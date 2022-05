PG ORGANISATION et TESSI : un partenariat pour faciliter le parcours des visiteurs de SANTEXPO et du Salon Infirmier grâce à la solution de géolocalisation sur smartphone Sweepin

PG ORGANISATION, organisateur de SANTEXPO, le plus important événement européen dédié aux professionnels de la santé, et TESSI proposent aux visiteurs du salon une solution mobile qui révolutionne leur parcours grâce à la solution de géolocalisation Sweepin. Initialement développée pour les établissements de santé, Sweepin est aujourd’hui adaptée, pour la première fois, au salon SANTEXPO et au Salon Infirmier.

Pour la première fois dans l’histoire de SANTEXPO, le visiteur sera guidé via son smartphone.

Au sein du hall 1, il pourra parcourir les allées du salon et retrouver les stands qu’il souhaite découvrir, les personnes qu’il doit rencontrer…, en scannant simplement un QR Code situé dans tous les lieux stratégiques du salon.

PG ORGANISATION et Tessi proposent ainsi une nouvelle façon d’optimiser l’expérience de chaque visiteur.

Pour Caroline Métais, Directrice générale de PG ORGANISATION, « Nous sommes toujours à l’écoute des professionnels de l’industrie de la santé pour faciliter et valoriser l’expérience des exposants et des visiteurs en anticipant leurs besoins. Grâce à ce partenariat avec Tessi, nous déployons un nouveau service pour les 30 000 visiteurs de SANTEXPO. »

Pour Jean-Marie Dunand, Directeur de l’activité Santé de Tessi France : « Sweepin est leader européen

des solutions de géolocalisation à l’intérieur d’un bâtiment, sans aucune installation matérielle. Tessi a pris une participation en 2022, dans cette start-up innovante et prometteuse, afin de compléter son offre pour les parcours de soin (préadmission, consentements…) et proposer une expérience patient toujours plus fluide. Aujourd’hui, nous sommes fiers de la proposer, pour la première fois, lors de SANTEXPO 2022. »