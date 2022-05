Ubisoft nomme Marie-Sophie de Waubert Senior Vice President of Studios Operations

English French

Forte de 20 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, Marie-Sophie pilotera la stratégie des studios de production d'Ubisoft.

PARIS – 10 mai 2022 – Ubisoft annonce aujourd’hui la nomination de Marie-Sophie de Waubert au poste de Senior Vice President of Studios Operations. Marie-Sophie sera directement rattachée à Yves Guillemot, PDG et co-fondateur du groupe, et rejoindra le Comité Exécutif d’Ubisoft.

En tant que SVP of Studios Operations, Marie-Sophie sera responsable de tous les studios de productions AAA d’Ubisoft à travers le monde. Elle aura pour mission de définir et mettre en œuvre la stratégie des studios afin de créer les jeux, technologies et services de demain, et apporter les meilleures expériences possibles aux joueurs et joueuses. Marie-Sophie s’assurera également que les équipes de production aient tous les outils et ressources nécessaires pour concrétiser la vision créative du groupe et faire briller ses marques.

Marie-Sophie endosse ce nouveau rôle forte de plus de 20 ans d’expérience au sein du groupe Ubisoft. Elle était précédemment Managing Director d’Ubisoft Paris, où elle a dirigé les différents aspects de la stratégie et des opérations du studio. A cet égard, elle a étroitement piloté la création de jeux basés sur certaines de nos franchises emblématiques.

« Le jeu vidéo est aujourd’hui une industrie créative et culturelle majeure et je suis très honorée de diriger et de soutenir les équipes de production AAA d’Ubisoft à travers le monde » a déclaré Marie-Sophie. « Ces équipes talentueuses et passionnées apportent leur expérience, leur culture et leur expertise uniques en matière de développement de contenus et constituent le cœur battant d'Ubisoft. Je suis impatiente de m'associer à notre équipe dirigeante et à notre incroyable communauté de Managing Directors pour permettre à nos équipes et à nos studios de continuer à révéler leur plein potentiel. »

« Avec un parcours fantastique au sein d’Ubisoft, Marie-Sophie est une dirigeante passionnée qui possède une expérience et une connaissance approfondie de l’industrie du jeu vidéo » a déclaré Yves Guillemot. « Forte de son expertise en production et en engagement des talents, elle dispose de toutes les compétences nécessaires pour continuer à donner vie à notre vision stratégique en s’appuyant sur la force de nos équipes. Elle jouera un rôle clé en donnant à ces dernières les moyens de développer des expériences mémorables pour constamment dépasser les attentes de nos communautés. »

A propos d’Ubisoft

Ubisoft est un créateur de mondes qui s'engage à enrichir la vie des joueurs et des joueuses à travers des expériences de jeu uniques et mémorables. Ses équipes internationales créent et développent un portefeuille varié de jeux, comprenant des marques telles qu'Assassin’s Creed®, Brawlhalla®, For Honor®, Far Cry®, Tom Clancy’s Ghost Recon®, Just Dance®, The Lapins Crétins™, Tom Clancy’s Rainbow Six®, The Crew®, Tom Clancy’s The Division® et Watch Dogs®. Grâce à Ubisoft Connect, les joueurs et joueuses profitent d’un écosystème de services pour aller plus loin dans leur expérience de jeu, obtenir des récompenses et rester en contact avec leurs amis quelle que soit leur plateforme. L’offre d’abonnement Ubisoft+ leur permet également de profiter d’un catalogue de plus d’une centaine de titres et contenus téléchargeables (DLC) d’Ubisoft. Pour l'exercice 2020–21, le net bookings d’Ubisoft s’est élevé à 2 241 millions d’euros. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : http://www.ubisoftgroup.com

