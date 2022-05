Videlio lance La Station 141 : un hub de services pour créer des contenus vidéo

Videlio annonce l’ouverture de La Station 141, l’un des plus grands hubs de services dédié à la création de contenus vidéo. Situé à Gennevilliers, à 4km du Stade de France et 20min du centre de Paris, ce projet, accueilli dans un bâtiment de 7400m2, rassemble les dernières technologies de pointe. Ce tout nouvel espace se compose de 4 plateaux de tournage et d’un centre de production équipé dans la norme SMPTE 2110 avec un nodal, 4 régies de production multi caméras, 3 régies polyvalentes de production simplifiées, une Master Control Room, une salle graphique, un Protools, des infrastructures techniques permettant de produire de manière classique, virtuelle mais aussi en remote...

« Avec La Station 141, nous souhaitons offrir à tous les créateurs de contenus (entreprises, agences, sociétés de production, cinéastes, vidéastes) un écrin où ils disposent d’espaces équipés à la pointe de la technologie, le tout dans un cadre agréable et favorable à leur créativité. Nous avons pensé ce lieu comme un véritable hub de services pour rendre accessible à tous, la création de contenus. Et ce, de la manière la plus simple à la plus innovante grâce, entre autres, à la technologie XR » déclare Etienne Soulez – Directeur du développement de La Station 141.

Un lieu chargé d’histoire pour créer les plus belles histoires

C’est dans l’ancienne usine MPR, entièrement rénovée en 2016, que La Station 141 voit le jour. Ses 7400m2 comprennent 4 plateaux, des espaces réceptifs, 3 étages d’espaces de travail, des salles de réunion entièrement équipées, 300m2 de toit terrasse (qui pourront accueillir des événements ou des studios éphémères) et 3000m2 de parking qui faciliteront l’accès au lieu.

Un lieu résolument moderne ayant conservé l’esprit industriel de son histoire, qui aujourd’hui, devient une fabrique à histoires, des plus courtes aux plus ambitieuses, grâce à 4 plateaux indépendants qui seront tous équipés de loges :

La Capsule : 30m 2 pouvant accueillir jusqu’à 3 intervenants, idéal pour des captations et diffusions live.

: 30m pouvant accueillir jusqu’à 3 intervenants, idéal pour des captations et diffusions live. Le Lobby : un studio de 50m 2, pouvant accueillir jusqu’à 5 intervenants, adaptable pour l’enregistrement d’émissions thématiques.

: un studio de 50m pouvant accueillir jusqu’à 5 intervenants, adaptable pour l’enregistrement d’émissions thématiques. Le Showcase un plateau de 70m 2, pouvant confortablement accueillir jusqu’à 6 intervenants, très prisé pour les tournages virtuels sur fond vert où les moteurs Zero Density font des merveilles avec la réalité augmentée

un plateau de 70m pouvant confortablement accueillir jusqu’à 6 intervenants, très prisé pour les tournages virtuels sur fond vert où les moteurs Zero Density font des merveilles avec la réalité augmentée Le Vaisseau : un plateau de plus de 360m2, pouvant accueillir au moins 20 intervenants, équipé de la technologie XR pour des tournages en immersion totale

Au cœur de ce dispositif, la Mezzanine et ses 4 régies, assureront la réalisation de tous les contenus créés sur les plateaux de La Station 141, mais également ceux qui seront conçus à l’extérieur des locaux grâce à la remote production.

Un hub de services capitalisant sur l’expertise Videlio

Bien que ses commodités soient innovantes, La Station 141 ne se résume pas seulement à ses locaux. L’accompagnement proposé par les experts Videlio représente une véritable valeur ajoutée de ce hub. Forts de plusieurs années d’expériences auprès des plus grandes chaines de télévisions nationales et internationales, des événements les plus emblématiques, l’entreprise se targue de réunir des experts qui maitrisent non seulement les dernières technologies mais qui ont également de solides compétences quant à la gestion de projets complexes. Réaliser un projet au sein de La Station 141, peut s’avérer une expérience inoubliable.

Le meilleur moyen pour vous en rendre compte ? Venez visiter !

L’événement d’inauguration de La Station 141, se déroulera le 18 et 19 mai 2022, en partenariat avec COSMO AV.