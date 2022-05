Résultat de l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2022

English Dutch French

Résultats de l'assemblée générale des actionnaires 2022

Approbation élevée des mesures qui renforcent encore la gouvernance de Solvay avec deux nouveaux administrateurs indépendants et une politique de rémunération révisée.

Bruxelles, 10 mai 2022

Solvay a tenu aujourd'hui son assemblée générale des actionnaires à Bruxelles. Les actionnaires ont voté en faveur de toutes les résolutions proposées.

Nicolas Boël, président du conseil d’administration, a souligné les succès remportés en 2021, la logique du projet de séparation et la gouvernance renforcée de l'entreprise. Ilham Kadri, CEO, a remercié les collaborateurs de Solvay, qui ont réalisé des progrès remarquables en termes de croissance et de durabilité , en atteignant de nombreux records et les objectifs du plan à moyen terme avec trois ans d'avance.

L’important soutien des actionnaires de Solvay a été mis en évidence par les niveaux élevés d'approbation de toutes les résolutions et plus particulièrement:

Le versement d'un dividende brut de 3,85 € par action pour l'année 2021. Après déduction de l'acompte sur dividende de 1,50 € brut par action, versé en janvier 2022, le solde s'élève à 2,35 € brut par action (après déduction de 30 % de précompte mobilier) et sera versé le 19 mai 2022.

La nomination de deux nouveaux membres indépendants au Conseil d'administration: Mme Laurence Debroux et M. Pierre Gurdjian, pour un mandat de quatre ans. L'arrivée de Mme Debroux et de M. Gurdjian renforcera l'expertise du Conseil en matière de finance et de gouvernance tout en améliorant sa diversité.

La réélection de M. Gilles Michel et de M. Matti Lievonen pour un mandat de quatre ans, et la réélection de Mme Rosemary Thorne pour un mandat d'un an afin d'assurer une transition en douceur des fonctions du Conseil, en particulier de son rôle de présidente du Comité d'audit.

Le rapport de rémunération obtient un pourcentage d'approbation plus élevé que l'année dernière.

La nouvelle politique de rémunération, qui met l'accent sur la méritocratie et la performance ainsi que sur la maximisation des rendements de manière responsable et durable, s'aligne mieux sur les résultats financiers et non financiers, et inclut le rendement total pour les actionnaires. Elle est tout à fait alignée sur les bonnes pratiques en vigueur, la stratégie du Groupe ainsi que sur les réactions, intérêts et attentes des parties prenantes.

La nomination du nouveau commissaire aux comptes Ernst & Young.

Nicolas Boël, président du conseil d'administration: " Je suis très fier des nouvelles étapes que nous franchissons en tant qu'entreprise, tant sur le court terme que sur la stratégie à long terme, et avec notre ambitieuse feuille de route ESG. Et je suis particulièrement heureux du nouveau renforcement de notre Conseil, qui compte désormais deux tiers d'administrateurs indépendants, sept nationalités et près de 50% de femmes".

Les détails des votes et les présentations sont maintenant disponibles sur le site web de Solvay, dans la section Investisseurs .

