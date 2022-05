Responsabilité sociétale des entreprises : Boralex reçoit la médaille d’or EcoVadis

English French

MONTRÉAL, 10 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Boralex inc. (« Boralex » ou la « Société ») (TSX : BLX) est heureuse d’annoncer qu’elle a reçu une médaille d’or à l’évaluation de ses activités en France par EcoVadis, un organisme de notation du développement durable et de la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE). Avec un pointage de 69/100, la Société se hisse ainsi au 95e percentile des entreprises du même secteur d’activité évaluées par EcoVadis.



Il s’agit d’une belle progression pour Boralex, qui s’était vu remettre la médaille d’argent à l’évaluation d’EcoVadis en 2021 en vertu d’un pointage de 65/100 qui la plaçait au 92e percentile. Cette amélioration démontre bien la vigueur des efforts déployés durant la dernière année en matière de RSE. Entre autres éléments notables, Boralex a été remarquée pour son bilan d’émissions de CO 2 , son approvisionnement responsable et ses actions en faveur de la diversité, de l’inclusion et l’égalité des chances.

« En 2021, nous avons pris l’engagement de devenir la référence en RSE auprès de nos partenaires. Cette médaille EcoVadis témoigne du travail admirable et soutenu réalisé en ce sens par nos équipes », a souligné Mihaela Stefanov, directrice, responsabilité sociétale de l’entreprise chez Boralex.

« Chez Boralex, non seulement nous produisons de l’énergie renouvelable, mais nous la produisons de manière responsable. Cette nouvelle distinction réaffirme la contribution de Boralex à la réalisation d’une transition énergétique juste et durable », a souligné Nicolas Wolff, vice-président et directeur général Boralex, Europe.

Pour plus de détails sur la stratégie de responsabilité sociétale d’entreprise de Boralex et ses engagements sur les enjeux environnementaux, de société et de gouvernance, consultez le Rapport de RSE 2021 de Boralex.

Source : Boralex inc.