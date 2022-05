English Finnish Swedish

Aktia Pankki Oyj

Pörssitiedote

11.5.2022 klo 8.00

Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2022: Markkinaepävarmuus verotti vertailukelpoista liikevoittoa

Vuosineljännes lyhyesti

Alla oleva liiketoiminta jatkoi hyvässä vireessä.

Korkokate nousi jälleen vahvan yritysliiketoiminnan tukemana.

Epävarma markkina näkyi henkilöasiakkaiden varovaisuutena lainannostoissa, korkosuojien myynti kasvoi selvästi.

Henkivakuutusyhtiön sijoitussalkun negatiiviset realisoitumattomat arvonmuutokset painoivat henkivakuutusnettoa, syynä nopea koronnousu ja Venäjän hyökkäyssodan aiheuttama markkinalasku.

Näkymät 2022 (ennallaan)

Vuoden 2022 vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan jonkin verran korkeampi kuin vuonna 2021 olettaen, että markkinakehitys on suotuisaa ja yhteiskunnan olosuhteet pysyvät vakaina. Aktia-konsernin vuoden 2022 tulos on riippuvainen Venäjän hyökkäyssotaa seuranneen epävarmuuden vaikutuksista markkinoihin.

Korkokatteen kasvun odotetaan jatkuvan vahvana etenkin yritysasiakassegmentissä aktiivisen hinnoittelun ja odotetun volyymikasvun ansiosta. Rahoituskustannusten odotetaan kasvavan hieman korkojen nousun seurauksena.

Palkkiotuottojen kasvun odotetaan jatkuvan. Kasvua tukee Taalerin varainhoitoliiketoiminnan integraatiotyön valmistuminen.

Henkivakuutusneton kehitys on riippuvainen markkina-arvojen muutoksista. Nousevat korot ja markkinaepävarmuus johtivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä henkivakuutusliiketoiminnan sijoitussalkun negatiivisiin realisoitumattomiin arvonmuutoksiin. Odotamme kuitenkin loppuvuodelta kiinteistösalkun positiivisia arvonmuutoksia. Odotamme vakuutusteknisen tuloksen vahvistuvan viime vuoteen verrattuna.

Kulujen odotetaan inflaation vaikutus huomioiden olevan suunnilleen vuoden 2021 vertailukelpoisten liiketoiminnan kulujen tasolla.

Mahdollisten luottotappiovarausten odotetaan pysyvän maltillisella tasolla samalla, kun Aktian likviditeetti ja vakavaraisuus ovat edelleen vakaita.





Osinko

Aktia Pankki Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa 0,56 euron osingon osakkeelta tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Osinko maksettiin 19.4.2022.

Toimitusjohtaja Mikko Ayub:

Odotimme varmasti kaikki normaalimpaa vuotta kahden koronavuoden jälkeen, mutta hyvin pian alkuvuodesta odotukset muuttuivat. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan ja siviilien inhimillinen kärsimys sotatantereella on järkyttänyt meitä kaikkia. Humanitaarisen avun tarve Ukrainassa on kasvanut taistelujen laajentuessa, ja Aktia on yhdessä henkilöstönsä kanssa tukenut lahjoituksella UNICEFin arvokasta työtä Ukrainan lasten hyväksi.

Sodalla on myös laajoja taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia, joiden jäljet näkyvät varmasti pitkälle tulevaisuuteen. Näinä aikoina luotettava pankkisektori, ja Aktia osana sitä, on tärkeä osa toimivaa yhteiskuntaa ja talousjärjestelmää. Aktia on Suomessa toimiva vakaa ja konservatiivinen varainhoitajapankki, jolla ei ole toimintaa Venäjällä, Valko-Venäjällä tai Ukrainassa. Kiihtyvä inflaatio ja sitä kirittävä energia- ja raaka-ainehintojen nousu ovat kuitenkin seurauksia, joiden kielteiset vaikutukset Suomen talouteen ovat ilmeisiä.

