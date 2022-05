Bang & Olufsen justerer de finansielle forventninger som følge af lockdowns i Kina

English Danish

Bang & Olufsen justerer forventningerne til finansåret 2021/22 (der slutter den 31. maj 2022), primært som følge af den forventede påvirkning af fortsatte nedlukninger i Kina. Selskabet forventer nu, at omsætningen vil vokse til et spænd mellem DKK 2,85 mia. og DKK 2,95 mia. Den lavere omsætningsvækst vil også påvirke selskabets EBIT margin før særlige poster og de frie pengestrømme. EBIT marginen før særlige poster forventes at være mellem -2% og 2%, mens de frie pengestrømme forventes at være mellem DKK -180m og DKK -140m. De frie pengestrømme er også påvirket af højere forfaldne tilgodehavender.



Nedlukningerne i Kina har været mere omfattende, end selskabet antog ved offentliggørelsen af resultaterne for Q3 den 7. april 2022. Udover konsekvenserne for salget, oplever selskabet begrænset adgang til varelagre, udfordringer med logistik og implikationer for selskabets produktionspartnere, hvilket også har ramt produkttilgængeligheden uden for Kina.

Adm. direktør Kristian Tear udtaler:

“Det står nu klart, at de fortsatte og i stigende grad omfangsrige nedlukninger i Kina vil påvirke vores performance i dette finansår i en sådan grad, at vi må justere vores forventninger til 2021/22. Nedlukninger har være mere omfangsrige, end vi forventede, og det påvirker ikke alene salget i Kina, men også den globale tilgængelighed af vores produkter.”

”På trods af disse udfordringer bevarer vi fokus på vores prioriteter. Vores strategi virker. Vi har lanceret flere prisvindende produkter, vi fortsætter med at vokse forretningen og udvide vores kundebase, og vi gør gode fremskridt med at bygge et mere robust Bang & Olufsen for fremtiden. Det har vi gjort, mens vi har absorberet ekstraordinære omkostninger på mere end DKK 200 millioner relateret til udfordringer med komponentmangel og forsyningskæder.”

I Americas forventer selskabet at levere omsætningsvækst i Q4, og selskabet har haft solid sell-out vækst i marts og april. I EMEA forventes omsætningen at falde i Q4, primært som følge af høje sammenligningstal fra sidste år. Like-for-like sell-out fortsatte med at stige i marts og april, dog indikerer retailpartnere i Europa lavere traffik i butikkerne. Selskabet forsætter med at følge udviklingen.

Selskabet justerer forventningerne som følger:

Omsætning: DKK 2,85 mia. til DKK 2,95 mia.

(Tidligere DKK 2.9bn to DKK 3.1bn)

EBIT margin før særlige poster: -2% til 2%

(Tidligere lave ende af 2-4%)

Frie pengestrømme: DKK -180m til DKK -140m

(Tidligere lave ende af DKK 0m til DKK 100m)





Selskabet vil udmelde forventninger til det kommende finansår 2022/23 i forbindelse med offentliggørelsen af årsregnskabet for 2021/22 den 6. juli 2022.

