Capgemini sélectionné par Airbus pour mettre en œuvre un programme de transformation cloud d’envergure favorisant l’innovation

et le développement durable

Capgemini adoptera une approche holistique "sustainability by design1" pour permettre aux services cloud d’Airbus d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2024.

Paris, le 10 mai 2022 - Capgemini a été sélectionné par Airbus pour mettre en œuvre à l’échelle mondiale un programme de transformation « cloud-first » pour ses activités Commercial Aircraft et Helicopters. En tant que partenaire stratégique d’Airbus, Capgemini gèrera de bout en bout les services d’infrastructure cloud de ces lignes d’activité.

Afin de fournir l’agilité indispensable aux besoins futurs d’Airbus Commercial Aircraft et Helicopters, Capgemini mènera la transformation et la modernisation des services existants s’appuyant sur une approche intégrée aussi bien au niveau du cloud privé et public qu’au niveau des infrastructures existantes.

Capgemini facilitera la modernisation des applications en faisant évoluer l’environnement cloud vers une solution multi-hybride et introduira un modèle de « paiement à l’usage » qui permettra continuité et souplesse aux activités d’Airbus.

Le programme de transformation vers un cloud hybride contribuera à accélérer le déploiement de nouvelles fonctionnalités au sein des systèmes informatiques d'Airbus et renforcer l’innovation au service de la production et des chaînes d'approvisionnement d'Airbus.

En outre, la solution de Capgemini « Platform Enablement Team » (*plateforme de modernisation des produits) aidera le département informatique d’Airbus à accélérer et à déployer à l'échelle sa feuille de route en matière d'innovation. Un fonds d’innovation conjoint avec Airbus sera créé pour financer et tester les technologies émergentes - comme le machine learning et l’intelligence artificielle - pour les activités d’Airbus, répondant ainsi à l’objectif du groupe d’être à la pointe des tendances technologiques.

Afin de répondre à l’ambition d’Airbus en matière de développement durable, Capgemini fournira une plateforme d’infrastructure cloud de nouvelle génération et adoptera une approche holistique « sustainability by design » visant à réduire l’impact carbone de l’infrastructure dans l’ensemble des lignes de services. Une stratégie de cloud durable sera mise en œuvre ainsi qu’un plan d’action afin de permettre aux services cloud des lignes d’activité d’Airbus Commercial Aircraft et Helicopters d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2024.

« L’innovation et le développement durable sont les priorités absolues des leaders de l’industrie aujourd’hui. Nous sommes pleinement mobilisés pour accompagner les programmes existants et futurs d’Airbus en faveur d’une industrie aérospatiale durable et résiliente dans ses opérations. Nous mettrons en œuvre l'expertise de Capgemini en matière de cloud, de transformation et d'innovation,» déclare Nive Bhagat, directrice des services Cloud & Infrastructure de Capgemini et membre du Comité exécutif du Groupe. « Ce projet confié par Airbus illustre la position de Capgemini en tant que partenaire stratégique d’acteurs leaders de leur secteur pour les accompagner dans leurs programmes de transformation. »

1 Conception durable : intégrant les principes de durabilité à toutes les étapes de la conception.

