EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

ERRIA A/S

CVR-NR. 15300574

Tidspunkt: torsdag, 2. juni 2022 kl. 10

Sted: Torvet 21A, 1., 4600 Køge

Bestyrelsen har udpeget advokat Stefan Schwærter, Bag Haverne 32, 4600 Køge, som dirigent.





DAGSORDEN





1. Valg af dirigent





2. Valg af nyt medlem til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår valg af Paul Ng som nyt menigt medlem af bestyrelsen





3. Forhøjelse af selskabets kapital

Bestyrelsen foreslår, at selskabets kapital forhøjes med nominelt kr. 1.621.622. Kapitalforhøjelsen gennemføres ved apportindskud. De eksisterende aktionærers fortegningsret fraviges i forbindelse med kapitalforhøjelsen, idet kapitalforhøjesen gennemføres som led i selskabets erhvervelse af kapitalandele i Cathay Seal Pte Ltd. De eksisterende kapitalejere i Cathay Seal Pte Ltd indskyder således deres kapitalandele i Cathay Seal Pte Ltd og modtager som vederlag herfor blandt andet de i tilslutning til kapitalforhøjelsen udstedte aktier. For yderligere beskrivelse af baggrunden for kapitalforhøjelsen samt begrundelsen for den foreslåede tegningskurs, henvises i det hele til selskabsmeddelelse nr. 01/2022 og selskabets indkaldelse til den ordinære generalforsamling. Det bemærkes i øvrigt, at den nu foreslåede kapitalforhøjelse svarer til den, der blev vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling, idet Erhvervsstyrelsen afviste registrering af denne kapitalforhøjelse grundet formaliteter.

Kapitalforhøjelsen gennemføres på følgende overordnede vilkår:

selskabskapitalen forhøjes med nom. kr. 1.621.622



selskabskapitalen inkl. overkurs skal indbetales fuldt ud i forbindelse med forhøjelsesbeslutningen



der tegnes 1.621.622 nye aktier á nominelt kr. 1,00 til minimum kurs 370 svarende til et tegningsbeløb på minimum kr. 6.000.001,40, hvilket svarer til, at der betales minimum kr. 3,70 for en aktie á nominelt kr. 1,00



de nye aktier giver ret til udbytte i selskabet for det løbende regnskabsår på lige fod med de hidtidige aktier og andre rettigheder i selskabet fra og med registreringstidspunktet



de anslåede omkostninger ved kapitalforhøjelsen, som skal betales af selskabet, udgør kr. 10.000 ekskl. moms



de eksisterende aktionærer og andre ikke skal have fortegningsret til de nye aktier, og at der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser



tegningen sker ved underskrift på generalforsamlingsprotokollatet



vederlaget for aktierne betales ved overdragelse af apportindskuddet til selskabet i umiddelbar forlængelse af afholdelse af generalforsamlingen



der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed, og at aktionærerne ikke har pligt til at lade kapitalandelene indløse



de nye aktier skal være omsætningspapirer



de nye aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog









4. Eventuelt





5. Bemyndigelse til dirigenten





Adgangskort

Aktionærer der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal bestille adgangskort. Adgangskort kan rekvireres via Euronext Securities hjemmeside, (Tryk her), eller hos Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge (tlf.: 3336 4400 eller e-mail: aktionaer@erria.dk) senest 26. maj 2022.





Fuldmagt

Såfremt en aktionær ønsker at afgive fuldmagt, kan dette gøres online hos Euronext Securities (Tryk her), eller på vedlagte fuldmagts – og brevstemmeblanket. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten kan desuden downloades fra selskabets hjemmeside www.erria.dk. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten bedes returneret til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest 26. maj 2022.





Brevstemme

Aktionærerne kan ligeledes brevstemme online via Euronext Securities (Tryk her), eller skriftligt ved brug af vedlagte fuldmagts- og brevstemmeblanket. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten kan desuden downloades fra selskabets hjemmeside www.erria.dk. Fuldmagts – og brevstemmeblanketten bedes returneret til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge, i underskrevet og dateret stand, således at den er selskabet i hænde senest 1. juni 2022 kl. 12. Afgivne brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.





Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærer kan frem til datoen for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen ved skriftlig henvendelse til Erria A/S, Torvet 21A, 1., 4600 Køge, eller på e-mail: aktionaer@erria.dk.





Oplysninger om generalforsamlingen

På selskabets hjemmeside www.erria.dk vil indkaldelsen, dagsordenen, de fuldstændige forslag, oversigt over gældende og udkast til nye vedtægter, selskabets årsrapport for 2021, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, fuldmagts- og brevstemmeblanketten til brug for generalforsamlingen og forslag til vedtægter være offentliggjort i perioden fra senest 11. maj 2022. Oplysningerne vil tillige senest otte kalenderdage før generalforsamlingen være fremlagt på selskabets hovedkontor i tidsrummet 9-16 til gennemsyn for aktionærerne.









For yderligere information, kontakt venligst adm. direktør Henrik N. Andersen på +45 3336 4400.





Søren Storgaard

Bestyrelsesformand

Henrik N. Andersen

Adm. Direktør





















Certified adviser

Norden CEF A/S

John Norden

Toldbodgade 55B 3. sal

Dk-1253 Kbh. K

Tel: +45 20720200









