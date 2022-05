Nominations à l’occasion de l’assemblée annuelle de Theratechnologies

English French

MONTRÉAL, 10 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou « la Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une entreprise biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements novateurs, a tenu aujourd’hui son assemblée annuelle des actionnaires.



Dans le cadre de cette assemblée, les actionnaires ont voté pour les divers candidats mentionnés ci-dessous en vue de leur élection au conseil d’administration de la Société pour un mandat d’un an et ont réélu KPMG, s.r.l./S.E.N.C.R.L., à titre d’auditeurs de la Société pour l’exercice en cours. De plus, les actionnaires ont adopté les résolutions 2022-1 et 2022-2 visant la reconduite du régime de droits des actionnaires et l’approbation des modifications au régime d’options d’achat d’actions de la Société.

Tous les candidats proposés aux postes d’administrateurs ont été élus selon les proportions suivantes :

EN FAVEUR % EN FAVEUR ABSTENTION %

ABSTENTION Joseph Arena 24 547 704 87,78% 3 415 822 12,22% Frank Holler 22 885 751 81,84% 5 077 775 18,16% Gérald A. Lacoste 20 492 703 73,28% 7 470 823 26,72% Paul Lévesque 25 518 114 91,25% 2 445 412 8,75% Gary Littlejohn 21 994 509 78,65% 5 969 017 21,35% Andrew Molson 23 811 147 85,15% 4 152 379 14,85% Dawn Svoronos 21 785 888 77,91% 6 177 638 22,09% Alain Trudeau 23 574 348 84,30% 4 389 178 15,70% Dale MacCandlish Weil 22 784 001 81,48% 5 179 525 18,62%

Dawn Svoronos, présidente du conseil d’administration, et Paul Lévesque, président et directeur général de Theratechnologies, se sont adressés aux personnes qui assistaient à la rencontre virtuelle :

« Bon nombre d’entre vous se rappelleront qu’il y a à peine quelques années, Theratechnologies était une entreprise purement commerciale sans produits en développement. Et comme nous le savons, dans notre secteur d’activité, pour créer le maximum de valeur pour les actionnaires, il n’est pas optimal à long terme de se contenter d’être une entreprise commerciale ou, d’ailleurs, de n’avoir que des produits en développement. Pour obtenir le meilleur rendement du capital investi pour les actionnaires, il faut avoir les deux. Et c’est dans cet esprit qu’il y a quelques années, sous la direction stratégique du conseil d’administration, l’entreprise a constitué une gamme de produits en développement, ce qui n’est pas chose aisée pour une entreprise de la taille de Theratechnologies dont les ressources financières limitées vont de pair avec le statut de petite entreprise », a rappelé Dawn Svoronos, présidente du conseil d’administration.

« Nous sommes donc très heureux d’être là où nous en sommes aujourd’hui, avec une exploitation commerciale bien établie qui atteint une belle croissance de revenus et qui a également une gamme de produits aux premiers stades de développement qui s’appuie sur une plateforme d’oncologie solide et innovante qui a le potentiel de non seulement changer des vies et les futures normes de soins dans le traitement des tumeurs solides, mais qui nous donne également l’occasion d’offrir un très bon rendement du capital investi à nos actionnaires », a-t-elle conclu.

Paul Lévesque, président et directeur général de Theratechnologies, a ajouté : « En repensant à notre rendement trimestriel et aux étapes que nous avons franchies pour arriver à ce stade, nous continuons de tirer parti de notre capacité à libérer la valeur intrinsèque de notre gamme de produits commerciaux. Non seulement nous avons reconfirmé les prévisions pour toute l’année dans la nouvelle période de rapport qui vient de se terminer, mais nous n’avons pas encore pleinement utilisé la force coordonnée de notre nouvelle équipe de terrain interne qui devrait accroître la sensibilisation à nos marques et l’engagement du marché. »

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique au stade de l’exploitation commerciale qui répond à des besoins médicaux non satisfaits en offrant des thérapies spécialisées. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse www.theratech.com, sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov.

