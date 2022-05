English Finnish





Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

10.5.2022 klo 21.00



RAPALA VMC OYJ: MUUTOKSIA GLOBAALISSA JOHTORYHMÄSSÄ

Rapala VMC:ssä on perinteisesti ollut pitkään yhtiötä palvelleita ja erittäin kokeneita johtajia. Parin viimeisen vuoden aikana vastuuta on uuden ONE RAPALA VMC -strategian mukaisesti siirretty kyvykkäimmille nuoremmille johtajille keskeisen tietotaidon vaalimiseksi ja uuden strategian mukaisten etujen saavuttamiseksi. Tämän seurauksena Rapala VMC:n johtoryhmässä, joka on nimetty uudelleen globaaliksi johtoryhmäksi, tapahtuu tulevien kuukausien aikana seuraavia muutoksia.

Operatiivinen johtaja (COO) Lars Ollberg jää eläkkeelle toukokuun 2022 lopussa erittäin menestyksellisen 44-vuotisen Rapala VMC -uransa päätteeksi. Hän aloitti konsernin palveluksessa myyntiedustajana vuonna 1978 ja on tämän jälkeen tehnyt pitkän uran myynnin, markkinoinnin, tuotekehityksen ja hankinnan tehtävissä useissa Rapala VMC:n liiketoimintayksiköissä eri puolilla maailmaa. Operatiivisen johtajan roolissaan Lars Ollberg on ollut avainasemassa Covid 19 -pandemian tuomien haasteiden ratkaisemisessa, kuten myös uuden ONE RAPALA VMC -strategian toteuttamisessa vastuualueillaan.

Lars Ollbergin työtehtävät siirtyvät pääosin Rapala VMC:n toimitusjohtaja Nicolas Cederström Warchalowskille, mikä yksinkertaistaa edelleen konsernin johtamisrakennetta ja varmistaa työskentelyn uuden ONE RAPALA VMC -strategian mukaisesti lähempänä liiketoimintayksiköitämme ympäri maailman.

”Tunnen itseni hyvin ylpeäksi ja nöyräksi ajatellessani elämääni ja uraani Rapala VMC:ssä. Olen onnekas saatuani olla osa yritystä, joka on kasvanut pienestä toimijasta tunnetuksi tekijäksi urheilukalastusalan eliittiliigassa. Katson myös tulevaisuuteen luottavaisena. Rapala VMC:n menestystarina jatkuu ja yhtiö tähtää entistä korkeammalle uuden johdon ja vision saattelemana”, sanoo Lars Ollberg.

Olli Aho, Rapala VMC:n pitkään palvellut lakiasiainjohtaja, sijoittajasuhdepäällikkö ja hallituksen sihteeri jää eläkkeelle joulukuun 2022 lopussa. Hän jatkaa Rapala VMC:n juridisena neuvonantajana 31.12.2024 asti. Olli Aho on 24-vuotisen uransa aikana onnistuneesti johtanut useita Rapala VMC:n yrityshankintoja, kuten myös Rapala VMC Oyj:n listautumisen Nasdaq Helsingin pörssiin vuonna 1998. Olli Aho on niin ikään huolehtinut Rapala VMC:n vahvasta hallinnosta ja tarjonnut moitteetonta lakiasiainneuvontaa ja määrätietoista ohjausta hallitukselle ja globaalille johtoryhmälle koko menestyksellisen Rapala VMC -uransa ajan.

”Olen todella nauttinut saadessani työskennellä niin monen mukavan ja intohimoisen kollegan ja ystävän kanssa kaikki nämä vuodet. On erittäin hienoa, että olen omalla panoksellani voinut edistää Rapala VMC:n kasvua ja menestystä vuodesta 1998 lähtien. Rapala VMC:stä on kasvanut todella kansainvälinen ja yhtenäinen yhtiö, jonka vahva ja järkkymätön ONE RAPALA VMC -strategia takaa menestyksen myös tulevaisuudessa”, sanoo Olli Aho.

Suurin osa Olli Ahon strategisista globaalin johtoryhmän työtehtävistä siirtyy talousjohtaja Jan-Elof Cavanderille ja kokeneille johtajille hänen laaja-alaisessa tiimissään, joka vastaa konsernin taloudesta, liiketoiminnan kehityksestä, IT:stä, henkilöstöhallinnosta sekä lakiasioista.

