Nexity : nombre total d'actions et de droits de vote composant le capital au 30 avril 2022

French English

NEXITY

Société anonyme

au capital de 280 648 620 euros

Siège Social : 19, rue de Vienne – TSA 50029

75801 PARIS Cedex 08

444 346 795 RCS Paris

Information mensuelle relative

au nombre total d’actions et de droits de vote composant le capital

conformément aux dispositions des articles 223-16 du Règlement général de l’AMF

et L 233-8-II du Code de commerce.

Date d'arrêté des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total de droits de vote 30 avril 2022



56 129 724



Total brut 56 129 724 Total net 55 147 780

* Total net = nombre total de droits de vote attachés aux actions - actions privées du droit de vote

Paris, le 10 mai 2022

Pièce jointe