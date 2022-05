English French

Nanterre, le 10 mai 2022

VINCI Construction va réaliser la rénovation

d’un tronçon de la « route Côtière » en Côte d’Ivoire

Réhabilitation sur 93 km du tronçon Dabou – Grand Lahou

Un contrat de près de 100 millions d’euros pour 15 mois de travaux

VINCI Construction, à travers sa filiale Sogea-Satom, a été choisi par le ministère de l’Équipement et de l’Entretien routier de la République de Côte d’Ivoire pour réhabiliter la section Dabou – Grand Lahou de la « route Côtière » qui relie les deux grands ports du pays (Abidjan et San Pédro).

Le projet comprend la réhabilitation de 93 km de route, l’élargissement de la chaussée sur 10 km à l’entrée de la ville de Dabou, ainsi que l’amélioration des réseaux de drainage et d’assainissement afin de réduire les risques d’inondation. Les forages d’eau réalisés dans le cadre du chantier seront à terme raccordés au réseau hydraulique public au bénéfice de la commune de Toupah, dans le département de Dabou.

Le chantier, d’un montant de 97 millions d’euros, durera 15 mois. Il mobilisera en moyenne 450 personnes et 50 % des emplois seront prioritairement occupés par des habitants de la région.

La réhabilitation de cette infrastructure permettra de sécuriser et fluidifier le trafic entre ces deux villes majeures, tandis que San Pédro accueillera également la Coupe d’Afrique des Nations en 2023.

Sogea-Satom est présent de longue date en Côte d’Ivoire, avec notamment la réalisation des travaux de modernisation du port de pêche d’Abidjan, le renforcement du réseau de distribution d’eau potable d’Abidjan, la construction des stations de traitement d’eau potable de Songon et de Saint Viateur, la construction de la route reliant Bouaké à Ferkessédougou ou encore la construction du stade de Yamoussoukro qui accueillera également la Coupe d’Afrique des Nations en 2023.

