CGG :Petrobras Prolonge de Cinq Ans La Licence d’Utilisation du Logiciel d'Imagerie Geovation

Paris, France – le 11 mai 2022

CGG annonce ce jour avoir signé une prolongation de cinq ans de l’accord de licence dont Petrobras bénéficie pour son logiciel Geovation. Après avoir tiré parti depuis plus d’une décennie des capacités de pointe de la plateforme d'imagerie sismique de CGG, les géo-scientifiques de Petrobras grâce à ce nouvel accord, continueront à avoir accès à des innovations technologiques très avancées, y compris l'inversion FWI, et verront leurs capacités d'imagerie considérablement augmentées.

Peter Whiting, EVP, Geoscience, CGG, a déclaré : « Au cours de nos 60 ans d'histoire opérationnelle au Brésil, nous avons développé un partenariat technologique et commercial très étroit avec Petrobras qui a vu CGG être reconnu comme un partenaire clé. Cette dernière extension de notre accord de licence Geovation, renforce nos relations et démontre si besoin l’importance majeure de notre technologie d'imagerie pour Petrobras. Moteur de notre succès en imagerie sismique de haut de gamme, cette plateforme logicielle est aujourd’hui la plus efficace et la plus fiable du marché pour imager à partir de jeux de données toujours plus importants des géologies de plus en plus complexes, telles que la zone pré-salifère. »

Pour soutenir l'augmentation significative du nombre de licences Geovation de Petrobras, et permettre aux nouveaux utilisateurs de tirer rapidement parti des capacités avancées d'imagerie sismique du logiciel, une formation sera dispensée par les experts de l'équipe GeoTraining de CGG.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