Information Prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction ou sur l’information disponible à la date où ils sont formulés et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « prometteur », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés portant sur le rendement du capital investi, la croissance de nos revenus, le développement de nos produits, le développement de notre plateforme en oncologie et nos prévisions de revenus pour l’exercice 2022 dans son ensemble.

Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué de presse repose sur ce que la Société considère comme étant des hypothèses raisonnables à la lumière de l’information disponible actuellement, les investisseurs sont priés de ne pas s’y fier indûment, puisque les résultats réels pourraient différer de cette information prospective. Voici certaines des hypothèses dont il a été tenu compte dans la préparation des énoncés prospectifs : l’actuelle pandémie de COVID-19 aura une incidence défavorable limitée sur les activités de la Société; les ventes d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD aux États-Unis progresseront au fil du temps; les pratiques commerciales de la Société aux États-Unis ne seront pas jugées contraires aux lois applicables; l’utilisation à long terme d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD ne modifiera pas leur profil d’innocuité actuel respectif; EGRIFTA SVMD et TrogarzoMD ne feront pas l’objet d’un rappel ou ne seront pas retirés du marché; aucune loi ou ordonnance ni aucun règlement, décret ou jugement ayant une incidence négative sur la commercialisation, la promotion ou la vente d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD ne sera adopté ou émis par un organisme gouvernemental dans les pays où ces produits sont commercialisés; un approvisionnement continu en EGRIFTA SVMD et TrogarzoMD sera disponible; les relations de la Société avec les fournisseurs tiers d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD seront exemptes de conflits et les tiers fournisseurs auront une capacité de production suffisante pour répondre à la demande d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD en temps voulu; aucun produit biosimilaire à l’EGRIFTA SVMD ne sera approuvé par la FDA; la propriété intellectuelle de la Société empêchera les fabricants de commercialiser des versions biosimilaires d’EGRIFTA SVMD aux États-Unis; les résultats obtenus dans le cadre de nos études précliniques en lien avec notre programme de développement en oncologie seront identiques chez les humains; et, le plan d’affaires de la Société ne subira pas de modifications importantes.

Les hypothèses sur lesquelles reposent l’information prospective sont assujetties à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans une telle information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les risques et incertitudes liés aux facteurs suivants : l’incidence défavorable de la pandémie de COVID-19 sur a) les efforts et les initiatives de ventes de la Société, b) la capacité des fournisseurs de la Société à respecter leurs obligations envers cette dernière, c) les activités de recherche et de développement de la Société, ainsi que d) le commerce international; la capacité de la Société de réussir à accroître les ventes d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD aux États-Unis; la capacité de la Société de répondre à l’offre et à la demande pour ses produits; l’acceptation par le marché d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD aux États-Unis; le maintien des ententes de collaboration et des autres ententes importantes de la Société avec ses partenaires commerciaux et ses tiers fournisseurs actuels et sa capacité d’établir et de maintenir d’autres ententes de collaboration; la capacité de la Société de maintenir le remboursement d’EGRIFTA SVMD et de TrogarzoMD par de tiers payeurs aux États-Unis; l’efficacité et le prix d’autres thérapies ou médicaments concurrents qui sont disponibles sur le marché ou qui peuvent le devenir; la capacité de la Société de protéger et de conserver ses droits de propriété intellectuelle à l’égard d’EGRIFTA SVMD et de la tésamoréline; la capacité de la Société de mener à bien l’essai clinique de phase 1 en oncologie portant sur le TH1902 pour divers types de cancers; la découverte d’une cure pour le VIH; les attentes de la Société concernant sa performance financière, y compris ses revenus, ses charges, ses marges brutes, ses dépenses en immobilisations et l’impôt sur ses résultats; et les estimations de la Société concernant ses besoins en capital.

Les investisseurs actuels et éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 23 février 2022, qui est disponible sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov à titre d’annexe de notre rapport sur formulaire 40-F daté du 24 février 2022 parmi les documents déposés par Theratechnologies. Le lecteur est invité à étudier attentivement les risques et incertitudes susmentionnés et les autres risques et incertitudes et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

