Bekaert: Activiteitenverslag eerste kwartaal 2022

Bekaert realiseert sterke omzetgroei in uitdagende omgeving

Hoofdpunten, marktontwikkelingen en acties in het eerste kwartaal van 2022

Hoofdpunten

Geconsolideerde omzet van € 1 386 miljoen (+23%) en gezamenlijke omzet van € 1 659 miljoen (+24%)

Sterke omzetgroei in alle vier de business units op lagere volumes in verschillende businessactiviteiten

Aangehouden prijszettingsdiscipline in een inflatoire omgeving en positieve prijsmixeffecten dankzij een structureel verbeterde businessportfolio

Marktontwikkelingen

Sterk momentum in Europese en Noord-Amerikaanse markten; herstel in activiteitsniveau na een zachtere kwartaalstart in Latijns-Amerika; bedrukte vraag in China door strikte Covid-19-lockdownmaatregelen

Acceleratie van deglobalisering. Dit is het gevolg van blijvende onderbrekingen in de wereldwijde toeleveringsketen als gevolg van grondstoftekorten en transportknelpunten

Aanhoudend hoge grondstoffenprijzen en sterk toegenomen kostinflatie van transport en energie

Prioriteiten en acties

Terwijl de globale macro-omgeving onstabiel blijft door de ontwikkelingen in Oekraïne, de heropflakkering van de Covid-19-pandemie in China, de problemen in de toeleveringsketen en de kostinflatie, blijft Bekaert zijn transforma-tieagenda aan een hoog tempo doorvoeren. Onze acties in het eerste kwartaal waren specifiek gericht op:

Het volop benutten van onze globale footprint en lokale diensten en aankoopkanalen waardoor we goed gepositioneerd zijn om de huidige deglobaliseringstrends aan te pakken

Het verder creëren van flexibel supply chain-beheer dat ons heeft toegelaten om: Continuïteit in leveringen te garanderen aan onze klanten De aankoopkanalen bij te sturen die werden geraakt door de situatie in Oekraïne

Sterke prijszettingsdiscipline en -uitvoering die de algemene kostinflatie duidelijk compenseerde

Het benutten van kansen die ontstaan uit duurzaamheids- en innovatietrends: Sterke groei in koolstofarme betonversterkingsoplossingen Het succesvol binnenhalen van projecten in offshore energie-aanbestedingen, vooruitgang in het uitbouwen van een leidende innovatiepositie in waterstofelectrolysetechnologieën, en andere product- en dienstenoplossingen die de energietransitie ondersteunen

Aanhoudende focus op het beschermen van de gezondheid & veiligheid en het welzijn van onze medewerkers en hun families

Vooruitzichten

Hoewel de vooruitzichten voor 2022 bijzonder volatiel blijven, verwachten we dat de huidige organische omzetgroei het hele jaar zal aanhouden.

Ondanks de algemene toenemende onzekerheid en hoge kostinflatie, blijven onze ambities op gebied van winstgevendheid voor de middellange termijn (2022-2026) ongewijzigd.

