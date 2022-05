Ubisoft élargit et renforce son Comité Exécutif pour soutenir la stratégie du Groupe et accélérer sa transformation

English French

PARIS – 11 mai 2022 – Ubisoft élargit et renforce son Comité Exécutif en nommant de nouveaux membres qui joueront un rôle essentiel dans la transformation stratégique d’Ubisoft pour une croissance forte, durable et inclusive, au profit de ses communautés externes et internes.

Les nouvelles fonctions représentées au sein du Comité Exécutif soutiendront et accéléreront l'ambition du Groupe pour :

Amener nos plus grandes marques vers de nouveaux sommets grâce à des stratégies ambitieuses,

Créer des expériences de jeu mémorables et durables qui répondront aux attentes croissantes des joueurs, notamment en matière d'expression personnelle et d'expériences sociales,

Élargir considérablement notre audience à travers une expansion de nos plateformes, zones géographiques et modèles économiques,

Élargir notre portefeuille, notamment en créant de nouvelles marques en interne,

Continuer à générer des revenus toujours plus récurrents,

Renforcer notre impact à travers notre culture et nos valeurs à tous les niveaux de l'entreprise.

Les personnes suivantes rejoignent ainsi le Comité Exécutif :

Sandrine Caloiaro, Chief Portfolio Officer

Jean-Michel Detoc, Chief Mobile Officer

Frédérick Duguet, Chief Corporate Finance Officer

Caroline Jeanteur, Chief Purpose Officer

Cécile Russeil, Chief Legal Officer

Martin Schelling, SVP Production

Marie-Sophie de Waubert, SVP Studios Operations





« Je suis très heureux d’accueillir ces nouveaux membres clés au sein de notre Comité Exécutif. Ces deux dernières années, Ubisoft a modifié son organisation pour s’adapter à une industrie en pleine mutation avec de nombreuses opportunités de croissance. Nous entrons maintenant dans une nouvelle phase de notre développement, où nous souhaitons faire monter en puissance nos marques et les offrir à un public toujours plus large, générer des revenus toujours plus récurrents, tirer parti des technologies de pointe, tout en continuant à enrichir l’expérience de nos joueurs et à renforcer notre culture d’entreprise. Je suis convaincu que ce comité exécutif élargi nous permettra d’aller encore plus loin dans la création des meilleurs jeux possibles et dans notre capacité à répondre aux attentes de nos joueurs, de nos équipes et de toutes les parties prenantes d’Ubisoft » a déclaré Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d’Ubisoft.

Sous la direction d’Yves Guillemot, co-fondateur et PDG d’Ubisoft, le Comité Exécutif du groupe sera désormais composé des membres suivants (par ordre alphabétique) :

Sandrine Caloiaro, Chief Portfolio Officer





Sandrine Caloiaro a été nommée Chief Portfolio Officer en janvier 2021. Sandrine dirige l’équipe récemment créée Brand Portfolio Management, dont le mandat est de contribuer au développement d’un portefeuille de marques fortes et diversifiées répondant aux attentes des joueurs. Sandrine a rejoint Ubisoft en 2014, où elle a d'abord occupé le poste de Consumer & Market Intelligence Director, avant de devenir VP of Consumer & Market Knowledge. Sandrine a précédemment travaillé au sein de sociétés d'étude et de conseil en marques comme IFOP, BVA et SORGEM.

Alain Corre, Chief Publishing Officer





Alain Corre a été nommé Chief Publishing Officer en 2021, après avoir été Directeur Général de la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Asie-Pacifique) depuis 2000. En tant que Chief Publishing Officer, Alain dirige désormais le groupe Global Publishing, chargé de la promotion et de la croissance d’Ubisoft, à travers des campagnes mondiales impactantes et une forte présence auprès des communautés locales de joueurs. En étroite collaboration avec la production, Alain pilote et accompagne les équipes Global Publishing dans le développement de stratégies de marques pour informer, engager et servir les joueurs d'Ubisoft dans le monde entier, et accélérer la croissance du Groupe.

Laurent Detoc, Chief Direct-to-Player Officer





En 2021, Laurent a été nommé au poste de Chief Direct-to-Player Officer afin d'accélérer la stratégie de plateforme d’Ubisoft. La branche Direct-to-Player supervise à la fois les activités d’Ubisoft+ et l’Ubisoft Store, et travaille en étroite collaboration avec les équipes d’Ubisoft Connect pour que les services proposés répondent parfaitement aux attentes des joueurs. Laurent était précédemment President de la zone Amérique du Nord, Amérique Centrale et Amérique du Sud depuis 1998, après avoir rejoint l’entreprise en 1991.

Jean-Michel Detoc, Chief Mobile Officer





En tant que Chief Mobile Officer, Jean-Michel Detoc est responsable de la stratégie mobile d’Ubisoft et de l’introduction de franchises AAA sur mobile, segment de l’industrie du jeu vidéo connaissant la plus forte croissance. Au cours de ses 30 ans de carrière au sein du groupe, il a joué un rôle clé dans le positionnement d’Ubisoft sur les marchés chinois et allemand et a travaillé sur toutes les facettes de l'industrie du jeu vidéo.