Sodan vaikutukset Aktian liiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet maltillisia. Noudatamme omalta osaltamme kaikkia Venäjää vastaan määrättyjä pakotteita. Päätimme maaliskuussa keskeyttää toistaiseksi kaiken lähtevän ja saapuvan maksuliikenteen Venäjälle ja Valko-Venäjälle. Päätös perustui Aktian omaan riskiarvioon. Myöskään luottosalkussamme ei ole merkittäviä suoria riskejä kriisialueelle. Varainhoidossa riskit ovat yhtä lailla hallittavissa – Aktian omissa rahastoissa ei ole suoria sijoituksia Venäjälle, ja Aktia on lopettanut uusmyynnin Venäjälle pääasiallisesti sijoittaviin muiden toimijoiden rahastoihin.

Markkinalasku verotti vertailukelpoista liikevoittoa

Aktian vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä oli 13,3 miljoonaa euroa, mikä jäi viime vuoden vertailukauden tuloksesta, joka oli 16,9 miljoonaa euroa. Pääasiallinen syy tuloskehityksen laskuun oli heikentynyt toimintaympäristö: jo ennen Ukrainan sotaa markkinanäkymiä varjostivat inflaatiohuolet ja odotukset korkojen noususta. Venäjän hyökkäystä seurannut markkinalasku ja nopean korkojen nousun vaikutukset korkosijoituksiin johtivat henkivakuutusliiketoiminnan sijoitussalkun negatiivisiin realisoitumattomiin arvonmuutoksiin, jotka painoivat ensimmäisen vuosineljänneksen henkivakuutusneton 1,8 (Q1/2021; 9,9) miljoonaan euroon. Itse henkivakuutusliiketoiminta sitä vastoin jatkoi hyvää kehitystään – vakuutusmaksutulo nousi 18 % viime vuodesta, ja sijoitussidonnaisten säästövakuutusten sekä riskivakuutusten myynti oli edelleen vahvaa.

Muissa tuottoluokissa hyvä kehitys jatkui epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta, ja vertailukelpoiset tuotot olivat 58,8 (57,9) miljoonaa euroa. Korkokate oli 25,1 (21,3) miljoonaa euroa ja nousi näin selvästi vertailukaudesta. Vahva kasvu juontui etupäässä erinomaisesta kehityksestä yritysliiketoiminnassa. Hyvä kysyntä osoittaa myös, että yritykset haluavat epävarmassa tilanteessa varmistaa oman rahoituksensa ja likviditeettinsä. Asiakkaamme ovat ottaneet tyytyväisinä vastaan entistä paremman tarjooman erityisesti sijoittamisen rahoittamisen osalta. Henkilöasiakasliiketoiminnassa poikkeuksellinen tilanne on heijastunut asiakkaiden varovaisuutena. Strategiamme mukaisesti emme tavoittele markkinaosuuden kasvua, vaan konservatiivisen luototuspolitiikkamme mukaisesti kasvua meille tärkeissä asiakassegmenteissä – asiakkaissa, joilla on halu vaurastua. Korkosuojien myynti alkuvuoden aikana kasvoi selvästi.

Ensimmäisen vuosineljänneksen nettopalkkiotuotot olivat 31,3 (25,0) miljoonaa euroa, mikä on hermostunut markkinaympäristö huomioiden vain maltillinen lasku vuoden 2021 viimeisestä vuosineljänneksestä 33,7 miljoonaa euroa ja etupäässä seurausta markkina-arvojen laskusta. Hallinnoitavat varat laskivat noin miljardi euroa vuodenvaihteesta ja olivat 14,4 miljardia euroa vuosineljänneksen lopussa. Markkina-arvot laskivat noin 840 miljoonaa euroa, ja nettomerkinnät olivat noin -210 miljoonaa euroa, mikä muodostui suurilta osin kansainvälisten instituutiosijoittajien lunastuksista kehittyvien markkinoiden (EMD) rahastoistamme. Aktian EMD-rahastojen edelleen jatkunut erinomainen suhteellinen tuottokehitys luo kuitenkin hyvät edellytykset varojen paluulle markkinatilanteen parantuessa. Myös Aktian Private Banking -toiminnon myynti jatkoi hyvää kehitystään.

