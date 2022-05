タコニック･バイオサイエンシズ (Taconic Biosciences)、がインドにおけるタコニック製動物モデルの販売代理店としてノムラ･シァム (Nomura Siam) を指定

English Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

ニューヨーク州レンセリア発 , May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 新薬発見のための動物モデルソリューションにおけるグローバルリーダーであるタコニック・バイオサイエンシズ (Taconic Biosciences) は、実験動物および関連製品の販売で定評のあるノムラ・シァム・インターナショナル (Nomura Siam International Co, Ltd.: NSI) をインドにおける優先販売代理店に指定した。



インドは世界の医薬品・ワクチン生産に大きく貢献しており、その医薬品・バイオテクノロジーの研究開発は今後10年間で成長すると予想されている。この成長を支えるために、インドの科学者は薬理学研究、毒性学、薬物安全性評価のためのマウスやラットの高度なモデルを必要としている。あらゆる治療分野の研究には、遺伝子改変モデル (GEM) が必要である。さらに、免疫腫瘍学などの応用には、免疫系をヒト化したマウスが不可欠である。

タコニックのポートフォリオには、広く使用されている標準株、免疫不全モデル、独自のGEMを含む約4,700のマウスおよびラットモデルが含まれている。また、タコニックは、ヒト化免疫系マウス生成のグローバルリーダーでもある。タコニックは、業界をリードする品質システム、遺伝子の完全性、世界的に調和された動物衛生基準により、研究の再現性を促進するとともに、ライセンスに対する柔軟なアプローチにより、貴重なGEMへのアクセスに対する障壁を低減している。

タイに本社を置くNSIは、品質と顧客サービスに重点を置いていることで知られている。今回のタコニックとの契約により、インドにおける前臨床研究者のGEMへのアクセスが大幅に向上し、NSIは同市場であらゆるソリューションを提供できるようになった。

タコニックの商用製品担当ヴァイスプレジデントのマイケル・セイラー博士 (Dr. Michael Seiler) は「これまで、インドでは齧歯類モデルの選択肢とアクセスがやや限られていました。今回の提携により、著しい成長を遂げているインドの製薬業界において、世界で最も高度で高品質な動物モデルを利用できるようになると確信しています。今回の提携は、国際社会のために命を救う新しい治療薬の開発を加速させたいというタコニックの願いを裏付けるものであると心から信じています」と述べている。

NSIの神谷泰一郎 (Taiichiro Kamiya) 社長は「タコニックの高機能マウスモデルのポートフォリオは、インド市場における大きなギャップを埋めるものです。私たちが頻繁に情報を共有し、物流を改善することで、インドのユーザーの皆さまが、より早く、より簡単にGEMにアクセスできるようになります」と述べた。

タコニックの各種動物モデルソリューションの詳細については、電話1-888-TACONIC (888-822-6642) (米国)、+45 70 23 04 05 (ヨーロッパ)、またはメールinfo@taconic.comにて問い合わせされたい。

タコニック・バイオサイエンシズについて

タコニック・バイオサイエンシズ (Taconic Biosciences) は、遺伝子組み換え操作を行った齧歯類モデルおよびサービス分野において、完全認可を受けているグローバルリーダーである。1952年に創立された同社は、世界各地の貴重なリサーチモデルの取得、カスタム生成、繁殖、事前コンディショニング、試験、流通を支援するための最適な動物ソリューションを提供している。遺伝子組み換え操作を行ったマウスモデルやラットモデル、マイクロバイオーム、がん免疫療法用マウスモデル、統合型モデル設計・繁殖サービスが専門である。米国およびヨーロッパにサービスラボと繁殖施設を擁し、アジアにおける流通取引関係も維持しており、世界のほぼどこにでも動物モデルを提供できるグローバルな出荷体制を備えている。

ノムラ・シァム・インターナショナル (NSI) について

ノムラ・シァム・インターナショナル (Nomura Siam International Co, Ltd.: NSI) はタイのバンコクに拠点を置き、実験動物分野の総合プロバイダーとして、日本クレア株式会社 (CLEA Japan, Inc.) と株式会社野村事務所 (omura Jimusho, Inc.) が合弁で2012年に設立した会社である。NSIは実験動物の販売だけでなく、飼育用機器、実験用機器、環境エンリッチメントなどの関連商品、前臨床研究や実験動物施設設計のコンサルティングなど、ワンストップサービスを提供する企業として幅広く取り扱っている。