Frédérick Duguet, Chief Corporate Finance Officer





Frédérick Duguet a rejoint Ubisoft en 2009 en tant que Chief Corporate Finance Officer afin de focaliser l’allocation des ressources sur le développement de marques plus fortes et sur les services live, pour créer de la valeur sur le long terme et soutenir la stratégie du groupe. En 2019, Frédérick a été nommé Chief Financial Officer et a depuis contribué à renforcer la trésorerie et la maturité financière d’Ubisoft, en supervisant notamment l’émission d’obligations financières dans des conditions exceptionnelles. Frédérick a débuté sa carrière en banque d'affaires chez Indosuez et Bankers Trust et acquis une solide expérience en finance et gestion chez L'Oréal puis Procter & Gamble avant de rejoindre Ubisoft.

Anika Grant, Chief People Officer





Anika Grant a intégré Ubisoft en tant que Chief People Officer et membre du Comité Exécutif en avril 2021. Sa mission est de mettre en œuvre des stratégies innovantes pour attirer, développer et engager les meilleurs talents, tout en contribuant à l’amélioration de la performance de l’organisation d’Ubisoft. Indépendamment de son rôle chez Ubisoft, Anika siège au conseil consultatif de deux entreprises technologiques préparant leur entrée en bourse, AwanTunai et Ecosystm, à qui elle apporte son expertise en gestion des talents et culture d’entreprise. Avant de rejoindre Ubisoft, Anika était Global HR Director chez Dyson et occupait auparavant le poste de Senior Director HR chez Uber.

Caroline Jeanteur, Chief Purpose Officer





Après avoir occupé le rôle de Chief Strategic Innovation Officer pendant cinq ans, Caroline Jeanteur a été nommée Chief Purpose Officer en février 2021. A ce titre, Caroline est en charge de définir le cadre et les principes communs de l’identité du groupe pour aligner et guider les équipes d'Ubisoft dans leurs choix stratégiques et opérationnels, afin de permettre à Ubisoft de déployer pleinement son potentiel créatif et mieux répondre aux grands défis de notre temps.

Igor Manceau, Chief Creative Officer





Fort de 20 années d’expérience au sein d'Ubisoft, Igor Manceau a été nommé Chief Creative Officer et membre du comité exécutif d'Ubisoft en septembre 2021. L'expertise et l'expérience d'Igor dans le développement d'expériences accessibles, innovantes et enrichissantes pour les joueurs jouent un rôle essentiel dans l'élaboration de sa vision créative pour l'entreprise et dans l'orientation de la direction créative des jeux d'Ubisoft. Igor a précédemment occupé le poste de Creative Director pour Riders Republic®. Depuis son arrivée chez Ubisoft en 1998, Igor a dirigé une équipe dédiée à la conception de jeux casual et a été consultant créatif sur de nombreux franchises phares d'Ubisoft, notamment Far Cry®, Rainbow Six® et Splinter Cell®.

Cécile Russeil, Chief Legal Officer





Cécile Russeil est un membre clé de l'équipe dirigeante d'Ubisoft depuis plus de 30 ans. Cécile a créé la fonction juridique du groupe en 2000, et dirige aujourd'hui une équipe mondiale supervisant les différentes facettes des affaires juridiques et des opérations d’Ubisoft. Cécile a structuré et développé une vision et une stratégie juridiques visant à soutenir la stratégie de croissance du groupe, en utilisant l'analyse d'évaluation des risques pour optimiser la prise de décision, promouvoir l'agilité et positionner les partenariats commerciaux. Au fil des ans, elle a acquis une solide expérience dans l'anticipation des futurs changements technologiques et défis juridiques et réglementaires sur les marchés sur lesquels Ubisoft opère.

Martin Schelling, SVP Production





Martin Schelling a rejoint Ubisoft en 2003 et a joué un rôle majeur dans la mise en place de la structure et de la philosophie de la stratégie de production des studios mondiaux d'Ubisoft. Au fil des ans, Martin a contribué à la sortie des plus grandes franchises d'Ubisoft et, en tant que Senior Producer d'Assassin's Creed, a dirigé la conception de quatre jeux en 10 ans. En 2020, Martin a endossé un nouveau rôle de VP Production et a récemment été promu au poste Senior VP Production. Dans ce rôle, Martin continuera de mettre à profit ses vastes connaissances et son expérience pour superviser la stratégie et les processus de production au sein d'Ubisoft.

Marie-Sophie de Waubert, SVP Studios Operations





Dans son nouveau rôle, Marie-Sophie de Waubert est responsable de la définition et de la mise en œuvre de la stratégie des studios de production d'Ubisoft dans le monde, tout en donnant aux équipes les moyens de créer des jeux, technologies et services innovants et passionnants. Marie-Sophie était auparavant Managing Director d'Ubisoft Paris, où elle supervisait tous les aspects de la stratégie et des opérations du studio. Sa solide expérience en production lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie des processus de développement des jeux.