Vuosineljänneksen vertailukelposet kulut pysyivät vuodenvaihteen tasolla ja olivat 45,9 (Q4/2021; 44,9) miljoonaa euroa, mikä on hyvä taso ottaen huomioon, että kirjasimme ensimmäiselle vuosineljännekselle 4,6 miljoonan euron varauksen Rahoitusvakausviraston vakausmaksusta. Viime vuoden vastaava luku ensimmäisellä neljänneksellä oli 2,8 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut olivat alhaisemmat kuin viime vuoden kolmannella ja neljännellä vuosineljänneksellä, ja luottotappiovaraukset olivat hyvin maltillisia.

Tunnusluvut

(milj. euroa) 1Q/2022 1Q/2021 ∆ % 2021 4Q/2021 ∆ % 3Q/2021 2Q/2021 Korkokate 25,1 21,3 18 % 96,2 24,1 4 % 23,1 27,7 Nettopalkkiotuotot 31,3 25,0 25 % 124,0 33,7 -7 % 33,5 31,7 Henkivakuutusnetto 1,8 9,9 -82 % 37,7 7,6 -76 % 9,7 10,5 Liiketoiminnan tuotot yhteensä 59,0 57,9 2 % 263,8 65,5 -10 % 67,1 73,3 Liiketoiminnan kulut -45,9 -38,7 19 % -174,4 -45,2 -2 % -41,6 -48,8 Arvonalentumiset luotoista ja muista sitoumuksista 0,3 -2,2 - -4,5 0,1 141 % -1,0 -1,4 Liikevoitto 13,5 16,9 -20 % 84,6 20,3 -33 % 24,4 23,0 Vertailukelpoiset liiketoiminnan tuotot1 58,8 57,9 2 % 263,2 65,5 -10 % 66,5 73,3 Vertailukelpoiset liiketoiminnan kulut1 -45,9 -38,7 19 % -171,1 -44,9 -2 % -41,6 -45,9 Vertailukelpoinen liikevoitto1 13,3 16,9 -21 % 87,4 20,7 -35 % 23,8 26,0 Kulu/tuotto-suhde 0,78 0,67 16 % 0,66 0,69 13 % 0,62 0,67 Vertailukelpoinen kulu /tuotto-suhde1 0,78 0,67 16 % 0,65 0,69 14 % 0,63 0,63 Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 0,15 0,20 -26 % 0,95 0,23 -34 % 0,28 0,24 Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS), euroa1 0,15 0,20 -25 % 0,98 0,23 -36 % 0,27 0,28 Oman pääoman tuotto (ROE), % 6,5 8,6 -24 % 10,0 9,5 -31 % 11,4 10,5 Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (ROE), %1 6,5 8,6 -25 % 10,3 9,6 -33 % 11,2 12,3 Ydinpääoman suhde (CET1), %2 10,6 13,8 -23 % 11,2 11,2 -5 % 10,4 10,8

1) Vaihtoehtoinen tunnusluku

2) Kauden lopussa

Webcast-lähetys tulostilaisuudesta

Tulostilaisuudesta järjestetään suora webcast-lähetys 11. toukokuuta 2022 klo 10.30. Toimitusjohtaja Mikko Ayub ja talous- ja rahoitusjohtaja Outi Henriksson esittelevät tuloksen. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata suorana osoitteessa https://aktia.videosync.fi/2022-q1-results . Webcast-lähetyksen nauhoitus on saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.aktia.com.

AKTIA PANKKI OYJ

Lisätietoja:

Outi Henriksson, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 247 6236

Lotta Borgström, sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja, puh. 010 247 6838, lotta.borgstrom (at) aktia.fi

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.aktia.com

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 900 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2021 olivat 15,5 miljardia euroa ja taseen arvo 11,7 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

Liite