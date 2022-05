Norsk Hydro: Valg av medlemmer til styret i Norsk Hydro ASA

English Norwegian

Generalforsamlingen i Norsk Hydro ASA vedtok den 10. mai 2022 å velge Kristin Fejerskov Kragseth, Petra Einarsson og Philip Graham New som nye medlemmer til styret i Norsk Hydro ASA. I tillegg ble Dag Mejdell, Marianne Wiinholt, Rune Bjerke og Peter Kukielski gjenvalgt for en periode på inntil to år. Dette er i henhold til valgkomiteens innstilling, publisert som et vedlegg til innkallingen til ordinær generalforsamling den 13. april 2022.

Videre har valget av fire ansattrepresentanter gjennomført 7. april 2022 og betinget av generalforsamlingens godkjennelse av avtalen om å avvikle generalforsamlingen, nå trådt i kraft.

Styret har i et konstituerende styremøte avholdt etter den ordinære generalforsamlingen i dag valgt Dag Mejdell som styreleder og Rune Bjerke som nestleder.

Etter valget vil styret bestå av følgende 11 medlemmer:

Dag Mejdell (styreleder)

Rune Bjerke (nestleder)

Peter Kukielski

Marianne Wiinholt

Kristin Fejerskov Kragseth

Petra Einarsson

Philip Graham New

Arve Baade (ansattrepresentant)

Bjørn Petter Moxnes (ansattrepresentant)

Torleif Sand (ansattrepresentant)

Margunn Sundve (ansattrepresentant)

Alle aksjonærvalgte medlemmer er valgt for inntil to år, og senest til selskapets ordinære generalforsamling i 2024.

Investor kontakter:

Line Haugetraa

+47 41406376

Line.Haugetraa@hydro.com

Mediekontakt:

Halvor Molland

+47 92979797

Halvor.Molland@hydro.com





Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12