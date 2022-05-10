塔科尼克生物科学 (Taconic Biosciences) 指定Nomura Siam担任印度所有塔科尼克 (Taconic) 动物模型分销商

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纽约州伦斯勒, May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 提供药物发现动物模型解决方案的全球领先企业塔科尼克生物科学（Taconic Biosciences）已指定实验室动物及相关产品知名分销商Nomura Siam International Co., Ltd.（NSI）担任其在印度的首选分销商。



印度对全球制药和疫苗生产作出了重大贡献，其制药和生物技术研究与开发预计将在今后十年内增长。为了支持这一增长，印度的科学家需要用于药理学研究、毒理学及药物安全性评估的先进小鼠和大鼠模型。所有治疗领域的研究都需要基因工程模型（GEM）。此外，具有人源化免疫系统的小鼠对于免疫肿瘤学和其他应用至关重要。

塔科尼克的产品组合囊括近4700个小鼠和大鼠模型，包括广泛使用的标准菌株、免疫缺陷模型和独家基因工程模型。塔科尼克还是人源化免疫系统小鼠生成领域的全球领先企业。塔科尼克业界领先的质量体系、基因完整性和全球协调一致的动物健康标准促进了研究的可重现性，而其灵活的许可方法减少了获取宝贵基因工程模型的各种障碍。

NSI总部位于泰国，以其专注于质量和客户服务闻名遐迩。该公司与塔科尼克的新协议显著增加了临床前研究人员在印度获取基因工程模型的机会，并使NSI能够为这一市场提供全方位的解决方案。

塔科尼克商业产品副总裁Michael Seiler博士表示：“迄今为止，印度的啮齿动物模型选择和供应情况有所限制。我们相信，这项合作关系将为印度不断增长的制药行业提供全球范围内最先进的高品质动物模型。我们坚信，这项合作关系将支持塔科尼克为全球社区加速新救命疗法的期愿。”

NSI总裁Taiichiro Kamiya表示：“塔科尼克的先进小鼠模型组合填补了印度市场的一个重大空白。通过频繁的信息共享和物流流程的改善，我们将为印度用户提供更快速、更便捷地获取基因工程模型的渠道。”

如需了解有关塔科尼克动物模型解决方案完整产品线的更多信息，请致电1-888-TACONIC（888-822-6642）（美国），+45 70 23 04 05（欧洲），或者发邮件至info@taconic.com。

关于塔科尼克生物科学

塔科尼克生物科学（Taconic Biosciences）是基因工程啮齿动物模型及服务领域一家获得全面许可的全球领先机构。塔科尼克成立于1952年。公司提供最佳的动物解决方案，让客户能够在全球范围内获取、定制生成、培育、预处理、测试和分发重要的研究模型。塔科尼克是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物群系、免疫肿瘤学小鼠模型以及综合模型设计和育种服务方面的专家，在美国和欧洲运营众多服务实验室及育种设施，在亚洲拥有长期经销商，并拥有全球范围的运送能力，可以为世界上几乎任何地方提供动物模型。

关于Nomura Siam International Co. Ltd.（NSI）

Nomura Siam International Co. Ltd. 总部位于泰国曼谷，由CLEA Japan, Inc.和Nomura Jimusho, Inc.于2012年联合成立，是实验室动物领域的综合服务提供商。作为一站式服务供应商，NSI不仅销售实验室动物，而且还处理各种相关产品，包括动物育种、实验和环境富集设备，同时还为临床前研究和实验室动物设施设计提供咨询服务。

媒体联系人：

Aidan Bouchelle

营销运营副总监

518-949-7598

Aidan.Bouchelle@taconic.com