur les bénéfices - - - 0,0% n/s n/s RÉSULTAT NET 3 925,5 91,7% (5,0) n/s n/s n/s Intérêts minoritaires (118,5) -2,8% - 0,0% n/s n/s RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 3 807,0 88,9% (5,0) n/s n/s n/s

Le Groupe CBI n’avait pas d’activité sur l’exercice 2020-2021, la Société ayant été créée en janvier 2021.

Chiffre d'affaires consolidé préliminaire

Les premières ventes de licences et de NFTs ont démarré fin novembre 2021, et les résultats au 31 mars 2022 reflètent ainsi 4 mois d‘activité.

Au 31 mars 2022, CBI déclare un chiffre d'affaires consolidé préliminaire de 4 280,7 K€, provenant principalement des premières ventes de NFTs et de tokens liés au développements des univers et d’Alphaverse et dans une moindre mesure des licences et jeux en ligne gérés par les filiales OP Productions et Free Reign East. NCX n'est pas consolidée.

Sur les 4 mois d’activités commerciales, le produit des ventes de NFTs et de token sont principalement issus des ventes ou préventes réalisées pour AlphaVerse, avec United at Home (Beat AlphaVerse) notamment.

Résultats consolidés préliminaires

La marge brute pro forma s'établit à 88,6% du chiffre d'affaires pour la période.

Les frais de recherche et développement consolidés préliminaires comprennent l’exploitation et le développement et l’exploitation des jeux vidéo. Leur évolution dépend du niveau des nouvelles fonctionnalités développées. Les jeux vidéo classiques sont entièrement amortis, et il n'y a pas de dépréciation supplémentaire. Concernant le métaverse, la valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l'actif du bilan et n’a pas donné lieu à amortissement au 31 mars 2022, cet amortissement débutant à l’ouverture du métaverse.

Les frais de marketing et de vente consolidés préliminaires comprennent la publicité des jeux au travers du lancement de campagnes en ligne. Les dépenses de la période sont liées au jeu d’OP Productions, avec de nouvelles fonctionnalités, qui a entraîné des dépenses marketing supplémentaires visant à acquérir d'autres joueurs, et aux opérations marketing sur le métaverse.

Les frais généraux et administratifs consolidés préliminaires pour la période reflètent essentiellement les frais de management, ainsi que les frais généraux liés à la cotation des actions de la société sur le marché Euronext Growth.

Pour la période, le résultat opérationnel consolidé préliminaire atteint 1 943,0 K€, contre (5,0) K€ pour la même période de l'exercice précédent.

Les charges financières consolidées préliminaires reflètent les intérêts sur le prêt Ker Ventures au taux légal et les retraitements IFRS 16, et les produits financiers consolidés préliminaires reflètent essentiellement les plus-values réalisées par le prestataire de services d’investissement TSAF dans le cadre du contrat de liquidité de l’action CBI.

Les intérêts minoritaires consolidés préliminaires représentent le montant attribuable aux propriétaires de 23% d'OP Productions, LLC et de Free Reign East, LLC et s'établissent à 118,5 K€ pour la période.

Il n’y a pas d’impôt sur les sociétés payable pour la période.

Le bénéfice net consolidé préliminaire (Part du Groupe) pour la période s'élève à 3 807,0 K€, contre une perte de (5,0) K€ pour la même période de l'exercice précédent.

BILAN CONSOLIDE PRELIMINAIRE

ACTIF (en milliers d'euros) 31 mars 2022 31 mars 2021 Actifs incorporels 6 912,9 - Actifs corporels 11,8 - Retraitements Loyers IFRS 16 2 236,2 - Actifs financiers 12 246,6 - ACTIF À LONG TERME 21 407,5 - Inventaire de crypto-devises et NFTs 2 828,5 - Comptes clients 440,4 Liquidités 2 647,2 37,0 ACTIF À COURT TERME 5 916,1 37,0 TOTAL DE L'ACTIF 27 323,6 37,0

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en milliers d'euros) 31 mars 2022 31 mars 2021 Capital social et Prime 24,258,8 37,0 Primes et réserves consolidées (10 446,8) - Bénéfice (perte) net Part du Groupe 3 807,0 (5,0) CAPITAUX PROPRES 17 619,0 32,0 Intérêts minoritaires 206,6 - TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 17 825,6 32,0 Prêt d’actionnaires 4 573,4 - Passif financier à long terme (Loyers IFRS 16) 2 015,6 - PASSIF À LONG TERME 6 589,0 - Comptes fournisseurs 2 559,2 5,0 Autres dettes 349,8 - PASSIF À COURT TERME 2 909,0 - TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 27 323,6 37,0

Actifs incorporels consolidés préliminaires

Les montants investis dans le développement des jeux et du métaverse sont capitalisés puis amortis à compter de leur mise en service. Ainsi, concernant le métaverse, la valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l'actif du bilan et n’a pas donné lieu à amortissement au 31 mars 2022. Cet amortissement débutera à l’ouverture du métaverse, prévue à l’été 2022.

Actifs financiers consolidés préliminaires

Lorsqu'il est coté, le portefeuille d'actions et d'instruments financiers est évalué sur la base d'un cours moyen pondéré en fonction du volume calculé sur 6 mois (V-WAP). Cette méthode a également été utilisée pour l'apport en nature effectué en septembre 2021. Les actions Atari ont été utilisées au cours de l’exercice pour racheter le warrant émis au bénéfice du Groupe Atari.

