Golem.ai se dote d’un Head of Partnerships pour supporter sa croissance

Golem.ai, une Deeptech ayant pour ambition de faciliter le travail grâce à l’utilisation d’une intelligence artificielle unique et à contre-courant des modèles actuels omniprésents sur le marché des solutions d'automatisation, fait évoluer son équipe de direction et annonce la nomination de Bruno LABORIE au poste de Head of Partnerships.

Dans le cadre de sa mission, il sera chargé de constituer et de développer le réseau de partenaires de Golem.ai. Cette stratégie de développement est portée par l’ensemble de l’équipe de direction qui souhaite grâce à ce réseau accélérer son développement en France et en Europe dans un premier temps. Dans ce contexte, la société ambitionne avant tout de s’entourer de partenaires experts qui souhaitent s’inscrire dans une collaboration de long terme et accroître leur proposition de valeur en proposant à leurs clients une technologie disruptive et déjà utilisée par de nombreuses entreprises de premier plan dans les secteurs de la banque assurance, du retail, et du secteur public. Il devra également créer un programme partenaires qui sera prochainement présenté et qui évoluera en continu (ressources techniques, marketing, formation, etc.).

Pour mener à bien ce nouveau challenge, Bruno LABORIE peut s’appuyer sur une solide expérience professionnelle acquise dans un contexte international dans l’industrie IT auprès de sociétés de référence à l’image de Intuit, ReadSoft, ou encore dernièrement Tradeshift où il était Senior Director Global Alliances. Bruno LABORIE, 47 ans, est ingénieur diplômé de l’ENSAIA et de McGill University.

« Je suis fier de rejoindre Golem.ai qui propose une solution unique permettant à ses utilisateurs de simplifier leur travail au quotidien grâce à l’Intelligence Artificielle. Nous évoluons sur un marché dynamique et souhaitons constituer un écosystème de partenaires avec lesquels nous allons travailler en proximité. L’objectif est de permettre à nos clients de gagner en productivité et d’automatiser des tâches à faible valeur ajoutée grâce à l’analyse et le traitement de leurs messages et documents. » Bruno LABORIE, Head of Partnerships de Golem.ai