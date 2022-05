Taconic Biosciences nomme Nomura Siam comme distributeur en Inde pour tous les modèles animaux Taconic

English Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

RENSSELAER, New York, 10 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, l'un des leaders mondiaux des solutions de modèles animaux pour la mise au point de médicaments, a nommé Nomura Siam International Co., Ltd (NSI), distributeur établi d'animaux de laboratoire et de produits connexes, comme son distributeur privilégié en Inde.



L'Inde apporte une contribution significative à la production mondiale de produits pharmaceutiques et de vaccins, et sa recherche et son développement pharmaceutiques et biotechnologiques devraient connaître une réelle croissance au cours de la prochaine décennie. Afin de soutenir celle-ci, les scientifiques indiens ont besoin de modèles avancés de souris et de rats pour les études pharmacologiques et l'évaluation de la toxicologie et de l'innocuité des médicaments. La recherche dans tous les domaines thérapeutiques nécessite des modèles génétiquement modifiés (MGM). En outre, les souris dotées de systèmes immunitaires humanisés sont essentielles pour l'immuno-oncologie et d'autres applications.

Le portefeuille de Taconic comprend près de 4 700 modèles de souris et de rats, y compris des souches standard largement utilisées, des modèles immunodéficients et des MGM exclusifs. Taconic est également un leader mondial de la génération de souris à système immunitaire humanisé. Les systèmes de qualité, l'intégrité génétique et les normes de santé animale harmonisées à l'échelle mondiale leaders du secteur de Taconic favorisent la reproductibilité des études, tandis que son approche flexible des licences réduit les obstacles à l'accès à de précieux MGM.

Basée en Thaïlande, NSI est connue pour son accent mis sur la qualité et le service à la clientèle. Le nouvel accord de la société avec Taconic augmente considérablement l'accès aux MGM pour les chercheurs précliniques en Inde et permet à NSI d'offrir à ce marché une gamme complète de solutions.

« À ce jour, la sélection et la disponibilité des modèles de rongeurs ont été quelque peu limitées en Inde. Nous sommes convaincus que ce partenariat fournira à l'industrie pharmaceutique indienne en plein croissance un accès aux modèles animaux les plus sophistiqués et de haute qualité disponibles à l'échelle mondiale », a déclaré le Dr Michael Seiler, vice-président des produits commerciaux chez Taconic. « Nous sommes vraiment convaincus que ce partenariat aidera Taconic dans son désir d'accélérer de nouveaux traitements vitaux pour la communauté mondiale. »

« Le portefeuille de modèles de souris sophistiqués de Taconic comble une lacune majeure sur le marché indien », a commenté Taiichiro Kamiya, président de NSI. « Grâce à notre partage fréquent d'informations et à l'amélioration du processus logistique, nous fournirons aux utilisateurs indiens un accès plus rapide et plus facile aux MGM. »

À propos de Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences est un leader mondial pleinement agréé dans les modèles et les services de rongeurs génétiquement modifiés. Fondée en 1952, Taconic offre les meilleures solutions animales afin que les clients puissent acquérir, générer d'une manière personnalisée, élever, pré-conditionner, tester et distribuer des modèles de recherche précieux dans le monde entier. Spécialiste des modèles de souris et de rats génétiquement modifiés, du microbiome, des modèles de souris pour l'immuno-oncologie et des services de conception de modèles intégrés et d'élevage, Taconic exploite des laboratoires de services et des établissements d'élevage aux États-Unis et en Europe, entretient des relations de distribution en Asie et dispose de capacités d'expédition mondiales pour fournir des modèles animaux presque partout dans le monde.

À propos de Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI)

Nomura Siam International Co. Ltd., entreprise sis à Bangkok (Thaïlande), a été créée conjointement en 2012 par CLEA Japan, Inc. et Nomura Jimusho, Inc. en tant que fournisseur exhaustif dans le domaine des animaux de laboratoire. En tant que prestataire de services unifiés, NSI commercialise non seulement des animaux de laboratoire, mais gère également une vaste gamme de produits connexes, y compris des équipements destinés à l'élevage, à la réalisation d'expériences et à l'enrichissement environnemental, ainsi que des services de conseil en matière de recherche préclinique et la conception de sites pour animaux de laboratoire.

