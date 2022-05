English Finnish

ENENTO GROUP OYJ, PÖRSSITIEDOTE 10.5.2022 14.00

Andreas Darner Enento Groupin johtoryhmään strategia- ja muutosjohtajaksi

Enento Group Oyj:n hallitus on tänään nimittänyt Andreas Darnerin strategia- ja muutosjohtajaksi. Tämä on uusi tehtävä johtoryhmässä ja tehtävän tarkoituksena on mahdollistaa muutoksen eteneminen konsernissa. Strategia- ja muutosjohtajalla on keskeinen rooli pitkän aikavälin strategisessa suunnittelussa, konsernin kokonaisuuksien strategisessa linjauksessa ja erilaisten strategisten toimien johtamisessa.

Andreas Darnerilla on yli 15 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista, liiketoiminnan kehittämisestä ja strategiatyöstä pääasiassa finanssialalta. Hänellä on laaja kokemus johtoryhmien kanssa työskentelystä ja strategisesta suunnittelusta. Andreas siirtyy Enentoon Bankgirotista, jossa hän toimi Chief Strategy Officer -tehtävässä vuodesta 2021 lähtien ja vuodesta 2016 lähtien muissa tehtävissä, kuten Head of Corporate Strategy -tehtävässä. Hän on vuosina 2015–2016 toiminut Chief Operating Officer -tehtävässä DLN Payroll Servicessä (nykyisin Aspia) ja tätä ennen liikkeenjohdon konsulttina Canvisassa (nykyisin Tieto) ja Accenturessa. Andreas Darner aloittaa tehtävässään 15.8.2022.

”Odotan innolla, että pääsen aloittamaan uudessa tehtävässä. Arvostan kaupallisen vetovoiman ja Enenton yhteiskunnallisesti tärkeän tehtävän yhdistelmää. Minua kiehtoo myös se, että Enento Group on uudehko konserni, jolla on potentiaalia luotettavaan ja kattavaan pohjoismaiseen palvelutarjoomaan. Uskon yrityksen palvelukehityksen ja palvelutarjooman strategiaan sekä erittäin dynaamiseen liiketoimintaympäristöön”, sanoo Andreas Darner, Enento Groupin uusi strategia- ja muutosjohtaja.

”Toivotan Andreas Darnerin tervetulleeksi Enentoon. Hänellä on aikaisemmalta uraltaan vahva kokemus strategian toteuttamisesta ja muutosjohtamisesta. Tässä tehtävässä menestyminen edellyttää sekä syvällistä liiketoiminta-, IT-, muutoksenhallinta-, yrityskauppa- ja yritysjärjestelyosaamista että vahvaa strategista ja analyyttistä perehtyneisyyttä yhdistettynä poikkeuksellisiin dokumentointi- ja viestintätaitoihin, joita Andreasilla on. Tämä tehtävä on ratkaiseva kyvyllemme jatkaa lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelmiemme toteuttamista”, sanoo Jeanette Jäger, Enento Groupin toimitusjohtaja.

Enento Group on pohjoismainen asiantuntijayritys, joka on tuottanut tietoa yhteiskunnan käyttöön jo vuodesta 1905. Keräämme ja jalostamme tietoa käytettäväksi ihmisten, yritysten ja yhteiskunnan välisessä kanssakäymisessä. Digitaaliset palvelumme, tieto ja informaatio tukevat yrityksiä ja kuluttajia päivittäisessä digitaalisessa päätöksenteossa sekä rahoituksen, myynnin ja markkinoinnin prosesseissa. Enento Groupissa työskentelee noin 432 henkilöä (FTE) Suomessa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 163,5 miljoonaa euroa. Enento Group on listattu Nasdaq Helsinkiin kaupankäyntitunnuksella ENENTO.