English Dutch French

Nordea Climate Engagement Fund investeert in Solvay

Dit is een teken van waardering voor de Solvay One Planet-doelstellingen en de versnelde plannen inzake energietransitie.

Brussel, 10 mei 2022

Solvay is opgenomen in een nieuw fonds gelanceerd door Nordea Asset Management (NAM), het “Nordea 1 - Global Climate Engagement” fonds. Het fonds identificeert bedrijven die het potentieel hebben om hun bedrijfsmodellen duurzamer te maken, en ook samenwerken met de managementteams om hun duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen.

Solvay werd geïdentificeerd als een bedrijf met een welomschreven energietransitieplan dat zich toespitst op de omschakeling naar andere energiebronnen, met inbegrip van opportuniteiten voor procesinnovaties, en vooral voor vestigingen met een hoge uitstoot. Een vermindering van de uitstoot zorgt zo voor een verbetering van de koolstofvoetafdruk.

"We zijn er trots op dat onze plannen het nieuwe thematische fonds van Nordea hebben gemotiveerd om in Solvay te investeren," aldus Ilham Kadri, CEO van Solvay. "Het is een aantoonbare erkenning dat onze ambitieuze Solvay One Planet-duurzaamheidsroadmap een positieve en significante bijdrage zal leveren aan de klimaatagenda. Onze bijdrage aan het duurzaamheidstraject van onze klanten is een van de hoekstenen van onze strategie. We werken samen met klanten om in de hele waardeketen duurzamere oplossingen te produceren. En we zijn van plan om de vooruitgang op klimaatvlak te realiseren en tegelijk superieure aandeelhouderswaarde te creëren, wat eens te meer bewijst dat verantwoorde waardecreatie heel goed binnen ons bereik ligt."

In de afgelopen twee jaar heeft Solvay het tempo van zijn uitstootvermindering versneld dankzij zijn Solvay One Planet -roadmap die in 2020 werden gelanceerd, nadat het zijn traject had afgestemd op de "ruim onder de 2°C temperatuurstijging" doelstelling die in het Akkoord van Parijs van 2015 was vastgelegd. In the midden van 2020 is Solvay nog een stap verder gegaan door zich aan te sluiten bij het Science-Based Targets-initiatief (SBTi) om binnen twee jaar de reductie van scope 3 te bepalen en zich daartoe te verbinden. Voorts heeft Solvay in 2021 zijn plan aangekondigd om koolstofneutraliteit te bereiken vóór 2050, waarbij al zijn activiteiten, behalve Soda Ash & Derivatives, tegen 2040 koolstofneutraliteit moeten bereiken. In het kader van dit stappenplan heeft Solvay zijn doelstelling voor de vermindering van de broeikasgasemissies tegen 2030 verhoogd tot -30% (tegenover -26% aanvankelijk), voortbouwend op de structurele vermindering met 11% die tussen 2018 en 2021 werd bereikt.

Bijlage