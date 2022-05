Taconic Biosciences, 인도 지역 동물 모델 유통사로 Nomura Siam 선정

English Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

미국 뉴욕주 렌셀러, May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 신약 개발용 동물 모델 솔루션을 공급하는 글로벌 선두주자인 Taconic Biosciences는 실험용 동물 및 관련 제품 유통사인 Nomura Siam International Co., Ltd (NSI)을 인도 지역 우선 유통사로 선정했다고 밝혔다.

인도는 글로벌 제약 및 백신 생산에 상당한 기여를 하고 있는 국가로 이 지역의 제약 및 생명공학 연구 개발은 향후 10년 간 성장세를 보일 것으로 전망되고 있다. 이와 같은 성장세를 지원하기 위해 인도 내 과학자들은 약리학 연구, 독성학 및 약물 안전성 평가를 위한 한 차원 높은 수준의 마우스와 쥐 모델을 필요로 한다. 모든 치료제 분야는 유전자 변형 모델(GEM)을 요구하며 특히 면역 항암제 및 기타 애플리케이션 연구에는 인간화된 면역 체계를 가진 마우스가 필수적이다.

Taconic은 널리 사용되는 표준 균주, 면역 결핍 모델, 전용 GEM 등 약 4700가지의 마우스 및 쥐 모델로 구성된 포트폴리오를 보유하고 있다. 또한 인간화된 면역 체계 마우스 생성 분야 글로벌 리더이기도 하다. 업계를 선도하는 Taconic의 품질 시스템, 유전적 무결성, 세계 조화 동물 건강 표준은 연구 재현성을 촉진하며, 유연한 라이선싱 접근법을 통해 수준 높은 GEM에 대한 접근성 저해 요소를 줄인다.

태국에 본사를 둔 NSI는 품질과 고객 서비스로 잘 알려져 있다. Taconic과의 신규 계약을 통해 인도 내 전임상 연구자들의 GEM에 대한 접근성이 크게 향상됨으로써 NSI는 이 지역 시장에 광범위한 솔루션을 공급할 수 있게 된다.

Taconic의 상용 제품 담당 부사장인 Dr. Michael Seiler는 “인도 지역에서는 최근까지 설치류 모델 채택과 사용에 제약이 따랐다. 이번 파트너십을 통해 성장세에 있는 인도 제약업계는 가장 정교하고 고품질의 동물 모델을 확보할 수 있게 될 것”이라면서 “이번 파트너십이 글로벌 커뮤니티를 위해 생명을 구하는 신약 개발을 가속화하고자 하는 Taconic의 의지를 뒷받침할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

NSI 사장인 Taiichiro Kamiya는 “Taconic의 정교한 마우스 모델 포트폴리오는 인도 시장 내에서 상당한 수준의 격차를 좁혀 나가고 있다”며 “지속적인 정보 공유와 물류 프로세스 개선을 통해 인도 지역 사용자들이 더 빠르고 쉽게 GEM에 접근할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

Taconic의 동물 모델 솔루션에 대한 정보는 전화(미국: 1-888-TACONIC (888-822-6642), 유럽: +45 70 23 04 05), 이메일(info@taconic.com)을 통해 확인할 수 있다.

Taconic Biosciences, Inc. 개요

Taconic Biosciences는 정식 허가를 획득한 유전자 변형 설치류 모델 및 서비스 제공 업체다. 1952년 창립한 Taconic은 고객들이 전 세계 곳곳에서 중요한 리서치 모델을 매입, 자체 생성, 번식, 조정, 테스트, 유통할 수 있도록 최고의 동물 솔루션을 공급한다. 유전자 변형 쥐와 쥐 모델, 마이크로바이옴, 항암 마우스 모델, 모델 설계와 번식 서비스 통합에 특화된 Taconic은 미국과 유럽 지역에 연구소와 번식 시설을 운영하고 있다. 또한 아시아 지역 내에서도 다수의 유통권을 확보하고 있으며 전 세계 거의 모든 곳에 동물 모델을 제공할 수 있는 글로벌 배송 능력을 갖추고 있다.

Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI) 개요

Nomura Siam International Co. Ltd.는 2012년 CLEA Japan, Inc.과 Nomura Jimusho, Inc.가 실험용 동물 분야를 대상으로 한 원스톱 서비스 공급을 위해 합작, 태국 방콕에 설립했다. 원스톱 서비스 공급사인 NSI는 실험용 동물 판매와 더불어 동물 사육 및 실험, 번식, 베딩을 위한 장비 등 다양한 관련 제품을 취급하며 전임상 연구 및 실험용 동물을 위한 시설 설계 컨설팅 서비스를 제공한다.

언론 연락처:

Aidan Bouchelle

Associate Director, Marketing Operations

518-949-7598

Aidan.Bouchelle@taconic.com