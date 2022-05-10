Taconic Biosciences 委任 Nomura Siam 為 Taconic 所有動物模型的印度經銷商

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紐約州倫斯勒, May 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Taconic Biosciences 是提供藥物發現動物模型解決方案的全球領導者，已委任在實驗室動物及相關產品方面經驗豐富的經銷商 Nomura Siam International Co., Ltd (NSI) 擔任其在印度的首選經銷商。



印度對全球製藥和疫苗生產作出重大貢獻，其製藥和生物技術研發預計將在未來十年增長。為了支援這增長，印度的科學家需要先進的小鼠和大鼠模型來進行藥理學研究，以及毒理學和藥物安全評估。所有治療領域的研究都需要基因工程模型 (GEM)。此外，具有人源化免疫系統的小鼠對免疫腫瘤學和其他應用至關重要。

Taconic 的產品組合包括近 4,700 種小鼠和大鼠模型，包括廣泛使用的標準品系、免疫缺陷模型和獨家基因工程模型。Taconic 也是產生人源化免疫系統小鼠的全球領導者。Taconic 行業領先的品質體系、基因完整和全球統一的動物健康標準促進可重複研究的可能性，而其靈活的授權方法減少獲取有價值基因工程模型的障礙。

NSI 總部位於泰國，以注重品質和客戶服務而聞名。公司與 Taconic 的新協議顯著增加了臨床前研究人員在印度獲得基因工程模型的機會，並使 NSI 能夠為該市場提供全方位的解決方案。

Taconic 商業產品副總裁 Michael Seiler 博士表示：「迄今為止，囓齒動物模型在印度的選擇和供應有限。我們相信這種夥伴關係將為印度不斷發展的製藥業提供全球最先進、最優質的動物模型。」 NSI 總裁 Taiichiro Kamiya 表示：「我們堅信這種夥伴關係將支援 Taconic 為全球社區加速新的挽救生命療法的願望。

Taconic 的精密小鼠模型組合填補了印度市場的一個重大空白。透過我們頻繁的資訊分享和改進的物流流程，我們的印度用戶將可更快、更輕鬆獲取基因工程模型。」

如欲了解有關 Taconic 全線動物模型解決方案，請致電：1-888-TACONIC (888-822-6642)（美國），+45 70 23 04 05（歐洲）或發送電郵至 info@taconic.com。

關於 Taconic Biosciences, Inc.

Taconic Biosciences 是獲完全授權的囓齒動物基因工程模型及服務的全球領導者。Taconic 於 1952 年成立，提供最佳的動物解決方案，讓客戶得以在全球內獲取、自訂生殖、繁殖、預先處理、測試及分發重要的研究模型。Taconic 是基因工程小鼠和大鼠模型、微生物組、免疫腫瘤小鼠模型及綜合模型設計和繁殖服務的專家企業，在美國和歐洲經營服務實驗室及繁殖設施，在亞洲與經銷商建立合作關係，並可將動物模型運送至全球幾乎任何地方。

關於 Nomura Siam International Co. Ltd. (NSI)

Nomura Siam International Co. Ltd. 位於泰國曼谷，由 CLEA Japan, Inc. 和 Nomura Jimusho, Inc. 於 2012 年聯合成立，是實驗室動物領域的綜合供應商。作為一站式服務供應商，NSI 不僅銷售實驗室動物，還經營範圍廣泛的相關產品，包括用於配種、進行實驗和讓環境肥沃的設備，以及臨床前研究和實驗室動物設施設計的諮詢服務。

傳媒聯絡人：

Aidan Bouchelle

市場營運副總監

電話：518-949-7598

電郵：Aidan.Bouchelle@taconic.com