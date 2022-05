Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2022

cBrain vinder ny kunde i Tyskland

København, 10. maj 2022

cBrain har vundet et offentligt EU-udbud hos Investitionsbank Schleswig-Holstein, som er en offentligt ejet bank i delstaten.

cBrain skal levere en F2-løsning, som skal understøtte administration af EU-midler i forbindelse med den såkaldte European Regional Development Fund (ERDF), der styres af Investitionsbank Schleswig-Holstein.

cBrain har udviklet den tilbudte F2-løsning i samarbejde med danske myndigheder, bl.a. Miljøstyrelsen, som anvender F2 som digital platform for et større antal tilskudsordninger hos styrelsen. Projektet hos Investitionsbank Schleswig-Holstein er således et godt eksempel på, hvordan standardsoftware og løsninger hos danske myndigheder kan eksporteres og genbruges.

cBrain glæder sig naturligvis over at have vundet en ny kunde i Tyskland. Ordren understøtter cBrains internationale vækstplan, som er baseret på gensalg af danske løsninger.

Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til

Ejvind Jørgensen, CFO, cBrain A/S, ir@cbrain.com, +45 2594 4973

Vedhæftet fil