Stock de jetons et NFTs consolidé préliminaire

Le stock de jetons est comptabilisé au coût, sur la base du prix d'acquisition. Chaque crypto-monnaie est valorisée sur la base de différents cours moyens pondérés en fonction du volume afin de tenir compte de la valeur de chaque crypto-monnaie et du portefeuille global. Si le prix de revient d’une crypto-monnaie est inférieur à sa valeur de marché, aucun produit non acquis n'est comptabilisé. Si le prix de revient d’une crypto-monnaie est supérieur à sa valeur de marché, une dépréciation est comptabilisée dans le compte de résultat.

Capitaux propres consolidés préliminaires / rachat du warrant

Les capitaux propres consolidés préliminaires, Part du Groupe, s'élèvent à 17 619,0 K€ au 31 mars 2022.

L'augmentation est due au bénéfice de l’exercice, aux apports d’actifs réalisés par Ker Ventures, EURL au cours de la période, au placement privé d’actions d’octobre 2021, le tout diminué du prix de rachat du warrant émis au bénéfice du Groupe Atari.

La variation des capitaux propres consolidés préliminaires s’analyse comme suit :

Fonds propres part du Groupe 31 mars 2021 (milliers d’euros) 32,0 Résultat net de la période, part du Groupe 3 807,0 Augmentation de capital / Apports en nature 23 000,0 Augmentation de capital / Numéraire et autres 2 740,0 Frais de transaction (809,8) Retraitement IFRS 16 (435,3) Rachat du Warrant Atari (10 716,9) Variations de change et autres 2,0 Fonds propres part du Groupe 31 mars 2022 (milliers d’euros) 17 619,0

Le 29 mars 2022, la société a conclu un accord global avec Atari et ses sociétés liées, pour dénouer les relations capitalistiques réciproques et résilier l’accord de licence consenti par Atari à CBI. Aux termes de cet accord, il est notamment convenu ce qui suit :

Atari rétrocède à CBI le Warrant (bon de souscription d’actions) permettant à Atari d’acquérir 5% du capital de CBI à la valeur nominale (0,1 euro par action), qui est ensuite annulé ;

CBI paie 100 $K à Atari et transfèrera à cette dernière les 3,5 millions d’actions Atari en sa possession ;

CBI ne participera pas à l’augmentation de capital en cours d’Atari ;

Atari et CBI s’interdisent mutuellement d’acquérir des valeurs mobilières émises par l’autre entité pendant une période de 5 ans ;

La licence consentie par Atari à CBI permettant à cette dernière d'exploiter certains actifs Atari dans le metaverse est résiliée avec effet immédiat ; les NFTs Atari vendus par CBI resteront en circulation.





Le compromis a pris effet immédiatement, comporte des concessions et des clauses de non-interférence réciproques. Il vise chaque société, CBI et Atari, leurs filiales, mais aussi leurs actionnaires principaux respectifs qui sont signataires de cet accord à titre personnel (à savoir Frédéric Chesnais pour CBI et Wade Rosen pour Atari).

Le Warrant émis en faveur d’Atari était un instrument de capitaux propres, dans la mesure où il permettait à Atari d’acquérir 5% du capital de CBI, société dont les actions sont cotées sur Euronext Growth, pour un prix par action CBI égal à leur valeur nominale. Ce Warrant a été racheté par CBI avant sa date d’expiration, dans le cadre d’une transaction conclue avec un tiers, et annulé. Le prix de rachat a été imputé sur les capitaux propres consolidés de CBI au 31 mars 2022.

Le prix de rachat comprend la valeur des actions Atari remises en paiement, les disponibilités de 100 K$ et autres remboursements de frais. Ce prix comprend aussi par prudence, compte tenu des engagements pris sur 5 ans ainsi que des clauses de non-interférence visées au protocole transactionnel, la perte de valeur immédiate du jeton ATRI (8 661,7 K€) dans la mesure où son utilité pour le Groupe CBI sur les cinq prochaines années est impactée de manière fondamentale par ce protocole transactionnel.

Trésorerie nette / Passif financier consolidés préliminaires

Au 31 mars 2022, le Groupe dispose de 2 647,2 K€ de disponibilités.

La norme IFRS 16 (Retraitement des Contrats de location) a été appliquée et a donné lieu à la constatation d’actifs à hauteur de 2 236,2 K€ et d’une dette de 2 252,1 K€ (dont 2 015,6 K€ à long terme et le solde à court terme).

Ker Ventures a apporté des actifs à la Société, en contrepartie de l'émission de nouvelles actions ainsi que d'un paiement différé comptabilisé en tant que prêt d'actionnaires pour un montant de 4 450,2 K€. Ce prêt porte intérêt au taux légal et est classifié en long-terme.

L’apport en nature a été réalisé comme suit le 24 septembre 2021 :

Description Milliers d’euros Disponibilités 549,1 Actions Atari 1 953,0 Crypto-monnaies 9 338,6 Titres de participation 15 609,6 Total des apports 27 450,2 Actions 18 000,0 Prime d’apport 5 000,0 Prêt d’actionnaires 4 450,2 Rémunération des apports 27 450,2

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

Agenda Financier :

• 30 juin 2022 : Publication des comptes sociaux et consolidés 2022 définitifs

• 19 septembre 2022 (17h00) : Assemblée générale



A propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeux vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain, qui ouvrira à l’été 2022. CBI est admise à la cotation sur le compartiment E1 (investisseurs qualifiés) du marché d’Euronext Growth Paris le 26 octobre 2021. Plus d’information sur www.cbicorp.io.

