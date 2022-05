English French Dutch

Umicore's nieuwe wereldwijde O&O-centrum versterkt haar positie als leider in batterijtechnologie

Umicore heeft vandaag haar nieuwe, wereldwijde onderzoeks- en ontwikkelingscentrum (O&O) voor kathodematerialen ingehuldigd in Cheonan, Korea. Het nieuwe centrum is opnieuw een belangrijke stap in de activiteiten van herlaadbare batterijmaterialen om zich voor te bereiden op verdere groei en om de technologische toppositie op lange termijn te versterken.1

Het nieuwe centrum is volledig operationeel sinds begin april en geeft klanten toegang tot O&O-diensten van de hoogste kwaliteit met toonaangevende efficiëntie in de sector, om te voldoen aan de voortdurend evoluerende kathodevereisten voor toepassingen in de automobielsector, energieopslagsystemen (ESS) en draagbare elektronica. Het productonderzoek blijft gericht op batterijmaterialen van de volgende generatie, waaronder NMC met zeer hoog nikkelgehalte, NMC met laag kobaltgehalte, mangaanrijke batterijchemie en technologie voor solid-state batterijmaterialen. Het centrum beschikt ook over een nieuw groot laboratorium voor batterijcellen met uitgebreide testmogelijkheden.

Het gebouwencomplex van 30.000 m2 is uitgerust met installaties van topkwaliteit en ligt naast het bestaande O&O-centrum en de kathodematerialenfabrieken van Umicore in Cheonan, en kan de toekomstige groei van de O&O-activiteiten opvangen. Umicore stelt momenteel meer dan 160 ingenieurs en wetenschappers tewerk in het centrum en verwacht dat dit aantal tot bijna 300 zal toenemen in 2024.

Ralph Kiessling, Executive Vice-President Energy & Surface Technologies, licht toe: "Het nieuwe O&O-centrum van Umicore in Korea bouwt voort op ons leiderschap in technologie en zorgt voor nog sneller en efficiënter productonderzoek. Dit zal ons in staat stellen kathodematerialen te blijven ontwikkelen die de verwachtingen van de klanten overtreffen op het vlak van kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid en innovatie. Dankzij de diepgaande kennis van onze teams op het gebied van batterijchemie, kunnen we de versnelde stap naar schonere mobiliteit wereldwijd ondersteunen. "









Voor meer informatie

Investor Relations

Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com

Adrien Raicher +32 2 227 70 68 adrien.raicher@umicore.com

Media Relations

Marjolein Scheers +32 2 227 71 47 marjolein.scheers@umicore.com

Caroline Jacobs +32 2 227 71 47 caroline.jacobs@umicore.com

1 Om haar leiderschap op het vlak van batterijtechnologieën en -processen verder te zetten, beschikt Umicore momenteel over O&O-centra voor batterijmaterialen in Cheonan (Korea), Olen (België) en Kokkola (Finland).