Taconic Biosciences Melantik Nomura Siam sebagai Pengedar di India untuk Semua Model Haiwan Taconic

RENSSELAER, N.Y., May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences, peneraju global dalam menyediakan penyelesaian model haiwan penemuan dadah telah melantik Nomura Siam International Co., Ltd (NSI), sebuah pengedar terkenal haiwan makmal dan produk berkaitan sebagai pengedar pilihannya di India.



India memberikan sumbangan besar kepada pengeluaran farmaseutikal dan vaksin global, penyelidikan serta pembangunan farmaseutikal serta bioteknologinya dijangka berkembang dalam dekad yang akan datang. Untuk menyokong pertumbuhan ini, saintis di India memerlukan model mencit dan tikus lanjutan untuk kajian farmakologi dan toksikologi serta penilaian keselamatan dadah. Penyelidikan dalam seluruh bidang terapeutik memerlukan model tereka bentuk genetik (GEM). Selain itu, tikus dengan sistem imun disesuaikan adalah penting untuk imuno-onkologi dan aplikasi lain.

Portfolio Taconic terdiri daripada hampir 4,700 model mencit dan tikus, termasuk strain piawai yang digunakan secara meluas, model imunodefisen dan GEM eksklusif. Taconic juga merupakan peneraju global dalam penjanaan mencit sistem imun disesuaikan. Sistem kualiti terkemuka industri Taconic, integriti genetik dan piawaian kesihatan haiwan yang berharmoni secara global menggalakkan kebolehasilan semula penyelidikan manakala pendekatan fleksibelnya terhadap pelesenan mengurangkan halangan untuk mengakses GEM yang berharga.

Berpangkalan di Thailand, NSI terkenal dengan fokusnya terhadap kualiti dan perkhidmatan pelanggan. Perjanjian baharu syarikat dengan Taconic dengan ketara meningkatkan akses penyelidik praklinikal kepada GEM di India dan membolehkan NSI menawarkan pasaran ini spektrum penuh bagi penyelesaian.

“Sehingga kini, pemilihan model tikus dan ketersediaan agak terhad di India. Kami percaya perkongsian ini akan menyediakan akses industri farmaseutikal India yang semakin berkembang kepada model haiwan yang paling canggih dan berkualiti tinggi yang tersedia di seluruh dunia,” ujar Dr. Michael Seiler, naib presiden bagi produk komersial di Taconic. "Kami benar-benar percaya perkongsian ini akan menyokong hasrat Taconic untuk mempercepatkan terapeutik menyelamatkan nyawa baharu untuk komuniti global."

"Portfolio model mencit canggih Taconic mengisi jurang utama dalam pasaran India," kata Taiichiro Kamiya, presiden NSI. "Dengan perkongsian maklumat kami yang kerap dan penambahbaikan proses logistik, kami akan menyediakan akses yang lebih pantas dan lebih mudah kepada GEM untuk pengguna India."

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang barisan penuh bagi penyelesaian model haiwan Taconic, sila hubungi 1-888-TACONIC (888-822-6642) di AS, +45 70 23 04 05 di Eropah atau e-mel info@taconic.com.

Perihal Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences adalah peneraju utama berlesen penuh dalam model dan perkhidmatan roden tereka bentuk secara genetik. Ditubuhkan pada tahun 1952, Taconic menyediakan penyelesaian haiwan terbaik agar pelanggan dapat memperoleh, menjana tersuai, membiak, menetapkan prasyarat, menguji dan mengagihkan model penyelidikan yang berharga ke seluruh dunia. Pakar dalam model mencit dan tikus yang tereka bentuk secara genetik, mikrobiom, model mencit imuno-onkologi dan reka bentuk model bersepadu serta perkhidmatan pembiakan, Taconic mengendalikan makmal perkhidmatan dan kemudahan pembiakan di A.S. dan Eropah, mengekalkan hubungan pengedar di Asia dan mempunyai keupayaan penghantaran global untuk membekalkan model haiwan ke hampir mana-mana sahaja di dunia.

Perihal Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI)

Nomura Siam International Co. Ltd., yang berpangkalan di Bangkok, Thailand telah ditubuhkan secara bersama pada 2012 oleh CLEA Japan, Inc. dan Nomura Jimusho, Inc. sebagai pembekal komprehensif untuk bidang haiwan makmal. Sebagai pembekal perkhidmatan sehenti, NSI bukan sahaja menjual haiwan makmal tetapi juga mengendalikan pelbagai produk berkaitan termasuk peralatan untuk pembiakan, menjalankan eksperimen dan pemerkayaan alam sekitar serta perkhidmatan perundingan untuk penyelidikan praklinikal dan reka bentuk kemudahan haiwan makmal.

Hubungan Media:

Aidan Bouchelle

Pengarah Bersekutu, Operasi Pemasaran

518-949-7598

Aidan.Bouchelle@taconic.com