QPR kehitti Prosessilouhintapankin julkishallinnon käyttöön





QPR Software on kehittänyt Prosessilouhintapankin, jonka avulla julkishallinnon organisaatiot pystyvät helposti käyttämään prosessilouhinnan ratkaisuja oman toimintansa tehostamisessa. QPR esittelee omaan QPR ProcessAnalyzer -ohjelmistoonsa perustuvaa Prosessilouhintapankkia 10. toukokuuta Valtio Expo -tapahtumassa.

Prosessilouhinnan avulla organisaatiot voivat kehittää prosessejaan ja sitä kautta palvelujensa toimivuutta, tehokkuutta ja luotettavuutta. Julkishallinnon toiminta on pitkälti erilaisten palvelujen tuottamista kansalaisille. Eri organisaatiot, kuten kunnat ja valtion laitokset, ovat jatkuvassa kustannuspaineessa, joten digitalisaation ja automaation hyödyntäminen tarjoaa niille mahdollisuuden palvelujen tuottamiseen entistä tehokkaammin ja laadukkaammin. Prosessilouhinnan teknologialla ne voivat mitata ja kehittää prosessiensa tehokkuutta, laatua ja nostaa automaation tasoa.

QPR:llä on pitkät perinteet sekä Saas-palvelujen tarjoajina että kuntien ja valtion ratkaisu- ja asiantuntijapalvelujen kumppanina. Suomessa julkishallinnon tavoitteena on olla digitalisaation edelläkävijä, mutta päätöksenteko mittavissa IT-hankkeissa vaatii oman aikansa. QPR onkin lähtenyt pilvipalveluna toimivan Prosessilouhintapankin kehittämisessä liikkeelle asiakkaidensa tarpeista ja luonut helposti käyttöön otettavan palvelun, joka ei vaadi suuria investointeja. Käyttöönoton kynnys on siten hyvin matala ja hankkeiden edistäminen nopeaa. Samalla yhteisessä kehitysympäristössä olevat eri toimijat voivat tehdä keskenään yhteistyötä ja jakaa parhaita käytäntöjä.

”QPR on jo pitkään tehnyt yhteistyötä Suomen julkishallinnon asiakkaiden kanssa. Ymmärrämme toimialan toiminnan ja palvelutuotannon tehostamiseen liittyvät jatkuvasti kasvavat vaatimukset. Prosessilouhinta teknologiana tarjoaa toiminnan ja palvelujen kehittämiseen uuden ulottuvuuden mahdollistaen datan hyödyntämisen muun muassa prosessien kehittämisessä ja optimoinnissa,” QPR Softwaren toimitusjohtaja Jussi Vasama toteaa.





