Avis aux médias : Les Laboratoires Nucléaires Canadiens invitent les médias à une séance d'information et à une visite sur le projet d’IGDPS le mardi 24 mai

CHALK RIVER, Ontario, 10 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nous invitons les médias à un point de presse en personne sur le projet d’installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS) des LNC aux Laboratoires de Chalk River le mardi 24 mai. Le point de presse inclura une visite du campus de Chalk River et du site de l’IGDPS proposé.



Une audience réglementaire de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) sur le projet proposé commencera le 30 mai 2022 et inclura des interventions publiques. Avant l'audience, les LNC offrent aux médias l’occasion d’obtenir une meilleure compréhension de l’installation proposée, y compris du rôle qu’elle jouera dans l’assainissement environnemental du campus de Chalk River et l’élimination sécurisée des déchets nucléaires de faible activité du Canada.

Les Laboratoires de Chalk River sont un site sécurisé et l’inscription préalable est obligatoire. Veuillez vous inscrire au plus tard le 17 mai au lien suivant : www.cnl.ca/media .

Vous pourrez prendre des photos dans certains endroits.

Vous pouvez obtenir des renseignements généraux sur l’installation de gestion des déchets près de la surface sur https://www.cnl.ca/gerance-environnementale/installation-de-gestion-des-dechets-pres-de-la-surface-igdps/?lang=fr.

APERÇU

9 h 15 Arrivée et traitement de sécurité

9 h 30 Point de presse sur le projet

11 h 00 à 11 h 15 Visite du site proposé de l’IGDPS

11 h 30 à 12 h 30 Point de presse sur la mise hors service de l’installation et visite à pied guidée de la zone active

12 h 30 - Conclusion de la séance sur l’IGDPS

Séance d’après-midi facultative (12 h 30 à 15 h): Pour les médias qui veulent en savoir plus sur leurs missions scientifiques, les LNC animeront également une visite du laboratoire en après-midi mettant l’accent sur les petits réacteurs modulaires, les technologies de l’hydrogène, les thérapies alpha ciblées etc.

À propos des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont un chef de file mondial en science et technologie nucléaires et offrent des capacités et des solutions uniques à une vaste gamme d’industries. Activement impliqués dans la recherche et le développement impulsés par l’industrie de l’énergie nucléaire, du transport, des technologies propres, de l’énergie, de la défense, de la sécurité et des sciences de la vie, les LNC fournissent des solutions qui aident à garder ces secteurs concurrentiels à l’étranger.

Grâce à des investissements soutenus et à un mandat ciblé, les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont idéalement positionnés pour l’avenir. Une nouvelle norme de performance que renforce une culture de sécurité robuste souligne tout ce qu’ils entreprennent.

Pour en savoir plus sur la gamme complète des services des Laboratoires Nucléaires Canadiens, veuillez visiter https://www.cnl.ca/?lang=fr ou contactez-nous à communications@cnl.ca .

Personne-ressource LNC :

Patrick Quinn

Directeur des communications d’entreprise

1 866 886-2325

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea6fb777-d85f-4c93-bc2f-0b21b3ac0848/fr